È dal 2018 che TIMVISION integra Amazon Prime Video, servizio di streaming parte del piano Amazon Prime sottoscrivibile anche tramite TIM. Tuttavia da oggi, 13 dicembre 2023, la collaborazione fra le due aziende si rinsalda con un nuovo accordo che integra Amazon Prime e Prime Video in due abbonamenti di TIM comprensivi di diversi servizi: TIMVISION Gold e Intrattenimento.

Le offerte di TIMVISION con Amazon Prime (e Prime Video) inclusi

Con l’integrazione del servizio in abbonamento di Amazon, l’offerta di contenuti in streaming di TIM si amplia, mettendo a disposizione dei propri clienti tutti i vantaggi di Amazon Prime, incluso il servizio in streaming Prime Video. Come anticipato, le offerte compatibili cono due: TIMVISION intrattenimento e TIMVISION Gold, entrambe inclusive di diversi servizi in streaming e del TIMVISION Box, un decoder con Android TV 10, digitale terrestre a standard DVB-T2, telecomando Bluetooth e compatibilità con lo streaming video fino al 4K.

L’offerta più economica è TIMVISION Intrattenimento, che costa 14,99 euro al mese e include i seguenti servizi: TIMVISION (valore di 6,99 euro al mese), Disney+ (piano Standard con pubblicità da 5,99 euro al mese), Netflix (piano Standard con pubblicità da 5,49 euro al mese) e Amazon Prime (4,99 euro al mese).

Più completa, e più costosa, l’offerta TIMVISION Gold, disponibile al prezzo di 30,99 euro al mese fino al 31 marzo 2024, giorno dopo il quale il costo mensile sale a 40,99 euro. Oltre ai servizi in streaming inclusi nel piano più economico citato, comprende in più DAZN (piano Standard da 40,99 euro al mese) e Infinity+ (da 7,99 euro al mese). Ergo, con questo pacchetto, è possibile vedere tutta la UEFA Champions League combinando le partite trasmesse da Amazon Prime Video, Infinity+ e da Mediaset in chiaro, per inciso.

Volendo, le offerte di TIMVISION ora consentono inoltre di scegliere i piani di abbonamento di Diensy+ e di Netflix, ad esempio optando per le formule senza pubblicità e con la migliore qualità, selezionabili durante la fase di acquisto.

Il costo di attivazione di TIMVISION Gold è gratuito fino al 27 gennaio 2024 per le richieste online, di 19,99 euro attivandolo nei negozi TIM o tramite servizio clienti chiamando il 187 o il 119, scontato a 9,99 euro per i clienti che già possiedono un TIMVISION Box. TIM non menziona invece alcun costo di attivazione per l’offerta TIMVISION Intrattenimento, nemmeno nel documento con i termini (lo trovate qui).

Maggiori informazioni sono reperibili direttamente nelle pagine web delle due offerte di TIMVISION, accessibili e attivabili dai link qui sotto:

Link per attivare TIMVISION Intrattenimento a 14,99 euro al mese (o per saperne di più)

Link per attivare TIMVISION Gold a 30,99 euro al mese, poi 40,99 euro al mese da aprile 2024 (o per saperne di più)

