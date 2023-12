Nuovo giorno, nuova idea regalo tech grazie a un’ottima offerta di Amazon che permette di acquistare un Ring Intercom in coppia con un Echo Dot di quinta generazione a prezzo scontato. Non siamo ai livelli degli sconti del Black Friday, ma appena sopra (3 euro in più per la precisione), offerta che permette di portarsi a casa due dei prodotti più interessanti fra i dispositivi di Amazon. A seguire, tutti i dettagli da sapere al riguardo.

Ottima offerta su Amazon per Ring Intercom + Echo Dot di quinta generazione

Prima di passare all’offerta di Amazon, due parole sui prodotti in questione. A parte l’Echo Dot di quinta generazione, un classico altoparlante smart compatibile con Alexa, potreste non conoscere Ring Intercom, un dispositivo relativamente nuovo (è stato presentato la scorsa primavera) che, in sostanza, rende smart il proprio citofono. Significa che permette di gestire da remoto tramite l’app ring varie cose: l’apertura a distanza anche da parte di altri utenti, le conversazioni con le persone che suonano al proprio citofono, la verifica automatica per le consegne di Amazon, e altro.

Ring Intercom non è compatibile con tutti i citofoni, ma prima di acquistarlo è possibile verificarne la compatibilità direttamente da qui. In ogni caso, trovate maggiori informazioni nella nostra prova scritta e video:

Ciò detto, passiamo all’offerta odierna di Amazon. Ring Intercom in coppia con Echo Dot di quinta generazione sono acquistabili in offerta al prezzo di 54,99 euro, meno rispetto al prezzo più basso recente, pari a 69,98 euro, molto meno se consideriamo la somma dei listini dei due dispositivi: Ring Intercom costa 129,99 euro, Echo Dot 64,99 euro, per un totale di ben 194,98 euro. Per inciso, acquistandoli singolarmente, si risparmia qualcosina comunque, nonostante l’opzione più conveniente resta l’acquisto in coppia.

A seguire i link per acquistarli sia in coppia che singolarmente su Amazon, che ricordiamo consente di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024, periodo prolungato rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma proprio per questo periodo di sconti e offerte di Natale.

