In occasione di un evento per la stampa che si è appena concluso a Milano, MSI ha svelato la nuova gamma di notebook di fascia premium destinata al mercato italiano per il 2024, prodotti ad altissimo profilo che sposano le ultime piattaforme notebook targate Intel, in particolare Intel Core Ultra e Core 14a gen serie H.

Si tratta di un offerta che include laptop per il gaming dotati delle tecnologie più avanzate e diverse proposte business per la produttività, nonché i laptop di nuova generazione destinati ai content creator. Per l’occasione inoltre, l’azienda ha finalmente reso nota la data di disponibilità per il mercato italiano della console gaming portatile MSI Claw, annunciata ricordiamo all’ultimo CES di Las Vegas.

I nuovi notebook premium di MSI sono il top per chi non cerca compromessi

Iniziamo subito dicendo che MSI ha molta carne al fuoco, una gamma di notebook di fascia alta a dir poco completa e come anticipato destinata all’utenza che non guarda a compromessi, puntando su prestazioni, design e qualità costruttiva. Partiamo con la nuova punta di diamante della linea gaming, l’MSI Titan 18 HX, il primo portatile al mondo equipaggiato con un display mini LED 4K 120 Hz da 18 pollici, certificato DisplayHDR 1000 e abbinato a una potentissima NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop con Intel Core i9-14900HX a chiudere questo trio delle meraviglie. Completo anche per dotazione di memoria, connettività e porte, MSI Titan 18 HX è probabilmente uno dei migliori notebook partoriti dall’azienda taiwanese.

Rimanendo nel segmento gaming di fascia alta, arrivano i nuovi Raider GE78 HX e Vector 17 HX, entrambi dotati di un display da 17” QHD+ (16:10), schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 4000 e CPU Intel Core i9-14900HX. Per l’utenza che cerca un laptop da gioco che sia anche compatto e portatile senza rinunciare alle prestazioni, arriva invece Stealth 16AI Studio, caratterizzato da un design ultrasottile (19,95 mm di spessore per 1,99 kg), una spiccata versatilità e buona autonomia. A differenza degli altri modelli visti finora, Stealth 16AI Studio punta tutto su una piattaforma Intel Core Ultra 9 185H, sempre con grafica GeForce RTX 40 e supporto per gli standard di connettività più recenti.

Tra gli altri nuovi modelli per il gaming in arrivo a breve in Italia, si distinguono poi il Raider GE68 HX, Vector 16 HX, Stealth 14 AI Studio, Sword 17 HX e Cyborg 15 AI, mentre se siete indirizzati alla fascia media, MSI propone il fiammante MSI Cyborg 14, equipaggiato con display da 14″ e CPU Intel Core i7 di 14a gen. Passando ai notebook per il business, spicca l’MSI Prestige 16 AI Studio, un laptop ultraleggero (1,6 Kg) e ultrasottile (18,95 mm), ottimizzato al meglio per la produttività e l’intelligenza artificiale, grazie anche a processori Intel Core Ultra 7 o 9, ottimi in ottica autonomia. MSI propone questa versione con schermo 16” QHD+, ma ci segnala che nel corso del secondo trimestre arriverà la variante con display da 14” (Prestige 14 AI Studio).

Al pari di quanto visto per la gamma di portatili da gioco, MSI propone un modello ottimizzato al meglio per la produttività in movimento. Si tratta di Prestige 13 AI Evo, sistema certificato Intel Evo che affianca i fratelli maggiori Prestige 14 AI Evo e Prestige 16 AI Evo, ma con un più compatto display da 13″ e un peso di appena 990 grammi. Tra i nuovi notebook per il business in arrivo in Italia, il produttore ci segnala anche Summit E16 AI Studio con Intel Core Ultra 7 e grafica GeForce RTX 40, ideale per i professionisti che cercano il giusto mix di prestazioni e autonomia.

Oltre alle soluzioni rivolte a gaming e produttività, a partire dal secondo trimestre arriveranno diverse nuove opzioni destinate ai content creator. Tra questi spicca il Creator M16 HX, dotato di un display 16” QHD+, CPU Intel Core i7 o i9, GPU NVIDIA GeForce RTX 40, nonché il CreatorPro X18 HX, equipaggiato con display 18” UHD e il Creator 16 AI Studio, quest’ultimo con processore Intel Core Ultra 9 e tecnologia Intel AI Boost.

MSI Claw: la console con Intel Core Ultra arriverà in primavera

Dopo averla annunciata all’ultimo CES 2024 di Las Vegas, MSI ha inoltre confermato che la sua prima console portatile con Windows 11, MSI Claw, sarà disponibile in Italia in primavera. MSI Claw utilizza una piattaforma hardware basata su Intel Core Ultra, abbinata a 16 GB di RAM LPDDR5 6.400 MT/s e storage SSD ad alte prestazioni PCI-E 4.0. Riguardo il display invece, la console MSI adotta un pannello IPS FHD da 7 pollici, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità a 500 nit e supporto per il Variable Refresh Rate (o VRR), il top se si cerca un gameplay fluido.

Il processore Intel offre 16 core e 22 thread logici, frequenza Boost che arriva a 4,8 GHz e un chip grafico integrato Arc con 8 Core Xe; ottimo anche il il reparto connettività che non si fa mancare WiFi 7, Bluetooth 5.4 e Thunderbolt 4, mentre ricordiamo che la console pesa 675 grammi ed è alimentata da una batteria con capacità pari a 57 WHr.

Scheda tecnica MSI MSI Claw:

CPU Intel Core Ultra 7 155H

GPU Intel Arc con 8 Xe-Core

RAM 16 GB LPDDR5 6.400 MT/s

Storage SSD PCI-E Gen 4.0 x4

Capacità storage 512 GB / 1 TB

Display 7″ FHD 1080P, refresh-rate 120 Hz e supporto VRR

Connettività WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4

Batteria 57 WHr

Dimensioni 29,4 x 11,7 x 2,1 centimetri

Peso 675 grammi

Sistema operativo Windows 11

Disponibilità e prezzi

A seguire trovate i dettagli relativi a disponibilità e prezzi (di partenza) per la nuova gamma di notebook MSI, mentre MSI Claw sarà disponibile in Italia a inizio Aprile, con prevendita a partire dal 14/03/2024; il prezzo è fissato a 899 euro.

