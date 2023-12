Prendono il via le offerte di Natale di Sky. Da questa settimana e fino al prossimo 27 di dicembre, per tutti i nuovi clienti interessati ad attivare un abbonamento Sky c’è la possibilità di accedere a una serie di promozioni, andando a sfruttare uno sconto sul canone. Tutte le offerte includono Netflix e consentono all’utente di personalizzare l’abbonamento andando ad aggiungere altri pacchetti extra. Vediamo i dettagli completi sulle nuove offerte di Natale lanciate oggi da Sky.

Partono le offerte di Natale di Sky

La prima opzione a disposizione dei nuovi utenti che passano a Sky è rappresentata da Intrattenimento Plus. Il bundle include Sky TV, con tutti i contenuti di intrattenimento messi a disposizione da Sky, e l’accesso a Netflix, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza. C’è anche Sky Go, per guardare i contenuti dell’abbonamento da smartphone, tablet e computer. Il costo dell’offerta è di 14,90 euro al mese.

Da valutare anche una seconda opzione. Per i nuovi utenti che passano a Sky, infatti, è possibile scegliere Sky TV + Netflix Standard + Sky Cinema, con Paramount Plus incluso senza costi aggiuntivi. C’è anche Sky Go. In questo caso, l’abbonamento ha un costo di 19,90 euro al mese. Da segnalare anche una terza offerta: Sky TV + Netflix Standard + Sky Sport, sempre con Sky Go incluso. Il costo di quest’abbonamento è di 24,90 euro al mese.

Tutte le offerte proposte prevedono un prezzo bloccato per 18 mesi e nessun vincolo alla fine del periodo promozionale. Scaduti i 18 mesi, infatti, è possibile passare a un’altra offerta Sky più conveniente oppure interrompere l’abbonamento, senza costi. Da segnalare anche le opzioni di personalizzazione. Gli utenti possono aggiungere Sky Calcio e Sky Kids, al costo di 5 euro al mese a pacchetto, e, quando non inclusi nell’abbonamento, anche Sky Cinema (+10 euro al mese) e Sky Sport (+16 euro al mese).

Per attivare le offerte Sky di Natale, valida fino al prossimo 27 di dicembre, è possibile seguire i link qui di sotto.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle offerte di questo periodo di Natale è possibile seguire il nostro canale Telegram Offerte.Tech. Per chi non usa Telegram, inoltre, è disponibile il canale WhatsApp Offerte.Tech.

