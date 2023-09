Meta Quest 3 finalmente è realtà. Nella serata di ieri, in occasione della conferenza Meta Connect 2023, l’azienda di Mark Zuckerberg ha definitivamente tolto i veli al suo nuovo e tanto chiacchierato visore per la realtà virtuale e mista, notevolmente migliorato nell’hardware ma anche per quanto riguarda il design. Meta ha snocciolato tutti dati del caso, molti in linea coi rumor circolati finora, fornendo tra l’altro informazioni su prezzi, preordini e data di disponibilità per il mercato italiano; ci sono anche novità per Meta Quest 2 e Quest Pro, presto aggiornati a livello CPU e GPU per garantire migliori prestazioni.

Meta Quest 3: il visore per la realtà virtuale e mista si migliora in tutto

Come anticipato, il nuovo visore Meta Quest 3 arriva sul mercato con molte novità; siamo di fronte a un visore che possiamo definire di fascia consumer, o comunque lontano (soprattutto per prezzo) da una soluzione come può essere il Vision Pro di Apple. Nonostante questo, Meta Quest 3 promette un’esperienza utente rinnovata e completa, non solo per via dell’aggiornamento hardware, ma anche e soprattutto grazie a una migliore integrazione del machine learning e alla tecnologia Meta Reality che, stando alle parole dell’azienda di Zuckerberg, permettono di interagire in modo più naturale e intelligente con l’ambiente e gli oggetti che ci circondano.

Meta Quest 3 è prima di tutto meno ingombrante, non ha fili ed è il 40% più sottile rispetto al suo predecessore Quest 2 nonostante il peso sia comunque di 515 grammi (poco superiore a Quest 2); per questo motivo Meta ha ottimizzato il design cercando di rendere il visore più compatto e comodo. Passando invece ai punti forti dal punto di vista hardware, come detto le novità non mancano, dalla piattaforma, passando per il display e tutto il resto. Ma vediamo le caratteristiche nel dettaglio.

Il nuovo visore Meta utilizza una piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 affiancata da 8 GB di memoria, ossia il 33% in più rispetto a Quest 2, mentre la GPU integrata nel chipset Qualcomm offre prestazioni doppie rispetto alla precedente generazione, garantendo quindi un migliore supporto per giochi e applicazioni più complesse. Lato display invece, Quest 3 offre due display da 2.064 x 2.208 pixel (+30% rispetto a Quest 2) con refresh a 90 Hz (120 Hz in fase di test) e un campo visivo di 110 gradi in orizzontale e 96 gradi in verticale; non manca inoltre una rivisitazione agli altoparlanti stereo integrati che supportano audio spaziale 3D.

Un salto di qualità arriva anche con le fotocamere a colori RGB da 4MP, dotate di sensore di profondità e una migliore definizione in Passthrough, abbinate a 4 camere IR per il tracciamento delle mani con Direct Touch. Da segnalare poi i nuovi controller Touch Plus di Quest 3, rivisti nelle forme per migliorare l’ergonomia, il sistema di feedback tattile TruTouch (già noto) e l’implementazione del Direct Touch per interagire direttamente con le mani, senza controller, con il mondo virtuale. Un’ultima nota sull’autonomia del dispositivo, dichiarata tra i 90 e i 180 minuti in base all’ambito di utilizzo e, come anticipato in apertura, alle novità attese per Meta Quest 2 e Quest Pro. L’azienda infatti ha annunciato anche un aggiornamento per questi due visori, in particolare per il reparto CPU e GPU; non abbiamo ulteriori dettagli tecnici, tuttavia pare che questo upgrade permetterà di incrementare le prestazioni del processore sino al 26%, mentre la GPU migliorerà con una percentuale dall’11% al 19% (Quest 2).

Scheda tecnica Meta Quest 3

Piattaforma con SoC Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

8 GB di memoria RAM

Memoria di archiviazione 128 GB o 512 GB

Due display LCD da 2064 x 2208 pixel a 90 Hz (120 Hz in arrivo)

Campo visivo 110° orizzontale e 96° verticale

Doppia fotocamera frontale RGB 18 PPD

Quattro camere IR

Controller Touch Plus

Supporto Direct Touch e TruTouch

Rotella esterna per regolare la posiozione delle lenti (nuova)

Autonomia da 90 a 180 minuti

Peso 515 grammi

Disponibilità e prezzi

I preordini per il nuovo visore Meta Quest 3 sono già iniziati (maggiori info qui), il prezzo invece parte da 549,99 euro per il modello con 128 GB di memoria e 699,99 euro per la variante con 512 GB di memoria di storage; le consegne sono previste a partire dal 10 di ottobre. Meta Quest 3 è disponibile al preordine anche su Amazon Italia, in particolare nella versione da 128 GB con il bundle Asgard’s Wrath 2 (vedi offerta).

Potrebbe interessarti anche Meta ha cambiato il logo di Facebook, più o meno, Il visore XR di Samsung potrebbe avere una chicca e Meta Quest 2 in sconto del 22% a 349,99 euro su Amazon (vedi offerta).