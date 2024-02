Apple Vision Pro è ormai in possesso di molte persone e le opinioni su questo visore rimbalzano da un social all’altro. Tuttavia ora è il numero uno di Meta Mark Zuckerberg a esprimere la sua opinione, dopo aver provato un’unità Apple Visione Pro.

In un video recentemente pubblicato sul suo account Instagram, Zuckerberg esprime il suo verdetto ufficiale sul visore per la realtà mista Vision Pro di Apple rispetto al suo Meta Quest 3.

Mark Zuckerberg mette a confronto Apple Vision Pro con Meta Quest 3

Senza troppi giri di parole il CEO di Meta ha affermato che il suo ultimo visore Quest 3 non solo ha un miglior rapporto qualità-prezzo, ma è anche un prodotto migliore.

Zuckerberg evidenzia i compromessi che Apple ha fatto per rendere il suo visore il più elegante e indossabile possibile, ma ribadisce che Meta Quest 3 pesa 120 grammi in meno, inoltre afferma che il suo visore consente un movimento maggiore grazie alla mancanza di una batteria cablata e offre un campo visivo più ampio rispetto a Apple Vision Pro.

Zuckerberg pensa inoltre che avere l’opzione per i controller manuali fisici e il tracciamento della mano per l’input sia un vantaggio, anche se ammette di essere un fan dell’eye tracking per alcuni casi d’uso e anticipa che questa funzionalità tornerà nei futuri visori di Meta.

Zuckerberg afferma che Quest dispone di una libreria di contenuti “immersiva” migliore, anche se ammette che Vision Pro è più adatto per l’intrattenimento. Infine ribadisce che il prezzo di Meta Quest 3 è sette volte inferiore rispetto a quello di Apple Vision Pro.

Se Apple riuscirà a impattare sul mercato dei visori come fece a suo tempo con gli smartphone, il primo a farne le spese sarà Zuckerberg, ma per ora il CEO di Meta sembra permeato da un’aura di serenità.

