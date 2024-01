Dopo la presentazione ufficiale al CES 2024, AMD si prepara al lancio definitivo dei Ryzen 8000G, le nuove APU desktop basate su architettura CPU Zen4 e grafica integrata RDNA3, attese al debutto il prossimo 31 di gennaio. In occasione dell’evento di Las Vegas, AMD aveva enfatizzato molto i miglioramenti apportati dalle nuove APU desktop con grafica dedicata Radeon 700M, una svolta prestazionale importante resa possibile dai progressi fatti da Zen4 rispetto a Zen3, alla base ricordiamo della precedente generazione Ryzen 5000G.

Visto che il lancio è dietro l’angolo, non sorprende che tester e recensori abbiano già in mano i primi esemplari dei nuovi Ryzen 8000G, approdati in largo anticipo sulla diffusa piattaforma di benchmark Geekbench e confermando, almeno per ora, l’incredibile progresso fatto dalle APU AMD desktop in una sola generazione.

AMD Ryzen 8000G: migliorano su tutti i fronti, CPU e grafica

Iniziamo dicendo che i benchmark trapelati su Geekbench riguardano Ryzen 7 8700G e Ryzen 5 8600G, verosimilmente i più interessanti della gamma in quanto utilizzano solo core Zen4 e non un misto di Core Zen4 e Zen4c come i modelli più economici Ryzen 5 8500G e Ryzen 3 8300G. Detto questo e ricordando che i dati tecnici di Geekbench potrebbero non essere precisi al 100%, da questi benchmark preliminari viene fuori che la variante Ryzen 7 8700G è circa il 10% e il 25% più veloce del modello Ryzen 5 8600G, rispettivamente in single-core e multi-core.

Se invece si paragonano i risultati delle nuove APU a quelli presenti nel database relativi alla gamma Ryzen 5000G, viene fuori uno scarto prestazionale decisamente più importante: i Ryzen 8000G sono infatti dal 30% al 37% più veloci in single-core, arrivando a essere il 64% più performanti dei loro predecessori in multi-tasking (anche a parità di core).

AMD quindi sembra aver fatto un ottimo lavoro, anche se visti i risultati ottenuti con i processori Ryzen 7000 c’era da aspettarselo. Oltre a questo vistoso miglioramento delle prestazioni CPU, ci sarà poi da valutare l’impatto della nuova grafica integrata Radeon 700M con architettura RDNA3, soprattutto nei giochi. I Ryzen 5000G erano fermi ai chip integrati AMD Vega, mentre con RDNA3 le prestazioni grafiche sono portate su un altro livello, permettendo all’utente di gestire titoli in FHD con un frame-rate accettabile grazie anche all’implementazione di tecnologie come AMD HYPR-RX e Fluid Motion Frames.

Ribadiamo che le APU Ryzen 8000G debutteranno ufficialmente la prossima settimana; riguardo i prezzi dei due modelli, si vocifera che Ryzen 7 8700G sarà prezzato a 329 dollari, mentre il fratello minore, Ryzen 8600G costerà 100 dollari in meno, ovvero 229 dollari.

Specifiche tecniche CPU AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen 7 5700X3D: 8C/16T – Boost 4,1 GHz – 100 MB Cache – TDP 105W

AMD Ryzen 7 5700: 8C/16T – Boost 4,6 GHz – 20 MB Cache – TDP 65W

AMD Ryzen 5 5600GT: 6C/12T – Boost 4,6 GHz – 19 MB Cache – Radeon Graphics – TDP 65W

AMD Ryzen 5 5500GT: 6C/12T – Boost 4,4 GHz – 19 MB Cache – Radeon Graphics – TDP 65W

