Dopo averla annunciata all’ultimo CES di Las Vegas, MSI ha fornito i primi dettagli ufficiali sui prezzi e sulle configurazioni hardware della sua prima console portatile, parliamo nel dettaglio di MSI Claw. Per il momento parliamo di prezzi ufficiali per il mercato statunitense, cifre che probabilmente lieviteranno in Europa, ma che allo stesso tempo permettono di fare quantomeno un confronto con i diretti avversari, ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go.

MSI Claw arriverà in tre varianti, tutte basate su piattaforma Intel Core Ultra ed equipaggiate con 16 GB di RAM; ottime notizie anche per quanto riguarda il display, infatti MSI ha definitivamente confermato che la Claw adotterà un pannello FHD da 7 pollici, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto per il Variable Refresh Rate (o VRR), il top se si cerca un gameplay fluido. Giusto per capire il livello di competizione tra le varie aziende nel settore delle console portatili, pensate che finora ASUS ROG Ally era l’unica handled a supportare questa funzionalità di sincronizzazione tra GPU e display, un vantaggio di non poco conto che ora sembra sfumare con il debutto del nuovo progetto MSI (ma aspettiamo di vedere come si comporta sul campo).

MSI Claw sta arrivando, la versione base costa 699 dollari

La versione base di MSI Claw è prezzata a 699 dollari e già presente sul sito ufficiale MSI USA insieme agli altri due modelli che ora vedremo in dettaglio. La configurazione hardware per questo modello prevede un processore Intel Core Ultra 5 135H, una CPU da 14 core e 18 thread con frequenza Boost a 4,6 GHz e una GPU integrata Arc con 7 Core Xe (2,2 GHz). Al chip Intel sono affiancati 16 GB di RAM LPDDR5 6.400 MT/s (indispensabili per avere buone prestazioni grafiche) e un reparto storage con SSD PCI-E gen 4.0 da 512 GB.

Il secondo modello di MSI Claw, prezzato dall’azienda a 749 dollari, permette di montare un processore più potente, mantenendo inalterate le altre caratteristiche; in questo caso la CPU è un Intel Core Ultra 7 155H, sicuramente più potente grazie a 16 core e 22 thred logici, frequenza Boost che arriva a 4,8 GHz e un chip grafico integrato Arc con 8 Core Xe. Chiude questo trittico la versione da 799 dollari infine mantiene il Core Ultra 155H e i 16 GB di RAM ma con un SSD da 1 TB.

Oltre a utilizzare Windows 11, il resto delle caratteristiche di MSI Claw non ha niente da invidiare ai competitor. Il display FHD ha una diagonale di 7″ con VRR, refresh a 120 Hz e luminosità di picco a 500 nit, mentre il reparto connettività non si fa mancare WiFi 7, Bluetooth 5.4 e Thunderbolt 4; la console, che pesa in tutto 675 grammi, è alimentata da una batteria con capacità pari a 57 WHr. Ma ricapitoliamo tutti i dati tecnici di MSI Claw nelle sue tre varianti:

Scheda tecnica MSI Claw

CPU Intel Core Ultra 135H o Intel Core Ultra 155H

GPU Intel Arc con 7 Xe-Core (135H) o 8 Xe-Core (155H)

RAM 16 GB LPDDR5 6.400 MT/s

Storage SSD PCI-E Gen 4.0 x4

Capacità storage 512 GB / 1 TB

Display 7″ FHD 1080P, refresh-rate 120 Hz e supporto VRR

Connettività WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4

Batteria 57 WHr

Dimensioni 29,4 x 11,7 x 2,1 centimetri

Peso 675 grammi

Sistema operativo Windows 11

Prezzo 699-799 euro

L’azienda taiwanese al momento non ha fornito dettagli riguardo la disponibilità effettiva di MSI Claw, tantomeno informazioni aggiuntive riguardo i prezzi per la zona EMEA e quindi l’Italia. Oltre ad aspettarci la classica lievitazione dovuta al cambio (ma non solo), segnaliamo che attualmente i prezzi di ROG Ally e Lenovo Legion GO all’estero oscillano tra 600 e 650 dollari; in Italia ROG Ally si può acquistare anche a 499 euro (SoC Z1, 16 GB ed SSD 512 GB) mentre Lenovo Legion Go configurato con SoC Z1 Extreme, 16 GB ed SSD 512 GB, costa 799 euro (vedi offerta).

Per fare meglio un confronto con le offerte dei concorrenti, a seguire riassumiamo prezzi e specifiche per le tre varianti di MSI Claw:

MSI Claw Intel Core Ultra 155H, 16 GB DDR5, Storage 1 TB a 799 dollari

MSI Claw Intel Core Ultra 155H, 16 GB DDR5, Storage 512 GB a 749 dollari

MSI Claw Intel Core Ultra 135H, 16 GB DDR5, Storage 512 GB a 699 dollari

