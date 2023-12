A otto giorni di distanza dall’ultimo corposo aggiornamento intermedio (trovate qua tutte le novità), Apple ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti minori per due dei suoi sistemi operativi di ultima generazione, dimostrazione di una discreta attenzione verso la risoluzione dei bug presenti. Il colosso di Cupertino ha rilasciato infatti iOS 17.2.1 e macOS 14.2.1 Sonoma.

Oltre a questi, arriva un nuovo aggiornamento minore anche per la penultima versione di iOS e iPadOS, versione con cui si è concluso il supporto ad alcuni dispositivi importanti (come gli iPhone 8 e l’iPhone X). Ecco tutti i dettagli.

Apple aggiorna iOS, iPadOS e macOS: focus sulla correzione di bug

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuovi aggiornamenti minori per i principali sistemi operativi della generazione 2023, ovvero iOS 17 e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili.

Questi aggiornamenti, che giungono a stretto giro di posta rispetto a iOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma, puntano principalmente a risolvere alcuni bug (secondo quanto indicato nei changelog allegati agli aggiornamenti).

Inoltre, Apple non dimentica nemmeno i vecchi iOS 16 e iPadOS 16, rilasciando un nuovo aggiornamento minore, anche in questo caso con l’obiettivo di correggere ulteriori bug e problematiche emersi sulle precedenti versioni dei sistemi operativi per iPhone e iPad.

iOS 17.2.1

La build di questo nuovo aggiornamento minore della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi) è la 21C66 (sostituisce la 21C62 rilasciata come iOS 17.2 lo scorso 11 dicembre).

Il colosso di Cupertino non segnala la risoluzione di vulnerabilità con questo aggiornamento. A ogni modo, la build che porta con sé iOS 17.2.1 ha un peso di poco inferiore ai 270 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.2)

macOS 14.2.1 Sonoma

La build del nuovo aggiornamento minore della più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è la 23C71 (sostituisce le 23C64 rilasciata lo scorso 11 dicembre). La build che porta con sé macOS 14.2.1 Sonoma ha un peso di 2,68 GB su MacBook Air 15 (provenendo da macOS 14.2 Sonoma).

Per quanto concerne macOS 14.2.1 Sonoma, oltre alla correzione di bug, Apple segnala la risoluzione di un problema legato alla sicurezza. Nello specifico, la vulnerabilità riguardava WindowServer (trovate qui il bollettino ufficiale di Apple): “un utente che condivide il proprio schermo potrebbe condividere involontariamente il contenuto errato”. Consigliamo vivamente l’installazione dell’aggiornamento.

iOS 16.7.4 e iPadOS 16.7.4

Come anticipato, c’è spazio per un nuovo aggiornamento minore anche su iOS 16 e iPadOS 16 che tornano ad aggiornarsi, anche in questo caso, a distanza di otto giorno rispetto all’ultimo aggiornamento minore.

Il nuovo aggiornamento a iOS 16.7.4 e iPadOS 16.7.4 arriva su tutti i dispositivi compatibili attraverso la build 20H240 (sostituisce la 20H232 rilasciata come iOS 16.7.3 e iPadOS 16.7.3 lo scorso 11 dicembre). Il colosso di Cupertino non segnala la risoluzione di vulnerabilità con questi aggiornamenti.

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti minori dei sistemi operativi iOS 17, iOS 16, iPadOS 16 e macOS 14 Sonoma sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS .

. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

