Non solo schede grafiche GeForce RTX 40 SUPER per NVIDIA che al CES 2024 ha mostrato tante altre novità che puntano tutto sull’Intelligenza Artificiale e la sua applicazione nei vari segmenti del mercato consumer e non. Il produttore californiano spazia dal gaming, passando per la produttività, la creazione di contenuti, lo streaming e tutti quegli ambiti, anche professionali e industriali, dove l’AI Generativa fa e farà d’ora in poi la differenza, portando l’esperienza utente su un altro livello.

NVIDIA: al CES 2024 i nuovi strumenti per la produttività e l’integrazione dell’AI

In occasione del lancio delle GeForce RTX 40 SUPER avevamo già accennato alle novità hardware e software proposte da NVIDIA a Las Vegas che, sfruttando l’enorme potenziale dell’AI, mirano ad ampliare al massimo l’ecosistema legato alle tecnologie proprietarie per soddisfare diversi bacini di utenza, offrendo al contempo strumenti innovativi e soprattutto alla portata di tutti. Iniziamo dal segmento hardware che, oltre alle nuove GPU GeForce RTX Ada Lovelace per sistemi desktop, si prepara a un’ondata di notebook e PC ottimizzati per l’AI basati su tecnologia GeForce RTX; i partner NVIDIA hanno svelato a CES 2024 una vera e propria flotta di sistemi basati su GPU GeForce RTX 40 e le più recenti piattaforme Intel e AMD, un connubio che insieme ai progressi fatti da Windows in campo AI garantisce un’esperienza di utilizzo decisamente superiore anche rispetto al recente passato.

Per tutti gli utenti consumer, ma anche per i professionisti e i creator che sposano la piattaforma NVIDIA, arrivano molti nuovi strumenti che grazie all’Intelligenza Artificiale generativa permettono di ottimizzare i flussi di lavoro, snellirli, fornendo al contempo funzionalità innovative mai viste finora. Iniziamo con il software NVIDIA TensorRT per l’accelerazione SDXL abbinata alla libreria open source TensorRT-LLM per l’addestramento LLM, ottimizzati per Windows e prestazioni al top sui sistemi con GeForce RTX 40 (SUPER e non). Nello stesso contesto vanno segnalati NVIDIA RTX Remix che fornisce strumenti di texture AI generativa, nonché e i microservizi NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine), che semplificano la creazione di assistenti virtuali e umani digitali con modelli come Audio2Face (A2F) e Riva Automatic Speech Recognition (ASR).

Rimanendo in tema, NVIDIA ha svelato anche Chat with RTX, una demo tech che grazie all’accelerazione TRT-LLM permette agli appassionati di AI di interagire con i loro appunti, documenti e altri contenuti; Chat with RTX sarà disponibile nei prossimi giorni, così come NVIDIA AI Workbench, uno strumento che permette agli sviluppatori di creare, testare e personalizzare rapidamente modelli generativi di AI e LLM preaddestrati con prestazioni di classe PC; NVIDIA AI Workbench sarà rilasciato a fine mese in versione beta, mentre il 24 gennaio arriverà anche NVIDIA RTX Video HDR, una funzionalità che permette di aggiungere un effetto l’HDR a qualsiasi video riprodotto sul nostro browser.

L’AI generativa trova molti altri ambiti di utilizzo, da quello della generazione di immagini commerciali, passando per settori totalmente diversi come la robotica e la guida autonoma. In questi contesti segnaliamo in primis il debutto di NVIDIA Picasso che sarà alla base di Getty Images; questo nuovo strumento/servizio, che prende il nome di AI by iStock, facilita la generazione di immagini con AI in modo sicuro e soprattutto con costi contenuti. NVIDIA ha anche parlato della crescita della piattaforma di guida autonoma NVIDIA Drive, ora ancora più evoluta e diffusa grazie alla partnership con aziende come Xiaomi, GWM, Li Auto e Zeekr; mentre le ultime battute riguardano la robotica e NVIDIA Isaac, piattaforma ulteriormente potenziata con l’AI generativa per comandare i robot con semplici prompt AI in stile ChatGPT.

Le novità per l’ecosistema GeForce RTX tra gaming, cloud e streaming

Come visto sopra, gli utenti GeForce RTX hanno a disposizione un ecosistema software molto vasto che, inutile dirlo, trova terreno fertile nel segmento PC gaming in tutte le sue sfaccettature. Le tecnologie proprietarie implementate sulle GPU NVIDIA GeForce RTX (RT Core, Tensor Core) permettono di sfruttare appieno funzionalità come il DLSS 3.0/3.5 abbinato a Frame Generator e Ray Reconstruction, il tutto per godere degli effetti del ray-tracing in tempo reale nei giochi con una qualità dell’immagine impensabile rispetto al recente passato.

Rimanendo in tema gaming ray-tracing e DLSS, NVIDIA ha annunciato che ben 14 giochi riceveranno il supporto ray-tracing, DLSS 3 e dove possibile con Frame Generator; tra questi segnaliamo su tutti: Horizon Forbidden West (DLSS 3), Dragon’s Dogma 2 (RTX e DLSS 3), Diablo IV (RTX), Half-Life 2 RTX (RTX e DLSS 3), Gray Zone Warfare (RTX e DLSS 3), Starminer (RTX e DLSS 3) e Pax Dei (DLSS 3).

Sempre per i gamer NVIDIA annuncia un ampliamento del catalogo GeForce Now che vedrà l’aggiunta di titoli molto gettonati come Diablo IV, Overwatch 2, Exoprimal, Honkai: Star Rail e Pax Dei. Gli utenti GeForce Now avranno presto la possibilità di utilizzare anche la tecnologia NVIDIA G-Sync oltre a una nuova opzione per NVIDIA Reflex che permetterà ora di scegliere tra le modalità 4K 60 FPS o 4K 120 FPS. Ma non è tutto, da febbraio su GeForce Now sarà possibile acquistare pass giornalieri con costi pari a 3,99 dollari e 7,99 dollari, rispettivamente per le opzioni Priority e Ultimate.

Oltre al gaming c’è posto infine anche per lo streaming con un’importante partnership che vede NVIDIA collaborare con Twitch e OBS per la tecnologia Twitch Enhanced Broadcasting. Questa nuova funzionalità di streaming, che arriverà nei prossimi giorni in versione beta, permette di tramettere più flussi video in contemporanea puntando a offrire una migliore qualità video grazie al decoder NVEC (AV1) che equipaggia le GeForce RTX 40; nella fase iniziale sarà possibile tramettere tre video a 1080P, con l’obiettivo di arrivare a cinque flussi video 4K in contemporanea. A ottimizzare tutto il processo ci penserà il team di OBS, sicuramente tra i migliori del settore, mentre Twitch potrà contare su questo “ulteriore traffico” senza gravare sui propri server.

