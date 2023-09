Amazon annuncia ufficialmente un cambiamento importante per il suo servizio di streaming: nei prossimi mesi Amazon Prime Video introdurrà della pubblicità all’interno di film e serie TV del suo catalogo, in modo da poter “continuare a investire in contenuti di qualità per i clienti Prime e incrementare tali investimenti per un lungo periodo di tempo“. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazon Prime Video introdurrà la pubblicità in film e serie TV e un nuovo piano

Come probabilmente saprete, Amazon Prime include diversi servizi per gli utenti abbonati, tra i quali proprio Amazon Prime Video. Quest’ultimo costituisce solo una parte della proposta del colosso dell’e-commerce, che mette a disposizione al costo di 49,90 euro all’anno (o 4,99 euro al mese) le consegne rapide e gratuite sugli acquisti, la musica di Amazon Music Prime, ebook con Prime Reading, il salvataggio illimitato di foto nel cloud con Amazon Photos, Twitch Prime, diverse offerte esclusive (come quelle del Prime Day e quelle in arrivo a ottobre con la Festa delle Offerte Prime) e non solo.

Altri servizi di streaming, come Netflix e presto Disney+ (per il quale sono in arrivo nuovi piani e nuovi prezzi), hanno pensato ad abbonamenti con pubblicità, probabilmente per contenere eventuali ulteriori aumenti mensili per gli utenti. Qualcosa di simile accadrà nei prossimi mesi per Amazon Prime Video, come annunciato ufficialmente quest’oggi: “Per continuare ad investire in contenuti di qualità per i clienti Prime ed incrementare tali investimenti per un lungo periodo di tempo, nel 2024, i film e gli show di intrattenimento di Prime Video in Italia includeranno alcuni contenuti pubblicitari“.

L’obiettivo, in base a quanto possiamo leggere, è comunque di “trasmettere un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altri servizi streaming“. Amazon ha dichiarato inoltre che nel 2024 non ci saranno modifiche all’attuale costo dell’abbonamento Prime, e per i cambiamenti in arrivo non sarà necessaria alcuna azione da parte dei clienti. L’abbonamento attuale passerà nel corso del 2024 automaticamente alla versione con annunci pubblicitari: esattamente, perché Amazon ha specificato che introdurrà una nuova offerta senza pubblicità, per la quale saranno diffusi dettagli (prezzo compreso) più avanti.

I clienti riceveranno un’email alcune settimane prima dell’introduzione della pubblicità in Prime Video, con tutte le informazioni necessarie per cambiare eventualmente piano e passare all’opzione senza annunci. Dando uno sguardo oltreoceano si parla di 3 dollari extra al mese per rimuovere la pubblicità, ma non sappiamo se questo si tradurrà in 3 euro mensili o meno. Il comunicato italiano parla generalmente di un arrivo nel 2024, ma altrove abbiamo indicazioni un po’ più “precise”: a quanto pare la pubblicità arriverà a inizio 2024 in Germania, Regno Unito, Canada e negli Stati Uniti, mentre Italia, Francia, Spagna, Messico e Australia seguiranno più avanti nel corso dell’anno.

