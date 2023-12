Il momento che milioni di fan sparsi per il mondo stavano aspettando è finalmente giunto, anche con qualche ore di anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato: nella notte Rockstar ha pubblicato il primo trailer ufficiale di GTA VI. Come vi avevamo anticipato nella nostra precedente news qualche giorno fa, la pubblicazione del trailer era attesa per le 15:00 (ora italiana) della giornata odierna, ma l’azienda ha dovuto anticipare i tempi a causa di una figa di notizie.

Rockstar pubblica il trailer di GTA VI, il gioco arriverà nel corso del 2025

Dieci anni, tanto è passato dall’uscita dell’ultimo capitolo della serie Grand Theft Auto, una delle saghe videoludiche più apprezzate dagli utenti, appassionati e non di videogiochi; i titoli di Rockstar sono sempre stati in grado di stupire i fan dell’azienda, regalando esperienze di primissimo livello sotto diversi frangenti ed è anche per questo che in molti smaniano per poter finalmente mettere le mani sull’ultimo capitolo della serie: GTA VI.

Purtroppo per il momento dobbiamo accontentarci del primo trailer ufficiale rilasciato dall’azienda, a causa del quale la scimmia sulle spalle di molti di voi (e noi) non farà che ingigantirsi ulteriormente. Come anticipato in apertura, la pubblicazione del trailer era prevista per il pomeriggio odierno ma Rockstar ha dovuto fronteggiare l’ennesima fuga di notizie (non del calibro di quella che vi abbiamo riportato poco più di un anno fa) visto che un account, ora sospeso, ha pubblicato il trailer su X (ex Twitter). L’azienda ha dunque provveduto a pubblicare la propria versione ufficiale su YouTube, che potete vedere qui sotto.

Il trailer ci fornisce alcune conferme delle numerose indiscrezioni già trapelate nel corso del tempo, in primo luogo quella che sarà l’ambientazione del prossimo titolo di Rockstar, la calda e soleggiata Vice City, trasposizione videoludica della città di Miami già utilizzata come ambientazione dell’omonimo capitolo della serie. In secondo luogo abbiamo la conferma di quella che sarà la prima protagonista femminile della serie Grand Theft Auto, Lucia, che all’inizio del trailer ci viene mostrata in divisa da carcerata e che probabilmente nel corso del gioco commetterà alcuni crimini con il suo ragazzo dopo essere stata apparentemente rilasciata dal carcere, dando luogo ad alcune possibili dinamiche in stile Bonnie e Clyde.

Il video della durata di circa un minuto e mezzo mostra anche diversi aspetti divenuti ormai tipici della serie GTA come macchine veloci, sparatorie spericolate, manciate piene di soldi illeciti e follia da parte dei personaggi. La società in seguito alla pubblicazione del trailer ha anche rilasciato una breve descrizione del titolo tramite un comunicato stampa, specificando allo stesso tempo che il gioco arriverà su PS5 e Xbox Series X / S:

Grand Theft Auto VI si dirige nello stato di Leonida, sede delle strade inondate di neon di Vice City e oltre, nell’evoluzione più grande e coinvolgente mai vista prima della serie Grand Theft Auto.

Se anche voi guardando il trailer avete riscontrato un aumento della salivazione, vi sarete al contempo accorti di quelle che sono le tempistiche di rilascio del gioco: Rockstar si limita ad un laconico 2025, senza specificare altro, nella migliore delle ipotesi dovremo attendere circa un anno qualora l’uscita del gioco fosse prevista per l’inizio del 2025, nella peggiore invece potremmo dover aspettare quasi due anni prima di poter mettere mano su GTA VI. Non ci resta che attendere pazientemente, nel corso del tempo Rockstar rilascerà probabilmente altri trailer, giusto per far salire l’hype della community di appassionati.

