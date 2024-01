Confermandosi uno dei brand più attivi nel panorama dei Mini PC ad alte prestazioni, Geekom nelle scorse ore ha dato il via ai preordini del nuovo sistema supercompatto Geekom AS 7, erede diretto del modello AS 6 che avevamo recensito lo scorso autunno, possiamo dire con ottimi risultati. Al pari del suo predecessore, l’ultimo sistema targato Geekom si affida a una piattaforma AMD, mentre ricordiamo che l’azienda ha a catalogo anche piattaforme Intel come il potente Geekom IT13, recentemente testato in laboratorio e dotato ricordiamo di un processore top di gamma come il Core i9-13900H.

L’azienda, che al CES 2024 aveva già dato un’anteprima dei nuovi prodotti 2024, in particolare con GEEKOM IT14 Pro (Intel core 14a gen) e GEEKOM A8 Max e GEEKOM APro8 Max (con AMD Ryzen 8040HS), propone ora un altro valido sistema che punterà tutto sulla piattaforma AMD Ryzen 7040 “Phoenix”, oltre che sul design minimalista che prevede un formato 4×4, al pari per intenderci del modello IT13.

Geekom AS 7 ha tutto quello che serve, anche una iGPU per giocare

Come anticipato sopra, Geekom AS 7 utilizza processori AMD Ryzen della serie 7040; per la precisione ci sono due opzioni, Ryzen 7 7840HS e Ryzen 9 7940HS (TDP da 45 watt), soluzioni che sfruttano la più recente architettura CPU AMD Zen4 con grafica integrata Radeon 780M basata su architettura RDNA3 (la stessa delle Radeon RX 7000 per intenderci). Geekom AS 7 non porta stravolgimenti lato estetico, mantenendo linee semplici ed eleganti con uno chassis color argento, appositamente forato sui lati per favorire l’espulsione dell’aria calda. Il Mini PC misura 112,4 x 112,4 x 37 millimetri, il case è realizzato in alluminio e ovviamente non manca un sistema di raffreddamento attivo con ventola (indispensabile visto lo spazio così contenuto), il nuovo GeekCool 4.

Passando alla configurazione hardware, oltre ai processori Ryzen nome in codice Phoenix visti sopra, a bordo troviamo 32 GB di RAM SODIMM DDR5 5.600 MT/s, espandibili sino a 64 GB, storage SSD PCI-E 4.0 sino a 2 TB e una vasta gamma di porte che non si fanno mancare il supporto per standard come USB4, USB-C, HDMI 2.0 e diverse porte USB standard per l’espansione; il reparto connettività non è da meno e oltre a una porta LAN 2,5 Gbps, prevede WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

Il sistema proposto dall’azienda è un tuttofare, può gestire sino a quattro monitor e supporta display con risoluzione sino a 8K. Dovrebbe garantire buone prestazioni CPU in single e multi-core (i Ryzen hanno 8 core / 16 thread) e anche in gaming ci si può prendere qualche soddisfazione (a 1080P) grazie alla GPU integrata Radeon 780M da 12 Compute Unit e una frequenza sino a 2,8 GHz; il tutto ricordiamo con un consumo che non dovrebbe superare i 50-60 watt di picco.

Specifiche tecniche Geekom AS 7

Processore: AMD Ryzen 7 7840HS o Ryzen 9 7940HS – 8C/16T – TDP 45 watt

Scheda grafica integrata: Radeon 780M – 12CU – 2,8 GHz – DX12 e AMD FSR

RAM: 32 GB DDDR5 SODIMM a 5.800 MT/s – Dual Channel (max. 64 GB)

Storage: SSD NVMe PCI-E 4.0 1TB o 2 TB (solo per Ryzen 9 7940HS)

Rete: LAN 2.5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3

Porte e connettori: 1 x SATA 2.5″ SATA HDD 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A posteriore, 1 x USB 2.0 Type-A posteriore 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A frontale con supporto Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A frontale 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto Power Delivery (pannello posteriore) 1 x USB 4 Gen3 Type-C con supporto Power Delivery (pannello posteriore) 2 x USB 2.0 1 x Jack stereo frontale da 3,5 mm 1 x RJ45 (pannello posteriore) RTL8125BG-CG 2 x HDMI 2.0 (pannello posteriore) 1 x Scheda SD

Alimentatore: esterno da 120 watt

Dimensioni: 112,4 x 112,4 x 37 millimetri

Sistema operativo Windows 11

Disponibilità e prezzi

Geekom AS 7 è un Mini PC con sistema operativo Windows 11 e offre tre anni di garanzia, attualmente si può preordinare sul sito del produttore in due varianti che riportiamo a seguire con relativi prezzi e link diretti.

