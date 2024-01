Come già avrete potuto apprezzare nella recensione della Radeon RX 7600 XT appena pubblicata, AMD ha rilasciato nelle scorse ore l’ultima versione dei driver grafici Adrenalin 24.1.1, un aggiornamento importante non solo perché risolve diversi bug e introduce il supporto a nuovi giochi in uscita, ma soprattutto perché segna il debutto ufficiale di HYPR-RX, una funzionalità che garantisce un aumento sensibile delle prestazioni in gaming combinando e ottimizzando al meglio tecnologie come AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost.

AMD Fluid Motion Frames disponibile per tutti grazie ai nuovi driver Adrenalin 24.1.1

AMD Fluid Motion Frames è sicuramente una delle tecnologie più interessanti proposte da AMD negli ultimi anni per ottimizzare le prestazioni nei giochi. Funziona con schede grafiche della serie Radeon RX 7000, ma anche con la precedente generazione di Radeon RX 6000 (RDNA2 per intenderci) e con le GPU Integrate della serie Radeon 700M (RDNA3) che troviamo sulle APU desktop Ryzen 8000 o sui processori per notebook di ultima generazione. Nonostante AMD abbia già a disposizione la tecnologia FidelityFX Super Resolution 3.0 (o FSR 3.0) con frame-generator, o in alternativa la versione precedente FSR 2.0 (attualmente più diffusa), il produttore californiano ha ben pensato a una soluzione che potesse andare oltre il supporto nativo dei giochi per la sua tecnologia di supersampling, proponendo in questo caso una funzionalità che opera a livello driver e aggira tale ostacolo.

AMD Fluid Motion Frames, o AMD AFMF, può funzionare sia con titoli DirectX 11 che sui più recenti DirectX 12; per abilitarlo basta recarsi sul pannello di controllo Adrenalin, dove con un semplice click si potrà scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Secondo AMD, AFMF garantisce un incremento del frame-rate che può arrivare quasi al 100% (97% per essere precisi), questo ovviamente in base agli scenari, ovvero tipologia di gioco, risoluzione e livello di dettagli.

Con i driver Adrenalin 24.1.1 arriva anche la già annunciata tecnologia AMD Video Upscaling un algoritmo che migliora la qualità dell’immagine durante la riproduzione di video su browser (sino a 4K); destinata, almeno per il momento, alle sole Radeon RX 7000, il nuovo Video Upscaling trova compatibilità su browser come Microsoft Edge e Google Chrome, nonché su software multimediali come VLC.

Altre novità di rilievo dell’ultima versione dei driver grafici AMD sono poi AMD Smart Technology Tab e AMD Assistant, un’utility quest’ultima capace gestire automaticamente le varie funzionalità del driver Adrenalin in base alle esigenze del momento; C’è posto anche per il nuovo algoritmo CAML (Content Adaptive Machine Learning) per la rilevazione intelligente del testo, ottimizzazioni nelle prestazioni dell’encoding AV1 (ma anche HEVC e AVC), senza dimenticare il supporto ufficiale per la Radeon RX 7600 XT e giochi di nuova generazione come Like A Dragon: Infinite Wealth e TEKKEN 8.

Se siete interessati al download dei driver AMD Adrenalin 24.1.1, potete scaricarli direttamente a questo link, a questa pagina invece trovate le note di rilascio nel dettaglio con tutti i bug risolti con questo aggiornamento.

Potrebbe interessarti anche Potrebbe interessarti anche Recensione Sapphire Pulse Radeon RX 7600 XT OC: ottima per il gaming a 1080P, Recensione NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER: migliora con più CUDA Core, il DLSS fa il resto, Recensione Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC: una custom solida e potente, Gigabyte X670E AORUS PRO X: scheda madre al top per CPU AMD Ryzen 7000 e Recensione Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC: bel colpo, la sfida è aperta