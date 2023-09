HP ha appena annunciato il “notebook” Spectre Foldable, un dispositivo convertibile 3-in-1 di fascia alta che può fare da notebook, PC desktop o tablet grazie al suo particolare design che prevede l’utilizzo di un display OLED pieghevole abbinato a una tastiera staccabile e supporto posteriore. Si tratta di una soluzione già vista su altri dispositivi, prodotti che, inutile dirlo, sono ora diretti avversari del nuovo pieghevole HP; tra questi spiccano sicuramente il tanto pubblicizzato Lenovo ThinkPad X1 Fold e l’ASUS Zenbook 17 Fold OLED. Al pari dei competitor, la proposta HP si colloca nel segmento di fascia alta, risultando tra l’altro la più costosa (ad ora) tra i notebook convertibili con display pieghevole; non vi sveliamo subito il prezzo, ma possiamo dirvi che supera di gran lunga i 3.500 dollari del modello Lenovo.

HP Spectre Foldable: caratteristiche da primo della classe



Partiamo subito con il pezzo forte del nuovissimo HP Spectre Foldable, ossia il display OLED pieghevole da 17,1″ con risoluzione 2.500×1.920 pixel (2.5K). Quest’ultimo potrà essere sfruttato per intero sia in modalità tablet che desktop, con quest’ultima che prevede l’apertura del cavalletto posteriore in abbinamento alla tastiera bluetooth; in modalità laptop invece la diagonale del pannello scende a 12,3″ in quanto la tastiera dovrà essere posizionata al di sopra di quest’ultimo. La parte di schermo “rimanente” potrà avere una funzione di display secondario o, in alternativa, rimanere un’estensione dello schermo primario.

Parlando invece di caratteristiche tecniche e hardware, iniziamo dicendo che HP Spectre Foldable PC utilizza uno chassis in lega di magnesio; il processore è un Intel Core Core i7-1250U da 10 core con frequenza Boost 4,7 GHz (con grafica integrata ovviamente), abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5-5200 e un SSD PCI-E Gen 4 con capacità da 1 TB. Buono il reparto espansione/connettività, dove non mancano due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C) e Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, senza dimenticare la webcam IR da 5 megapixel e un reparto audio con quattro altoparlanti. Il tutto infine è gestito da una batteria da 94,3 Whr che, secondo HP, offre un’autonomia di 12,5 ore.

Caratteristiche tecniche HP Spectre Foldable PC

Design 3-in-1

Processore Intel Core Core i7-1250U

16 GB di RAM LPDDR5 5200

SSD PCIe 4.0 1 TB

2x Thunderbolt 4 (USB Type-C)

WiFi 6E, Bluetooth 5.3

Webcam IR da 5 megapixel

4 altoparlanti

Batteria da 94,3 Whr

Sistema Operativo Windows 11

Al momento non è noto quando e se il nuovo HP Spectre Foldable arriverà in Italia; al momento è disponibile solo negli Stati Uniti a un prezzo di ben 4.999 dollari.