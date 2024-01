ASUS ROG Ally 2 arriverà nel 2024. A confermare l’arrivo della seconda versione della potente console portatile ASUS è la stessa azienda attraverso Arnold Su, vice presidente di ASUS India che, in una recente intervista rilasciata a Techlusive, ha confermato l’arrivo della nuova console entro quest’anno. Dopo il successo di ASUS ROG Ally, annunciata ricordiamo lo scorso anno, le aspettative di pubblico e addetti ai lavori sono molto alte, motivo che dovrebbe “spingere” l’azienda a proporre un importante salto generazionale in termini di prestazioni, il tutto sposando sempre la piattaforma Windows. Ma come potrebbe essere ASUS ROG Ally 2?

Al momento l’azienda taiwanese non ha lasciato trapelare particolari dettagli tecnici, tuttavia, vista la concorrenza sempre più agguerrita in questo settore, ci aspettiamo che ASUS utilizzi la più recente piattaforma AMD mobile a disposizione, al pari per intenderci di quanto visto sulla prima versione.

ASUS ROG Ally 2 potrebbe puntare tutto su AMD Zen5

Secondo Arnold Su, che comunque non ha fornito alcuna indicazione tecnica su ROG Ally 2, le vendita della prima generazione della console ROG sono andate benissimo, basti pensare che 70.000 unità sono state vendute solo in India. Non abbiamo dati sulle vendite nei mercati USA o EMEA, ma se a questo successo di vendite aggiungiamo la pressione di competitor, anche taiwanesi, come MSI con la recentissima MSI Claw annunciata a CES 2024, gli ingredienti per un upgrade sostanzioso del reparto hardware sembrano esserci tutti.

In attesa che ASUS si decida a condividere qualche dato preliminare sulla console, o quantomeno sull’architettura del SoC utilizzato, la tempistica per il lancio di ROG Ally 2 coincide con quello che potrebbe essere l’arrivo sul mercato della piattaforma mobile di prossima generazione AMD Strix Point. Se ASUS punterà sulle prossime APU AMD, cosa ormai altamente probabile, questo significa che ROG Ally 2 potrà contare sulla potenza e sull’efficienza dell’architettura next-gen AMD Zen5.

AMD Strix Point è un’APU accreditata di 12 core con un approccio ibrido, in stile Intel potremmo dire. A bordo troveranno posto quattro core Zen5 e otto core Zen5c, con le stesse istruzioni e prestazioni, ma con frequenza diverse (decisamente più spinte sui core Zen5). Ma non è tutto, le APU Strix Point di prossima generazione potranno contare anche su una grafica integrata Radeon Mobile più potente; questo chip grafico utilizzerà non solo l’architettura RDNA3.5, più potente dell’attuale RDNA3 delle Radeon 700M, ma anche un numero maggiore di Compute Unit (si vocifera che passeranno da 12 a 16).

Sulla carta ASUS ROG Ally 2 ha un’enorme potenziale, soprattutto se pensiamo che anche il resto delle componenti sarà aggiornato, dal reparto RAM, passando per il display e tutto quello che riguarda design, dissipazione e costruzione. Una cosa è certa, la prossima console ROG si focalizzerà soprattutto sul gaming e potrebbe portare novità anche lato software per migliorare ulteriormente l’esperienza nei giochi.

