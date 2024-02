Il settore dei visori per la realtà virtuale è sempre più affollato, il recente avvento di Apple Vision Pro sul mercato ha certamente destato le preoccupazioni di diverse aziende impegnate in questo comparto; tra queste figura Meta, colosso tecnologico guidato da Mark Zuckerberg che controlla social network del calibro di Facebook, WhatsApp e Instagram.

L’azienda vanta già a catalogo alcuni visori per la realtà mista, l’ultimo ha fatto il suo debutto lo scorso anno, ma ciò non significa che il colosso abbia intenzione di adagiarsi sugli allori e sperare di avere più successo della concorrenza, nonostante le migliori caratteristiche.

Ad ogni modo, secondo un recente rapporto del Korea Economic Daily, torna in auge una precedente indiscrezione che voleva Meta stringere un’alleanza con LG, nel tentativo di contrastare la crescente concorrenza sul mercato dei visori per la realtà mista.

Meta e LG collaborano allo sviluppo di un nuovo visore per la realtà mista, in arrivo nel 2025

Stando a quanto riportato, nella giornata di mercoledì il CEO di Meta Mark Zuckerberg si recherà in Corea del Sud per incontrare il CEO di LG Cho Joo-wan, lo scopo dell’incontro dovrebbe essere quello di finalizzare tutta una serie di dettagli inerenti alla collaborazione tra le due aziende: LG dovrebbe contribuire con il proprio know how lato hardware, mentre Meta dovrebbe apportare il proprio contributo per quel che concerne l’implementazione della realtà mista e dell’intelligenza artificiale, settori nei quali ha già esperienza.

Sembra che LG sia in grado di migliorare la qualità costruttiva e delle componenti hardware rispetto ai precedenti visori prodotti da Meta, ma potrebbe contribuire anche lato software con il proprio sistema operativo webOS, attualmente impiegato su televisori e cuffie del brand. È plausibile che il futuro frutto della collaborazione darà vita al prossimo Quest Pro 2, anche perché sembra che Meta abbia recentemente cancellato lo sviluppo di un prototipo (nome in codice Funston) per concentrarsi sul nuovo progetto. La nuova collaborazione non si limiterà solo al futuro visore, Meta porterà la sua tecnologia AI anche sugli elettrodomestici LG, probabilmente sotto forma di chatbot AI utilizzabile tramite telecomando.

Non ci resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più grazie a future indiscrezioni che certamente non tarderanno ad arrivare, resta da vedere se la collaborazione tra Meta e LG darà i suoi frutti, mettendo i bastoni tra le ruote al principale nuovo concorrente del settore, Apple.

