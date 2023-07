GEEKOM AS 6 è il nuovo mini-PC di fascia alta che l’azienda taiwanese ha ideato intorno alla piattaforma AMD Ryzen 6000 Mobile con l’intento di offrire un sistema desktop potente, efficiente sotto il profilo energetico e con il minimo ingombro. Il produttore, molto attivo in Europa e presente anche in Italia, vanta a catalogo diversi Mini-PC con processori AMD e Intel, soluzioni caratterizzate da dimensioni contenute, design e dissipazione curati con buone possibilità di aggiornamento delle componenti. GEEKOM AS 6, erede del riuscito AS 5 con CPU Ryzen 9 5900HX, nasce in collaborazione con ASUS, motivo che spiega la somiglianza con il più noto ASUS PN53 (dal quale eredita sicuramente la motherboard) e il logo Powerd by ASUS sulla parte anteriore dello chassis.

Nel corso degli ultimi anni il mercato dei Mini-PC si è evoluto molto, offrendo ora sistemi sempre più compatti ma al tempo stesso caratterizzati da un rapporto prestazioni/efficienza impensabile fino a qualche anno fa; nonostante questo, la sfida che si pone un Mini-PC di questo tipo è sempre la stessa e abbastanza ardua potremmo dire, ossia cercare di offrire le prestazioni di un PC desktop tradizionale in un formato molto più contenuto, il tutto limitando al massimo il fenomeno del throttling e di conseguenza le temperature di esercizio.

Questo GEEKOM AS 6, così come tutti i sistemi di questa tipologia che sposano la piattaforma AMD Ryzen 6000 Mobile Rembrandt, o la recentissima Ryzen 7000 Mobile, sono anche una diretta risposta ad Intel NUC e tutta la scia di prodotti nati sulla base del concept Intel, equipaggiati ovviamente con processori della serie Core e grafica integrata (dove non presente una dedicata). La sfida tra AMD e Intel nel segmento dei processori mobile (e non solo) si fa ora più interessante, dopo il segmento notebook infatti il terreno di scontro si sposta anche sui sistemi desktop super-compatti come il Mini-PC che andremo a provare oggi.

GEEKOM AS 6: scheda tecnica da primo della classe

Come anticipato in apertura, AS 6 si pone al vertice del catalogo GEEKOM, un mini-PC che abbiamo trovato molto valido sia per le prestazioni che sotto il profilo estetico. Prima di passare all’analisi della scheda tecnica però un cenno allo slogan che vede il produttore pubblicizzare il sistema come “Mini-PC gaming“, un’affermazione non di poco conto ma che va sempre presa con le pinze vista la tipologia della piattaforma e, soprattutto, se consideriamo che abbiamo a disposizione una GPU di tipo integrato. Non vogliamo anticiparvi tutto, ma possiamo dirvi già da ora che il GEEKOM AS 6 permette effettivamente di cimentarsi nel gaming a 1080P con qualche soddisfazione.

Andando nel dettaglio, GEEKOM AS 6 viene proposto in due configurazioni molto simili che si differenziano sostanzialmente per il processore: la prima utilizza un Ryzen 7 6800H, la seconda più spinta monta invece il top di gamma Ryzen 9 6900HX (cTDP 35-45 W), modello che andremo ad analizzare in questa recensione. Ricordiamo che le CPU Ryzen 6000 sposano l’architettura Zen3+ in coppia con il nodo produttivo TSMC a 6nm; una piattaforma completa anche sul versante I/O che integra una GPU Radeon 680M (RDNA2) da 12 CU con frequenza Boost che può arrivare a 2,4 GHz.

Sappiamo che le prestazioni grafiche di questo chip sono equiparabili a una GeForce GTX 1050 Ti, motivo che spiega se vogliamo l’appellativo di Mini-PC da gioco; molto probabilmente non potremo esagerare con i dettagli e la risoluzione, ma una GPU di questa portata può reggere i titoli più leggeri a 1080P dettagli medio/bassi con un frame-rate dignitoso (dipende appunto dal gioco), soprattutto se consideriamo che potremo sfruttare la tecnologia AMD FSR nei titoli compatibili (cosa ottima).

Il resto della configurazione del GEEKOM AS 6 non è da meno e, come da specifiche AMD, prevede l’implementazione di memorie SODIMM DDR5 in Dual-Channel (32GB), due slot M.2 per SSD NVME PCI-E 4.0, connettività LAN 2.5G, WiFi 6E e Bluetooth 5.2 e una capacità di espansione ad altissimo profilo con: USB 4.0 40 Gbps, USB-C con DP e Power Delivery, USB 3.2 gen 1, senza dimenticare HDMI 2.1, Display Port 1.4 e la possibilità di gestire sino a quattro monitor 4K con supporto per i più recenti display 8K 60 Hz (via USB-C 4.0).

Ma vediamo nel dettaglio la scheda tecnica di questo Mini-PC GEEKOM:

Processore: AMD Ryzen 9 6900HX – 8C/16T – 3,3/4,9 GHz – cTDP 35 W

Scheda grafica integrata: Radeon 680M – 12CU – 2,4 GHz – DX12 e AMD FSR

RAM: 32 GB DDDR5 SODIMM a 4.800 MT/s – Dual Channel (Crucial)

Storage: SSD NVMe PCI-E 4.0 1TB (Kingston)

Storage: 1 slot M.2 2280 PCI-E 4.0 libero + slot 2.5″ slim (7mm) per HDD SATA

Rete: LAN 2.5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Porte anteriori: 1x USB-C Gen4 (DP 1.4@8K 60 Hz), 2x USB 3.2 Gen1, jack audio 3,5mm

Porte posteriori: 1x USB-C Gen4 (DP 1.4@8K 60 Hz),3x USB 3.2 Gen1, 2x HDMI 2.1, DP 1.4, LAN 2.5G

Alimentatore: esterno da 150 watt

Dimensioni: 120 x 130 x 58 mm

Peso: 0,9 Kg

Lato software, GEEKOM AS 6 arriva con un Windows 11 Pro molto pulito e non appesantito da inutili bloatware. L’azienda assicura la piena compatibilità con il software MyASUS, che non troviamo installato, nota utility di monitoring che permette di sfruttare la cancellazione del rumore a due vie tramite AI, controllare la modalità delle ventole, gestire le reti WiFi con SmartConnect e avere un sistema di diagnostica sempre a portata di mano. Quanto al BIOS, purtroppo non abbiamo molta possibilità di “manovra”; non c’è modo di intervenire sul TDP configurabile del Ryzen 9 6900HX o altre opzioni di tweaking avanzate (peccato), limitandoci a poche impostazioni base da personalizzare.

GEEKOM AS 6: design piacevole e dimensioni super compatte

Vista la scheda tecnica, passiamo ora al design e a come è stato ideato questo AS 6 che, guardando al catalogo GEEKOM, riprende le linee del suo predecessore AS 5. Il Mini-PC misura appena 12 x 13 centimetri e ha uno spessore inferiore ai 6 centimetri; lo chassis è incastonato in una sorta di texture in materiale plastico che poggia sul telaio metallico e conferisce al prodotto un effetto premium oltre a una certa solidità, confermata anche dalla certificazione MIL-STD-810H. Come si evince dalle immagini, lo chassis del GEEOKM AS 6 presenta ampie feritoie su tutti i lati per facilitare il ricambio d’aria, aiutando così il sistema di dissipazione (molto compatto), simile a quello che possiamo trovare su un notebook e per questo pensiamo con una gestione molto simile sotto il profilo temperatura/frequenza.

GEEKOM utilizza un dissipatore a singola ventola (controllabile via software) con tecnologia Direct CU che si serve di una base in rame con heatpipe e un particolare design che riduce l’accumulo della polvere tra le alette in alluminio. Accedere all’hardware non è particolarmente complesso, basta agire sulle quattro viti poste sui piedini rialzati e sfilare la parte superiore, facendo però attenzione al cavo flat che collega le unità di storage opzionali SATA e PCI-E.

La gestione di memoria RAM (in questo caso targata Crucial) ed SSD M.2 primario (Kingston) è piuttosto comoda, mentre potete notare che il sistema presenta una sorta di doppio PCB, posizionato nella parte superiore del case e adibito al secondo slot M.2 nonché all’installazione dell’eventuale SSD/HDD da 2,5″ slim che invece si trova nella parte sottostante. La qualità costruttiva si può definire molto buona, così come la capacità di espansione che rimane a nostro avviso un notevole valore aggiunto del sistema in ottica desktop.

GEEKOM AS 6 supporta praticamente tutti gli standard di nuova generazione, fatta eccezione per l’interfaccia PCI-E 5.0 che, allo stesso tempo, si sta veramente diffondendo solo negli ultimi mesi con i primi modelli di SSD NVMe. Detto questo, sia il pannello frontale che quello posteriore garantiscono la massima flessibilità, in primis grazie alla presenza di due porte USB 4.0 40 Gbps con Display Port e Power Delivery e la possibilità di gestire non solo i dischi esterni ad alte prestazioni, ma anche e soprattutto monitor 8K a 60 Hz.

Non mancano due HDMI 2.1 e una Display Port 1.4, mentre se vogliamo fare i pignoli potremmo citare la mancanza di uno slot SD che però, almeno personalmente, non riteniamo fondamentale (dipende dall’utente). Chiudiamo questa sezione con un richiamo al bundle offerto dal prodotto e che, oltre all’alimentatore esterno da 150 watt, prevede anche un kit VESA per l’installazione del Mini-PC dietro al monitor.

Temperature, rumorosità e consumi

Dopo l’identikit del nuovo Mini-PC GEEKOM passiamo ora ai fatti. Iniziamo dalle temperature di esercizio della componentistica, uno dei parametri più importanti da tenere in considerazione quando valutiamo un sistema di questo tipo, se non altro perché andrà ad influire sul comportamento di CPU/GPU e di riflesso su frequenze operative e prestazioni globali. Possiamo dire che il design ideato da GEEKOM per AS 6 riesce a tenere a bada il Ryzen 9 6900HX ma, come da pronostico, dobbiamo accettare qualche compromesso sotto il profilo della frequenza. C’è da considerare che, al contrario di un notebook top di gamma, la superficie dissipante disponibile su un Mini-PC così compatto è nettamente inferiore, motivo che in sostanza spiega perché in questo caso non è possibile modificare il TDP da 35 a 45 watt (il dissipatore sarebbe sottodimensionato).

Andando invece al sodo, la massima temperatura raggiunta dalla CPU dopo un loop di 300 secondi su Cinebench R23 è stata di 85,3 °C, un valore che possiamo definire buono ma che comunque porta la frequenza CPU all-core a scendere sino a 3,8-3,9 GHz impattando (come vedremo) sulle prestazioni multi-core; a titolo d’esempio ricordiamo che la frequenza base del Ryzen 9 6900HX è di 3,3 GHz mentre il Boost Clock è 4,9 GHz (single-core), con una frequenza all-core che parte da 4,2 GHz. Buone le temperature della GPU integrata e quelle dell’SSD Kingston che si è assestato intorno a 53-54 °C di picco; quanto alla rumorosità invece, confermiamo più o meno i dati del produttore: circa 34 dBA a riposo e 38,2 dBA sotto carico (che lo rendono abbastanza udibile).

Chiudiamo questo paragrafo con i consumi del GEEKOM AS 6, misurati direttamente alla presa per valutare anche il comportamento dell’alimentatore. Il sistema consuma un massimo di 62,5 watt in gaming (1080P), poco meno quando lanciamo un applicativo CPU-demanding come Cinebench R23 (61 watt); a titolo informativo invece, segnaliamo che su HWiNFO rileviamo 35 watt di picco per la CPU e 29 watt sulla iGPU.

Prestazioni CPU e grafica integrata nei giochi

Prima di vedere i nostri test nel dettaglio, una premessa riguardo a come interpretare le prestazioni multi-core di questo tipo di piattaforma (mobile), direttamente influenzata e condizionata dal sistema di dissipazione adoperato nonché dal TDP configurato a livello BIOS. Quando analizziamo i benchmark ufficiali del Ryzen 9 6900HX, dobbiamo tenere conto che i risultati “assoluti” resi noti da AMD si riferiscono al chip completamente sbloccato a 45 watt e un sistema di dissipazione adeguato che non andrà a provocare alcun throttling. Per fare un esempio, su Cinebench R23 il Ryzen 9 6900HX è accreditato anche di 14.500/14.700 punti, tuttavia, tagliando il TDP a 35 watt e facendo il conto con le temperature ottenibili dal dissipatore in dotazione, il GEEKOM AS 6 restituisce 11.168 punti, comunque buono possiamo dire a fronte di un netto risparmio energetico (-33%).

Quanto ai benchmark CPU e produttività, abbiamo confrontato il Ryzen 9 6900HX del GEEKOM AS 6 con uno dei competitor diretti, il Core i7-1260P (12C/16T a 28 W) e quello che, almeno secondo noi, corrisponde al suo pari nel segmento desktop, il Core i5-11600K; quest’ultima è una CPU a 6 core/12 thread che opera con una frequenza all-core di 4,6 GHz e un Turbo Boost a 4,9 GHz per 125 watt di TDP.

Le prestazioni nel rendering sono molto vicine, i tre modelli si alternano in base all’applicativo utilizzato e in linea di massima confermano quanto ci aspettavamo riguardo al Ryzen 9 6900HX che, nonostante il TDP a 35 watt, riesce comunque a garantire una produttività di grado desktop con consumi decisamente irrisori. Alcuni ambiti in realtà, dove entra in gioco la GPU, vedono il GEEKOM nettamente in testa, un risultato ottenuto grazie alla superiorità dell’architettura RDNA2 rispetto alle integrate Intel.

Quanto alle prestazioni nei giochi, ci riserviamo di fare una tornata di test dedicata sulla Radeon 680M con una nutrita selezione di titoli; in questo caso invece, dopo il risultato non entusiasmante su 3DMark Time Spy, abbiamo lanciato qualche gioco cercando di toccare velocemente tutti gli ambiti di interesse: dal gioco DX 11 a quello DX 12, passando per il ray-tracing (non facile) e provando l’efficacia dell’ FSR su questa tipologia di iGPU. I risultati sono decisamente apprezzabili considerando i dettagli medi; l’unica eccezione l’abbiamo fatta su Metro Exodus Enhanced dove per verificare le prestazioni ray-tracing siamo scesi coi dettagli su “Basso”, il tutto però con scarsi risultati. Degni di nota invece i 57 FPS su Horizon Zero Dawn, titolo che grazie all’FSR ha visto un incremento del framerate nell’ordine del 50%.

Considerazioni

Dopo aver passato qualche giorno con il GEEKOM AS 6, utilizzandolo anche come postazione desktop principale, abbiamo un quadro della situazione piuttosto ampio sulla versatilità di questo sistema che, inutile nasconderlo, non ci ha fatto sentire la mancanza del nostro tower. Per i gamer più esigenti che cercano la prestazione sulla GPU la strada sarà sicuramente diversa, ma in tutti gli altri ambiti di utilizzo questa tipologia di piattaforma si mostra efficace e all’altezza anche di carichi impegnativi, senza dimenticare che la presenza dell’USB-C 40 Gbps può aprire la strada a una GPU esterna (ne abbiamo parlato qui).

Per gli smanettoni come noi avere il BIOS “bloccato” non è sicuramente un punto a favore, tuttavia, dopo aver analizzato le prestazioni dal lato termico, dobbiamo ammettere che non avrebbe avuto senso poter impostare il TDP a 45 watt per raggiungere magari i 100 °C; le cose sarebbero state diverse con un dissipatore a profilo più alto, ma in quel caso l’attuale design dell’AS 6 sarebbe stato sacrificato (stessa cosa per le dimensioni). Considerando il TDP configurato a 35 watt, le prestazioni di questo AS 6 sono valide e garantiscono reattività in qualsiasi applicativo, aiutato in questo dai 32 GB di RAM DDR5 4800 e soprattutto dall’SSD Kingston PCI-E 4.0. Quest’ultimo ha mostrato prestazioni di un certo livello, leggermente lontano dai più veloci SSD PCI-E 4.0 in commercio, ma comunque in grado di garantire prestazioni sequenziali oltre i 3.600 MB/s.

Chiudiamo con una parentesi sulle prestazioni nel gaming 1080P, scenario senza dubbio sostenibile dalla Radeon 680M a patto di rimanere su dettagli medio/bassi o medi dove troviamo il supporto alla tecnologia FSR; titoli come Fortnite e Valorant girano anche a 90/100 FPS su Medio, rendendo quindi questa opzione più indicata agli sparattutto in terza persona che non sono molto esigenti in termini di risorse.

GEEKOM AS 6 si pone come punto di riferimento nel catalogo del produttore, non solo per prestazioni ma anche per prezzo; la variante in prova con Ryzen 9 6900HX, 32 GB di RAM ed SSD NVMe 4.0 da 1TB costa di listino 1.029 euro ma grazie alla promozione attualmente in corso si può portare a casa a 769 euro (-25%) con ulteriori 30 euro di sconto se utilizzate il nostro coupon “TTAS6“. Una cifra comunque importante, ma sappiamo benissimo che la “miniaturizzazione” ha i suoi costi e le prestazioni ci sono tutte, con buone possibilità di espandere lo storage e una sezione I/O completa. Se puntate a qualcosa di più economico invece, il modello con Ryzen 7 6800H, 32 GB RAM ed SSD 1TB scende a 649 euro, collocandosi poco sotto il livello prestazionale del top di gamma.

