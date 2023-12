Geekom continua a colpire nel mondo dei mini PC con questo Mini IT13 con una super CPU come il Core i9-13900H. Una componente davvero molto potente incorporata in dimensioni davvero ridotte. Il Geekom Mini IT13 funziona bene ma quanta potenza del Core i9 può reggere? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto del Geekom Mini IT13.

Geekom Mini IT13: il video

Geekom Mini IT13: il design

Il dispositivo ha un’estetica semplice ma è di buona qualità. La plastica esterna nasconde una robusta gabbia di alluminio all’interno, conferendo solidità all’intero dispositivo. Per chi desidera una soluzione discreta, c’è anche un supporto VESA, che permette di montarlo facilmente dietro a un monitor.

Al suo interno, il Mini IT13 ospita un potente Intel Core i9 della serie H. È equipaggiato con 32 GB di RAM DDR4, suddivisi in due banchi da 16 GB ciascuno. Sfortunatamente, il dispositivo non adotta ancora le memorie DDR5. Viene fornito con un SSD NVMe M.2 ed ha due ulteriori slot M.2 per l’espansione. Anche se l‘SSD è veloce, non raggiunge le velocità di punta di alcuni dei suoi concorrenti.

Un punto di forza è sicuramente la connessione: la scheda WiFi 6E offerta garantisce stabilità e velocità. L’ampio set di porte comprende due USB-C Thunderbolt, tre USB-A 3.2 Gen 2, una USB 2.0, jack audio, una porta ethernet 2.5 Gbit, due HDMI e, per la sicurezza, una porta Kensington Lock. L’unica pecca è la mancanza di una porta DisplayPort.

Il sistema di dissipazione è un aspetto cruciale in qualsiasi dispositivo, ma ancor di più in un mini PC come il Geekom Mini IT13. Il design originale di questo mini PC si affida a una singola heatpipe, un piccolo radiatore e una ventolina per gestire il calore generato dal potente processore Intel Core i9 serie H. Tuttavia, questo approccio sembra essere sotto dimensionato per un chip così performante.

Geekom Mini IT13: la scheda tecnica

Processore: Intel Core i9 13900H – 14 core / 20 thread – Frequenza Boost 5,4 GHz

Intel Core i9 13900H – 14 core / 20 thread – Frequenza Boost 5,4 GHz Memoria RAM: 32 GB DDR4 3.200 MT/s (due banchi da 16 GB ciascuno)

32 GB DDR4 3.200 MT/s (due banchi da 16 GB ciascuno) Archiviazione: SSD Lexar NM7A1 – PCI-E Gen 4.0 NVMe M.2 Slot aggiuntivo M.2 SATA Slot aggiuntivo SATA

Connettività: Scheda WiFi 6E sostituibile Porta ethernet 2.5 Gbit

Porte: 2x USB-C Thunderbolt 3x USB-A 3.2 Gen 2 1x USB 2.0 Jack audio 2x HDMI Slot SD Kensington Lock

Alimentatore: 120W

120W Design: Materiale esterno in plastica Struttura interna in alluminio Supporto VESA incluso



Geekom Mini IT13: le prestazioni e i consumi

Il cuore pulsante del Geekom Mini IT13 è il processore Intel Core i9 della serie H. Tuttavia, è importante sottolineare che è configurabile a partire dal modello Core i5 13500H, passando per il Core i7, fino al potente Core i9 13900H. A livello numerico, il Core i9 13900H sfoggia ben 14 core, suddivisi tra 6 p core e 8 e core. Accompagnato da 20 thread, è capace di raggiungere una frequenza turbo di 5.40 GHz sui p core. Questo chip è stato realizzato con un processo produttivo Intel 7 a 10 nanometri e integra una GPU Iris Xe. Anche se la CPU ha mostrato prestazioni notevoli, l’assenza di una GPU ARC è ancora una mancanza.

In termini di operatività quotidiana, il Geekom Mini IT13 non delude. Per le attività di base, come la navigazione web, l’utilizzo del pacchetto Office o lo streaming di contenuti multimediali, è più che sufficiente. Infatti, con Windows 11 preinstallato e attivato, l’esperienza utente è fluida e reattiva fin dal primo avvio. Per ottenere il meglio dalla macchina, è consigliabile scaricare gli aggiornamenti più recenti, e gli utenti avanzati potrebbero considerare anche l’aggiornamento del chipset. Per chi ha esigenze più avanzate, come l’uso di software di produzione musicale, video editing o elaborazione grafica, il Geekom Mini IT13 tiene testa. Tuttavia, è essenziale evitare carichi di lavoro particolarmente gravosi o lunghi per la CPU, come il rendering.

Un’osservazione interessante riguarda la gestione energetica del processore. Nonostante la CPU possa gestire fino a 115W, il Geekom Mini IT13 ne utilizza solo 35 per colpa del sistema di dissipazione sottodimensionato. Questo approccio conservativo si riflette nelle temperature, che anche sotto stress, rimangono bloccate a 80°C. Tuttavia, questo significa che la macchina non sfrutta appieno il potenziale del chip, anche se possibile attraverso l’Intel Extreme Tuning Utility è possibile alzare un po’ PL1 e PL2 per migliorare le prestazioni ma con temperature oltre i 100°C.

Chiarito questo aspetto che, oltre alle temperature, si riflette praticamente su frequenze e prestazioni, vediamo invece come impatta sui consumi del mini PC in vari scenari di utilizzo; per avere un punto di riferimento metteremo a confronto i dati ottenuti nelle medesime condizioni da un Ryzen 9 6900HX. Come vedremo a breve anche nel capitolo relativo ai benchmark, la scelta di Geekom di impostare il PL1 a 35 watt riesce a tenere a bada le temperature, con risultati praticamente identici sul versante consumi.

Nonostante quanto appena detto, guardando ai picchi registrati sulla CPU possiamo farci subito un’idea di quello che potrebbe fare questa piattaforma Core 13a gen serie H in una configurazione diversa e, soprattutto, con un sistema di dissipazione ad alto profilo (ma non è questo il caso viste le dimensioni di Geekom IT13). Questo mini PC raggiunge un picco di 110 watt con carichi come Cinebench R23, un valore che in realtà viene “ridimensionato” dopo pochi secondi, allineandosi a quelle che sono le peculiarità del dissipatore; non è un caso infatti che alla fine dei test i due sistemi facciamo segnare consumi alla presa molto vicini nonostante sia basati su architetture e processi produttivi del tutto differenti.

Geekom Mini IT13 a confronto con Geekom AS 6 e Ryzen 9 6900HX

Viste le peculiarità del Mini IT13 e la relativa gestione delle prestazioni in ottica consumi/temperature, passiamo ora ai fatti e vediamo come se la cava con la nostra suite di benchmark che lo vedranno di fronte all’AMD Ryzen 9 6900HX per una sfida tutta in casa con il GeeKom AS 6 (recensito qualche mese fa). Si parte con i test relativi alle prestazioni della CPU, ambito dove il nuovo Geekom Mini IT13 garantisce risultati a dir poco ottimi che ovviamente sono frutto dell’architettura Raptor Lake e in particolare dei P-Core Raptor Cove.

Il Geekom IT13 e il suo Intel Core i9-13900H vincono praticamente su tutti i fronti, battendo anche l’altro modello Intel presente nel confronto; la differenza in termini di potenza di calcolo è evidente e, anche se varia in base all’applicativo, vede il sistema Geekom dominare nelle prestazioni single-core che, inutile quasi dirlo, trovano una reale concorrenza solo con gli ultimi processori Zen4 proposti da AMD.

Cambiando applicativi lo scenario rimane quasi immuntato, fatta eccezione per la suite PCMark10 e il test grafico di Geekbench 5, software dove entra in campo la potenza della GPU integrata, condizionando il punteggio globale del benchmark. Come vedremo a breve con i giochi, anche se il chip Iris Xe da 96 EU è il più potente del lotto Intel di precedente generazione, non riesce a battere la Radeon 680M con iGPU RDNA2 presente sulla piattaforma AMD Ryzen 6000 Mobile.

Prima di chiudere il capitolo prestazioni con la parte dedicata alla grafica, un breve cenno al reparto storage rappresentato da un SSD Lexar NM7A1, unità PCI-E 4.0 da 2 terabye che garantisce buone prestazioni, non a livello dei modelli PCI-E Gen 4.0 più spinti, ma comunue vicino ai 5.000 MB/s.

L’ultimo grafico relativo ai giochi conferma quanto detto poco sopra; il chip Intel Iris Xe del Geekom IT13 è sicuramente superiore ai vari Intel UHD serie 600/700, mentre perde il confronto diretto con la controparte Radeon, garantendo comunque di dilettarsi su qualche titolo non particolarmente esigente a 1080P e dettagli bassi o medio/bassi. A favore del chip Intel possiamo dire però che la configurazione della memoria RAM del Geekom IT13 non aiuta molto, anzi il contrario. A bordo infatti sono presenti 32 GB di memoria DDR4 certificati 3.200 MT/s che però difficilmente raggiungono questa velocità (siamo sui 2.666 MT/s di media); un chip grafico integrato di questo tipo dipende quasi esclusivamente dal sottosistema memoria RAM, quindi la migliore combinazione possibile in questi casi è quella di abbinare RAM di tipo DDR5, diversamente anche questa versione “pompata” di Iris Xe da 96 EU può fare poco.

Geekom Mini IT13: le conclusioni

Il Geekom Mini IT13 pur essendo potente sulla carta, con le sue limitazioni termiche, si rende meno attraente per chi cerca prestazioni al top. Al prezzo di 789 dollari per la versione top di gamma, non offre il miglior rapporto qualità-prezzo possibile. Tuttavia, se si ha l’opportunità di approfittare di sconti e promozioni, come quelli per il ventesimo anniversario di Geekom, potrebbe diventare interessante nella versione con Core i5. C’è anche un codice sconto esclusivo di 20 Euro. Ecco il codice sconto: TOTIT

Il Geekom Mini IT13 resta un dispositivo intrigante per la sua volontà di racchiudere la potenza di un Core i9 in dimensioni ridotte. Con qualche cm in più, con un sistema di dissipazione migliore forse poteva rilasciare ancora più potenza dal Core i9. Probabilmente tra il miglioramento dei processori di anno in anno ed in parallelo il miglioramento dei produttori di Mini PC, primo o poi si riuscirà davvero a sprigionare tanta potenza in poco spazio.

Geekom Mini IT13 a 789 Dollari sul sito ufficiale

Se il vostro budget e le vostre esigenze non sono compatibili con questo top di gamma Geekom, l’azienda attualmente ha diverse offerte in corso che probabilmente risulteranno più appetibili. Tra quelle da considerare c’è sicuramente il Mini IT12 che, a differenza del modello provato oggi, punta sulla piattaforma Intel Core 12a gen “Alder Lake”. Nel dettaglio siamo di fronte a un Mini PC configurato con una CPU Intel Core i5-12450H (TDP a 35 watt), 16 GB di RAM di tipo DDR4-3200 e un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 da 512 gigabyte; la scheda grafica è una Intel Iris Xe integrata più che sufficiente per applicazioni come il fotoritocco, mentre lato I/O troviamo: tre porte USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, 2 USB 4, 2 HDMI, lettore SD, jack da 3,5 mm per cuffie o speaker esterni, porta LAN 2.5 Giga Ethernet. La connettività, oltre alla rete cablata, include il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2, mentre l’alimentatore esterno è in grado di erogare 90 watt di potenza.

GEEKOM Mini IT12 attualmente è in offerta speciale su Amazon a 529 euro, ma applicando il coupon da 80 euro presente nella pagina e inserendo il codice sconto E656XRQW (che applica uno sconto del 10%), potete pagarlo appena 396 euro. Il coupon del 10% è valido fino al 29 febbraio 2024. Potete trovare GEEKOM Mini IT12 anche sullo store ufficiale, con uno sconto di 50 euro dato dal codice E656XRQW per un prezzo finale di 399 euro, anche in questo caso valido fino alla fine di febbraio 2024.