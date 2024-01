Razer ha svelato due delle novità più importanti che annuncerà nelle prossime ore al CES di las Vegas, si tratta della nuova gamma di notebook gaming Blade, tra i più ricercati dai gamer che puntano alle prestazioni ma con occhio di riguardo al design e agli ingombri. L’azienda non si è sbottonata più di tanto, confermando l’arrivo delle varianti 2024 di Razer Blade 16 e Blade 18, soluzioni che saranno aggiornate con le ultime piattaforme hardware a disposizione e display top di gamma per garantire un’esperienza in gioco ancora più coinvolgente.

I nuovi Razer Blade 16 e Blade 18 puntano su display e hardware al top

Come anticipato, Razer è stata alquanto avara riguardo i dettagli tecnici della nuova serie di notebook Blade, soffermandosi soprattutto sulle caratteristiche dei display di ultima generazione che equipaggeranno i due sistemi. Prima di vederli del dettaglio, un cenno al design che non dovrebbe essere particolarmente stravolto rispetto alla precedente generazione; i modelli Razer Blade si sono sempre distinti per linee snelle e originali, non troppo elaborate ma efficaci e per questo ottimizzate al meglio per garantire la miglior dissipazione possibile delle componenti interne.

Al momento mancano conferme ufficiali, ma è verosimile che Razer adotterà i nuovi processori Intel Core 14a gen HX “Raptor Lake”, quantomeno sulla variante più spinta da 18 pollici; anche le CPU Intel arriveranno a CES 2024 e offriranno soluzioni sino a 24 core/ 32 thread con il modello flagship Core i9-14900HX. Non escludiamo che questa opzione possa trovare posto anche su Razer Blade 16 che, allo stesso tempo, potrebbe affidarsi senza problemi a un processore Core Ultra 9 della gamma Meteor Lake.

Detto questo, ci aspettiamo supporto per gli standard più moderni come RAM DDR5/LPDDR5X, SSD PCI-E 4.0, connettività di ultima generazione e, non per ultimo, un reparto grafico guidato dalle schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop (magari con una GeForce RTX 4090). Oltre al telaio in alluminio e al sistema di dissipazione, sicuramente rivisitato, un altro punto di forza dei nuovi portatili Razer Blade saranno i display, tra i migliori che si possono trovare su un laptop ideato per il gioco.

Iniziamo con Razer Blade 18 che, stando al produttore, sarà il primo notebook gaming da 18 pollici a offrire un pannello 4K con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. L’azienda non ha specificato la tecnologia dietro questo display, tuttavia guardando alla scheda tecnica condivisa sembra essere un IPS di fascia alta; ecco le specifiche nel dettaglio:

Diagonale 18″

Tecnologia IPS?

Risoluzione 4K 3.840×2.160 pixel

Frequenza di aggiornamento 165 Hz

Tempo di risposta 3 ms

Supporto NVIDIA G-Sync

Copertura DCI-P3 100%

Per il Razer Blade 16 invece avremo a disposizione un pannello OLED targato Samsung, un’opzione sicuramente superiore per prestazioni e qualità dell’immagine che garantirà una risoluzione QHD+ con refresh a 240 Hz. Tale caratteristica impatterà sicuramente sul prezzo finale del dispositivo, ma non escludiamo che Razer possa offrire opzioni più economiche, anche IPS (vedremo). La scheda tecnica del display Samsung è da primo della classe e dovrebbe realmente offrire quel qualcosa in più che ricercano gli utenti di fascia enthusiast, il tutto abbinato però a un design decisamente più compatto rispetto al fratello maggiore da 18 pollici. A seguire le caratteristiche di rilievo del pannello OLED di Samsung:

Diagonale 16″

Tecnologia OLED Samsung

Risoluzione QHD+ 2.560×1600 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta 0,2 ms

VESA Certified ClearMR 11000

Contrasto 1.000.000:1

VESA DisplayHDR True Black 500

Razer Blade 18 e Razer Blade 16 con display OLED debutteranno al CES di Las Vegas, rimaniamo in attesa di comunicazioni da parte del produttore riguardo configurazioni e prezzi per il mercato europeo e in particolare per quello italiano.

