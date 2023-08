State tranquilli, se vi ho promesso di settare la linea Wi-Fi 6E in mesh in meno di 5 minuti, non vi annoierò con spiegoni super tecnici. Vado diretto al punto, io come tanti in quest’ultimo periodo, ho sottoscritto un contratto perla vera Fibra a casa.

L’ho fatto con Iliad, una FTTH EPON, roba da 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload ma vi avevo promesso di evitare sigle impronunciabili che richiederebbero un secondo articolo per essere comprese. Io come tanti sono passato ad una connessione super veloce e fin quando si è nelle prossimità del modem router di Iliad, è tutto ok, ma appena fai un passo più in là, appena cambierai stanza, la tua ridente super connessione diventerà una normalissima connessione a singhiozzo.

Prendi un Wi-Fi extender da pochi euro su Amazon in molti mi direbbero. Tralasciando il fatto di creare un collo di bottiglia enorme per la super connessione internet in casa, questa non è la soluzione ideale per questo tipo di connessioni per svariati motivi. Gestione errata delle priorità, qualità effettiva degli extender e latenze enormi sono solo alcuni esempi. Vanno male, per renderla semplice.

In più, casa mia pare essere apparentemente una fortezza con mura spesse più del Wall Maria di Shingeki No Kyojin, l’Attacco dei Giganti per gli affezionati alla traduzione italiana. Tra le altre cose è disponibile su Amazon Prime Video nelle prime stagioni, recuperatelo.

La citazione ad Amazon non arriva a caso, è proprio dal figliolo di Jeff che arriva la soluzione al mio problema. Ripeto il problema, ho una super connessione Fibra, ho una casa di dimensioni modeste, mura invalicabili dal segnale e per di più, lo studio dove lavoro nel punto più remoto di casa.

La soluzione più rapida da installare e più efficace in termini di prestazioni è sicuramente l’Eero Pro 6E di Amazon. Prima di tutto, in un giorno arriva a casa. Secondo motivo, è collegato al mio account Amazon e non si necessita di fare un nuovo account. Terzo motivo, veramente in 5 minuti si è operativi.

Eero Pro 6E è l’ultimo sistema Wi-Fi Mesh di Amazon. Una rete Mesh per farla semplice semplice, è una connessione Wi-Fi composta da piccoli hub sparsi per la casa, questi hub operano però come singola unità senza delle gerarchie. Ecco se già vi state perdendo, perdonatemi ma più semplice di così si rischia di banalizzare troppo e di far passare messaggi sbagliati.

Grazie ai vari hub da posizionare in casa è possibile non solo ampliare la portata della connessione e superare, come nel mio caso, delle mura impenetrabili, ma anche di creare una copertura flessibile, cioè coprire maggiormente le aree di interesse.

Ho selezionato l’Eero Pro 6E non solo per il sistema mesh semplice ma anche per poter usufruire del Wi-Fi 6E. Vedete in molti credono che tra il Wi-Fi 6 e il 6E cambi poco, solo la lettera, in realtà cambia tantissimo. Il Wi-Fi 6E permette di avere una nuova corsia per il traffico Wi-Fi, la banda da 6 GHz che si affianca alle bande a 2,4 e5 GHz. In parole semplici, maggior velocità e gestione del flusso dati.

Tornando ai fatidici 5 minuti, è la realtà. Si unboxa il sistema Eero, si apre l’applicazione Eero, si seguono le istruzioni e si collega il primo modulo al modem, nel mio caso Iliad ma fa lo stesso per altri operatori. Le istruzioni da seguire sono semplicissime, collegare un cavo Ethernet fornito in dotazione, e collegare l’alimentatore di modem e Eero alla corrente, that’s it. Gli altri Eero vanno solo alimentati, l’applicazione li collegherà tra di loro e creerà la linea Mesh.

In realtà 5 minuti sono anche tanti, dipende un po’ da quanto volete giocare a trovare la posizione migliore degli Eero da distribuire in casa ma il setup vero e proprio è semplicissimo e velocissimo.

In un giorno e 5 minuti sono riuscito a risolvere nella maniera più smart, semplice e veloce il problema di portare la mia connessione Fibra in maniera wireless per casa. Ho detto un giorno e non soli i 5 minuti perché quello è il tempo necessario affinché l’ordine dai magazzini Amazon arrivi a casa vostra.

Spero di essere stato di parola e di aver evitato dove possibile ogni singolo elemento tecnico che avrebbe fatto confusione. Va detto però che il mondo delle connessioni casalinghe locali è vastissimo e che questa è una vera e propria estrema riduzione di una tipologia di argomento vastissimo e pieno di insidie. Per farvi un semplice esempio, pago una 5 Gbit/s ma ne strutto realmente solo 2,5, la metà se mi va bene. Al momento sul mercato non esiste nulla di commerciale e semplice che possa superare questo limite, nel mondo Pro c’è qualcosa ma è estremamente costoso. Ad onor del vero si potrebbe assemblare un pc in grado di veicolare la connessione ma come vedete, sto complicando tremendamente il discorso.

Eero Pro 6E disponibili su Amazon Italia con spedizione Prime

In definitiva, se avete una connessione Fibra discretamente potente ed avete problemi di connessione Wi-Fi, gli Eero Pro 6E di Amazon sono sicuramente la soluzione più veloce, semplice ed efficace per risolvere il problema. Un singolo modulo che copre fino a 190 m² costa circa 289 Euro, non poco ma per i sistemi Wi-Fi Mesh 6E, questi sono i prezzi. Io per stare tranquilli ho preso il kit da 3 per coprire fino a 560 m², in realtà per le mie esigenze 2 sono più che sufficienti ma queste dannate spesse mura mi hanno dato filo da torcere.