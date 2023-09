Razer amplia il proprio catalogo di periferiche gaming e annuncia il debutto del Viper V3 HyperSpeed, un mouse pensato per i giocatori più esigenti che guardano ovviamente alle prestazioni ma che, allo stesso tempo, puntano anche ad un’elevata autonomia per il proprio mouse wireless. L’autonomia, abbinata a un sensore a dir poco ottimo che ora vedremo, è sicuramente uno dei punti di forza del nuovo arrivato in casa Razer, capace secondo i dati forniti dall’azienda, di garantire sino a 280 ore di utilizzo con una sola batteria AA (a dir poco notevole).

Razer Viper V3 HyperSpeed: design ergonomico e prestazioni al top

Razer Viper V3 HyperSpeed viene presentato come un mouse per gli esports, un prodotto in grado di soddisfare sia le esigenze degli appassionati che dei professionisti, in sostanza quelli utenti che riescono a percepire la differenza in termini di DPI, polling-rate ed eventuali lag della periferica senza guardare alle specifiche tecniche. Il design (destrorso) non è molto diverso da altri mouse Razer di ultima generazione, tuttavia l’azienda sembra aver ulteriormente ottimizzato l’ergonomia soprattutto grazie alle impugnature Claw e Fingertip e forme studiate per non affaticare la mano.

Passando invece alla parte hardware, il Viper V3 HyperSpeed può contare sul sensore ottico Razer Focus Pro 30K, un vero gioiello che garantisce una risoluzione sino a 30.000 DPI e un’accelerazione sino a 70 G. Il mouse, che sarà gradito a chi non ama gli effetti RGB, è dotato di sei pulsanti programmabili e switch meccanici proprietari di seconda generazione certificati per 60 milioni di click; i piedini sono 100% PTFE mentre se parliamo di caratteristiche prettamente fisiche, la proposta Razer misura 127,1 x 63,9 x 39,9 millimetri per un peso di 82 grammi (batteria inclusa).

Razer Viper V3 HyperSpeed “sarebbe” un mouse wireless che sfrutta la tecnologia HyperSpeed con polling-rate a 1.000 Hz; utilizziamo il condizionale perché un’altra novità introdotta dall’azienda è il dongle wireless Razer HyperPolling, un accessorio acquistabile separatamente che permette di portare il polling-rate della periferica a ben 4.000 Hz, un sogno per i giocatori professionisti che cercano un mouse perfetto. Un ultimo appunto riguardo l’autonomia che tocca le 280 ore in modalità HyperSpeed/1.000 Hz, ma che scende a 75 ore quando utilizziamo il mouse con il dongle HyperPolling sino a 4.000 Hz.

Razer Viper V3 HyperSpeed – scheda tecnica

Design destrorso

Sensore ottico Razer Focus Pro 30K

Sensibilità 30.000 DPI

Accelerazione sino a 70 G

Accelerazione sino a 750 IPS

6 Pulsanti

Switch meccanici Razer 2a gen

Durata 60 milioni di click

Interfaccia wireless

Polling-rate 1.000 Hz con HyperSpeed, 4.000 Hz con HyperPolling

Misure 127,1 x 63,9 x 39,9 millimetri

Peso 82 grammi, 59 senza batteria

Batteria AA

Autonomia 280 ore con HyperSpeed, 75 ore con HyperPolling

Piedini 100% PTFE

Prezzo e disponibilità

Razer Viper V3 HyperSpeed con sensore da 30.000 DPI è già disponibile sul sito del produttore a 79,99 euro; la variante con dongle wireless Razer HyperPolling (4.000 Hz) sale a 135 euro, scontata al momento sino a 96,99 euro (maggiori info qui). Su Amazon Italia quest’ultima variante non è ancora disponibile, mentre si può acquistare il solo mouse sempre a 79,99 euro (vedi offerta).

