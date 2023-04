Amazon ha lanciato sul mercato italiano un nuovo dispositivo che rende i citofoni smart e gestibile a distanza. Si chiama Ring Intercom e permette ad esempio di aprire porte e portoni da remoto, di conversare a distanza con chi ha suonato al citofono direttamente dallo smartphone collegato o di abilitare la verifica automatica per le consegne di Amazon. Costicchia, ma in occasione del lancio c’è un’offerta a tempo particolarmente allettante che lo sconta del 62%. Ma scopriamolo nei dettagli.

Compatibilità e funzioni di Ring Intercom

Come anticipato, Ring Intercom è un dispositivo smart home da montare su parete al fianco del proprio citofono, necessario per l’uso; sono molti quelli supportati, ma è bene prima di tutto verificare la compatibilità. Per farlo basta accedere alla pagina prodotto di Amazon (o da qui) e rispondere alle domande relative disponibili toccando su “verifica la compatibilità”, sede in cui trovate direttamente le marche di citofoni supportate da Ring Intercom. In caso di dubbi, è possibile determinare se il proprio sistema è compatibile facendo riferimento su questa pagina.

Fatta questa premessa, vediamo che può fare questo nuovo “citofono smart” di Amazon. I controlli da remoto in primis: Ring Intercom non appena qualcuno citofona invia una notifica in tempo reale allo smartphone collegato, lasciando all’utente la possibilità di parlarci e/o di aprire la porta o il portone. È giocoforza possibile fare tutto senza alzarsi dal letto o dal divano (funzione utile anche per chi ha problemi di mobilità), o proprio quando non si è fisicamente in casa.

Grazie alla Chiave ospite, il proprietario di casa può anche condividere tramite l’app Ring l’accesso automatico ad amici e familiari, che potranno accedere in autonomia tramite il loro smartphone. Sempre dall’app l’utente ha modo di pianificare l’accesso della Chiave ospite, di attivarla in determinati giorni e orari, o di disattivarla in qualsiasi momento.

Come anticipato questo dispositivo di Ring è fatto apposta per abilitare il controllo da remoto, il che lo rende uno strumento utile anche per le consegne di Amazon. È compatibile infatti con la verifica automatica, una funzione comoda sia per chi riceve che per chi consegna: ovvia per i primi, che possono evitare di delegare ad altri quando non sono a casa; per i corrieri è invece utile per evitare mancate consegne, con tutte le conseguenze del caso, sia in termini di tempo perso che di spese che vanno ad impattare sull’azienda e sull’ambiente. Chiaramente questi ultimi, solo se verificati tramite l’app di consegna di Amazon, possono entrare nell’edificio ed effettuare la consegna all’interno.

Amazon spiega che si tratta di un accesso controllato e temporizzato (trascorso un tot di tempo chi consegna non potrà più rientrare nell’edificio), fruibile dai corrieri che si autenticano con un sistema a più passaggi prima di entrare nell’edificio, soluzione riservata agli ordini idonei consegnati da Amazon Logistics. In ogni caso, la verifica automatica per le consegne è una funzione attivabile e disattivabile in qualsiasi momento tramite l’app Ring, di cui sono reperibili tutti i dettagli in questa pagina.

Per quanto riguarda poi le questioni relativa alla privacy Amazon sottolinea che le comunicazioni fra il sistema citofonico e Ring Intercom sono crittografate attraverso l’app companion, e che è possibile personalizzare direttamente da lì le impostazioni sulla privacy e sulla sicurezza.

Ring Intercom è inoltre compatibile con l’assistente virtuale Alexa, per poterlo utilizzare con i comandi vocali come “Alexa, apri la porta“, o per parlare con chi suona al citofono. Per il resto, c’è da sapere che Ring Intercom è un dispositivo alimentato con una batteria ricaricabile tramite USB C removibile ed è dotato di connessione Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz. Da segnalare il fatto che per il momento il dispositivo non supporta i sistemi citofonici video impedendo di vedere in tempo reale chi suona o di acquisire registrazioni video dall’app Ring.

Disponibilità e prezzi di Ring Intercom

Di listino costa 129,99 euro, ma in occasione del lancio è valida una promozione che permette di acquistare Ring Intercom a 49,99 euro, scontato del 62% fino alle ore 23:59 del 27 aprile. In alternativa ci sono due opzioni di acquisto multiplo: la prima oltre al dispositivo integra una batteria aggiuntiva, la seconda ne include due. Sono entrambe scontate, ma Amazon non riporta alcuna scadenza da segnarsi in questo caso.

