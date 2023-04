Amazon continua ad espandersi nel mondo della Smart Home e lo fa con un dispositivo davvero interessante che rende Smart un oggetto presente in tutte le case: il citofono. Un’idea tanto banale quanto utile per non perdersi alcuna chiamata mentre si è fuori casa per lavoro o vacanza. Lo abbiamo installato e provato, ecco come è andata e se vale la pena acquistarlo.

Cos’è Ring Intercom

Ring Intercom è un dispositivo prodotto da Amazon che, come detto, trasforma il citofono tradizionale in un dispositivo smart. Una volta installato e collegato, Ring Intercom permette di aprire il portone, rispondere alle chiamate esterne del citofono direttamente dallo smartphone, grazie all’applicazione Ring (disponibile gratis per Android e iOS). È particolarmente utile per la gestione dei corrieri e la condivisione dell’accesso con ospiti e familiari ad esempio.

Come installare Ring Intercom

L’installazione di Ring Intercom è relativamente semplice e richiede solamente l’uso di un giravite. La confezione include tutto il necessario per l’installazione, tra cui giravite, cavi di collegamento e batteria. Per installare Ring Intercom, i passaggi dipendono dal modello del vostro citofono ma tutto sommato si possono riassumere in:

Installare l’app Ring sullo smartphone;

Smontare la scocca del videocitofono per leggere marca e modello;

Cercare marca e modello sull’app Ring per ricevere istruzioni specifiche e dettagliate;

Seguire le istruzioni per collegare i cavi, procedura guidata con l’indicazione di lettere e numeri presenti sui cavi di collegamento e sulla scheda del citofono;

fissare il dispositivo alla parete.

Prima di acquistarlo è comunque opportuno verificare la compatibilità del vostro citofono con Ring Intercom, per farlo vi basta recarvi sulla pagina dedicata Amazon e rispondere alle 5 domande proposte.

Cosa può fare e cosa non può fare Ring Intercom

Ring Intercom offre diverse funzionalità, tra cui:

Condivisione dell’accesso automatico con i corrieri Amazon (funzionalità attivabile);

Condivisione dell’accesso ad altri utenti (es. altri familiari);

Condivisione dell’accesso con ospiti per periodi di tempo limitati (perfetta ad esempio per case in affitto);

Avvisi automatici sullo smartphone in caso di chiamata al citofono con possibilità di rispondere tramite canale audio ed eventualmente aprire il portone;

Compatibilità con Alexa per comandi vocali (es. “Alexa, apri il portone”).

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni, come l’assenza di streaming video e la mancanza di una segreteria telefonica per il citofono.

Tramite l’applicazione è possibile personalizzare le impostazioni e verificare lo stato della batteria del Ring Intercom.

Ring Intercom conviene?

La convenienza di Ring Intercom dipende dalle proprie esigenze: indubbiamente si rivolge a chi non ha un citofono Smart e non può installarlo, ad esempio per vincoli condominiali, o magari non vuole installarlo per costi troppo alti. Dipende anche da quanti acquisti online si fanno e quante chiamate si riceve al citofono di casa, tuttavia al prezzo promozionale di 49,90€ risulta in ogni caso una spesa più che conveniente per un dispositivo efficace.

Discorso diverso al prezzo di listino di 129,90 euro dove la convenienza inizia a farsi minore. L’offerta lancio scade oggi, 27 aprile, ma è probabile che il prodotto torni in promozione a un prezzo intermedio, come spesso accade con i prodotti Amazon. È disponibile all’acquisto su Amazon alla pagina ufficiale.

In alternativa è disponibile anche in bundle con Amazon Echo a un ottimo prezzo: 59,99 euro invece di 194 euro.