Esattamente una settimana fa Rockstar ha finalmente pubblicato il tanto atteso trailer del futuro GTA VI, prossimo capitolo della serie videoludica di Grand Theft Auto atteso da una miriade di fan sparsi per tutto il mondo. Alcuni di voi, specie se giocatori accaniti e magari appassionati di PC, potrebbero essersi accorti di come l’azienda non abbia inizialmente menzionato la disponibilità del titolo in questione per quella che viene da molti considerata la piattaforma per eccellenza dedicata al gaming: il PC.

GTA VI sarà ovviamente disponibile non solo per console, ma anche per PC, solo che con molta probabilità coloro che vorranno giocare al nuovo titolo su questa piattaforma dovranno attendere un po’ di tempo in più, vediamo insieme perché.

Lo sviluppo della versione PC di GTA VI non è una priorità per Rockstar

In seguito alla pubblicazione del trailer, come vi avevamo riportato nella nostra precedente notizia, Rockstar ha condiviso attraverso un comunicato stampa l’informazione secondo la quale il gioco arriverà su PS5 e Xbox Series X / S; come anticipato in apertura dunque non è stata espressamente menzionata la piattaforma PC, ma ciò non significa che l’azienda non abbia intenzione di portare il gioco anche lì.

Per il momento grazie al primo trailer del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto, sappiamo che il titolo si svolgerà (almeno in parte) a Vice City, trasposizione videoludica della città di Miami già utilizzata in un precedente capitolo omonimo della serie; sappiamo inoltre che ci sarà, per la prima volta nella storia della saga, una protagonista femminile, Lucia.

Sappiamo anche ormai che GTA VI verrà rilasciato nel corso del 2025, anche se non conosciamo una data precisa, ma sembra che per la versione PC ci sarà da aspettare un po’ di più (anche se non è ancora dato sapere quanto) stando a quanto riportato dai colleghi di PCGamesn che hanno intervistato a tal proposito Mike York, un ex sviluppatore in seno a Rockstar che ha contribuito allo sviluppo di GTA V.

Secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore, la motivazione per la quale il porting per PC di GTA VI arriverà in un secondo momento rispetto al lancio della versione per console è principalmente di carattere economico: l’azienda infatti deve “dare priorità a ciò che vende”, privilegiando di conseguenza lo sviluppo delle versioni per console, come del resto ha già fatto in passato.

Il motivo per cui il porting per PC arriva più tardi e non è la prima cosa che esce, è perché vogliono dare priorità a ciò che viene venduto. In passato, PlayStation era il grande venditore. Ciò che lo sviluppatore farebbe è concentrare tutte le proprie energie per assicurarsi che il porting su PlayStation funzioni davvero bene. Quando stavo lavorando su Grand Theft Auto 5, ad esempio, ci concentravamo su PS3 e Xbox, ma spingevamo principalmente la PS3 al limite. Mettiamo tutta la nostra energia in questo e ottimizziamo il meglio che possiamo per quella console.

La versione di un gioco dedicata alle console, oltre ad attirare un maggior numero di utenti, richiede al contempo un lavoro minore rispetto alla medesima versione per PC, per questa piattaforma gli sviluppatori infatti devono testare e ottimizzare il titolo per un’enorme varietà di configurazioni hardware diverse. Se le console infatti condividono tutte lo stesso hardware, non si può dire altrettanto dei PC, dove ogni giocatore utilizza componenti differenti per costruire la propria build in base alle proprie esigenze.

Sviluppare un porting per PC comporta di conseguenza anche costi maggiori per Rockstar e potrebbe al contempo far scaturire polemiche da parte dei giocatori più incalliti a causa di problemi tecnici o di prestazioni nelle fasi successive al lancio, cosa che abbiamo già visto accadere con altri titoli in diverse occasioni. La versione per PC di GTA VI però, quando sarà disponibile, permetterà in base all’hardware di gestire diversi effetti in maniera più efficace e realistica, senza contare poi il futuro supporto da parte dei modder, che andrà ad ampliare in maniera esponenziale (nel corso del tempo) la piacevolezza dell’esperienza di gioco del titolo sotto diversi punti di vista.

