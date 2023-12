Anche HP è pronta a sposare la nuova piattaforma Intel Core Ultra “Meteor Lake” e a quanto pare avrebbe già pronto un interessante notebook gaming che punta alle prestazioni ma soprattutto a ridurre l’ingombro. Si tratta dell’inedito HP Omen Trascend 14, un portatile da 14 pollici che nonostante il design particolarmente compatto riesce a garantire ottime prestazioni nei giochi grazie al supporto per una scheda grafica dedicata della serie GeForce RTX 40 Laptop; non a caso l’azienda dovrebbe presentare Omen Trascend 14 come il notebook gaming da 14 pollici più leggero al mondo.

Precisiamo che HP non ha ancora annunciato ufficialmente il prodotto, i dettagli (piuttosto sostanziosi) ci giungono dai colleghi di Windows Report che sono riusciti a mettere le mani sul materiale stampa del prossimo notebook gaming dell’azienda californiana; il lancio a quanto pare è previsto solo per il 2024, ipotizziamo con un’anteprima al CES di Las Vegas.

HP Omen Trascend 14 è un portatile leggero con NVIDIA GeForce RTX 4070

Stando a quanto riportato quindi, con un peso di soli 1,6 chilogrammi HP Omen Trascend 14 si candida a essere il portatile da 14 pollici più leggero della sua categoria, ossia una macchina orientata al gioco dotata di scheda grafica dedicata. Nel dettaglio, a bordo troverà posto una NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop abbinata a un processore Intel Core Ultra 9 185H (TDP a 45W), con un’ulteriore opzione meno spinta che prevede invece un Core Ultra 7 155H; in entrambi i casi si tratta comunque di processori configurati a 16 core / 22 thread e frequenze Boost nell’ordine dei 5,0-5,1 GHz.

Come tutti i notebook di questa tipologia, ci saranno diverse opzioni di configurazione, anche per la scheda grafica che, oltre alla GeForce RTX 4070 prevede anche GeForce RTX 4060 e GeForce RTX 4050. Lato display HP punta in alto con un pannello 14″ OLED da 2880×1800 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hertz; compatibile anche con il Variable Refresh Rate, questo display garantisce secondo HP una copertura DCI-P3 del 100% e luminosità a 400 nit. Quanto alla memoria, il reparto RAM può essere equipaggiato con 16 o 32 gigabyte di memorie LPDDR5X 7.467 MT/s, mentre lo storage è rappresentato da un SSD PCI-E Gen 4.0 fino a 2 terabyte.

Al pari di altri modelli basati su Intel Core Ultra, anche questo HP Omen Trascend 14 sarà dotato di opzioni di connettività ed espansione di ultima generazione; a bordo non mancano USB-C, USB-A e porta HDMI (oltre al jack audio), mentre per la rete ci sarà sicuramente l’opzione per WiFi 6E o per il più recente standard WiFi 7. I dati tecnici del nuovo HP ci sono proprio tutti: sarà dotato di un alimentatore da 140 watt e di una batteria da 71 WHr che dovrebbe garantire ben 11,5 ore di autonomia (da verificare ovviamente in che condizioni).

HP Omen Trascend 14 – Caratteristiche tecniche (da confermare)

CPU: Intel Core Ultra 9 185H o Intel Core Ultra 7 155H

RAM: 16 o 32 GB LPDDR5X 7.467 MT/s

Scheda grafica dedicata: Nvidia GeForce RTX 4070, 4060, 4050

Scheda grafica integrata: Intel Xe LPG

Display: 14″ OLED 2.880×1.800 pixel, 120 Hz, DCI-P3 100%, 400 nit (500 HDR)

Storage: SSD PCI-E Gen 4.0 512 GB, 1 TB e 2 TB

Porte: 2x USB-C, Thunderbolt 4, USB-A, jack audio

Webcam: TrueVision 1080P (IR)

Rete: WiFi 6E e Bluetooth 5.3 o WiFi 7 e Bluetooth 5.4

Batteria: 71 WHr

Dimensioni: 31,3 x 23,4 x 1,8 centimetri

Peso: 1,637 Kg

Sistema Operativo: Windows 11 Home o Windows 11 Pro

A oggi non sono emersi dettagli su un’eventuale data di lancio o possibile prezzo di partenza per questo notebook HP, sicuramente interessante ma da provare sul campo; non ci rimane che attendere il CES di Las Vegas (inizio gennaio) per avere qualche dettaglio in più da parte del produttore.

