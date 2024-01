A poche ore dall’inizio del CES 2024, NVIDIA inizia a scalpitare e anticipa se vogliamo una delle tante novità in ambito GPU che vedremo in esposizione alla fiera di Las Vegas. Dopo molte indiscrezioni infatti, l’azienda californiana ha tolto definitivamente i veli alla scheda grafica NVIDIA RTX 5880 Ada, un prodotto rivolto al mondo delle workstation e ambiti professionali come la creazione di contenuti (ma non solo). Analizzando le specifiche tecniche della nuova arrivata, che ora vedremo nel dettaglio, notiamo subito che si tratta di una variante depotenziata della top di gamma NVIDIA RTX 600 Ada svelata lo scorso anno, molto solida in prestazioni ma in questo caso con un target leggermente inferiore anche dal punto di vista dei consumi.

NVIDIA RTX 5880 Ada ha potenza da vendere: oltre 14.000 Cuda Core e 48 GB di VRAM

La nuova RTX 5880 Ada non va solo ad ampliare il catalogo workstation di NVIDIA, ma dati alla mano potrebbe rientrare in quella categoria di prodotti ancora “esportabili” verso la Cina dopo il ban deciso dagli USA. Per chi non avesse seguito la vicenda, riassumiamo dicendo che le attuali restrizioni imposte dal governo statunitense non permettono alle aziende come NVIDIA di importare particolari categorie di prodotti di fascia enthusiast, inclusi acceleratori per l’AI e schede grafiche che vadano oltre una certa potenza di calcolo (riassunto in breve). La GeForce RTX 4090 e la RTX 6000 Ada rientrano in questa lista, mentre la recentissima GeForce RTX 4090D e questa ultima RTX 5880 Ada, seppur potentissime, hanno al momento il via libera.

Fatta questa premessa, più che altro per capire il possibile target di utenza, parliamo di specifiche tecniche che alla base hanno l’architettura GPU Ada Lovelace che abbiamo già apprezzato sulle GeForce RTX 40 desktop e laptop. Il cuore della RTX 5880 Ada scheda è la GPU NVIDIA AD102, in questo caso configurata con 14.080 Cuda Core, 110 RT Core 3a gen e 440 Tensor Core di quarta generazione; secondo l’azienda, questo chip è capace di una potenza di calcolo pari a 69,3 TFLOPS (FP32), ossia circa il 25% inferiore a una RTX 6000 Ada.

Il reparto memoria non è da meno, ben 48 GB di VRAM di tipo GDDR6 (20 Gbps) su bus a 384 bit con una larghezza di banda che tocca i 960 GB/s; RTX 5880 Ada viene alimentata da un connettore PCI-E 5.0 12+4 pin, il TBP è impostato a 285 watt, 15 watt in meno rispetto alla sorella maggiore. Oltre alle caratteristiche prettamente tecniche, c’è da segnalare ovviamente la possibilità di sfruttare tutte le tecnologie proprietarie di NVIDIA che, su questo modello, ha previsto anche tre encoder (ovviamente con supporto Av1). NVIDIA al momento non ha fornito dettagli su disponibilità e prezzo che, visto quanto successo con la GeForce RTX 4090D, dovrebbe allinearsi con RTX 6000 Ada, quindi oltre quota 6.500 dollari.

Specifiche tecniche NVIDIA RTX 5880 Ada

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC 4nm

GPU AD102

Cuda Core 14.080

RTX Core 110 (3a gen)

Tensor Core 440 (4a gen)

Memoria 48 GB

Tipologia memoria GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 384 bit

Larghezza di banda 960 GB/s

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

4x Display Port 1.4a

TBP 285 watt

Alimentazione PCI-E 5.0 12+4pin

Potenza di calcolo FP32 69,3 TFLOPS

Potenza di calcolo Tensor Core 1.108,4 TFLOPS

