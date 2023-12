Amazon ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità di un nuovo aggiornamento per l’app Alexa per dispositivi Android e iOS. Cambiano sia il design che la gestione di alcune opzioni, per rendere più gradevole e, nel contempo, semplice l’interazione con le funzioni dell’applicazione di Amazon per gestire i dispositivi della smart home connessi.

Le novità dell’app Alexa introdotte con l’ultimo aggiornamento

Il crescente numero di dispositivi della “casa intelligente” collegati ad Alexa ha spinto Amazon a modificare la sua applicazione per smartphone e tablet, per renderla più adatta alla gestione di tanti oggetti smart. Con i Preferiti, ora accessibili nella schermata principale dell’app Alexa, si hanno a portata di mano i dispositivi e le funzionalità più usate, sia degli Amazon Echo che degli altri altri oggetti smart come luci, interruttori, telecamere, termostati, prese e sensori di temperatura.

Vale lo stesso discorso per la nuova Shortcuts Bar (barra delle scorciatoie) della schermata principale, con cui organizzare i dispositivi della casa intelligente per categorie e mostrare le funzioni più utilizzate dall’utente, che può personalizzare le scorciatoie visibili e controllare lo stato dei dispositivi collegati: ad esempio la temperatura della camera da letto o quante luci sono accese. Questa novità, per ora, è accessibile a chi possiede non più di 20 dispositivi collegati all’app Alexa; gli utenti che ne hanno di più dovranno invece aspettare la disponibilità di un nuovo aggiornamento in arrivo nei prossimi mesi.

Amazon ha riordinato inoltre le schede Attività che mostrano informazioni relative al tempo (timer, sveglie e promemoria) rendendole più semplici da ritrovare nella pagina iniziale, ha introdotto dei controlli di ricerca per la pagina Dispositivi (si possono filtrare i contenuti in base alla tipologia dei dispositivi, i quali sono organizzabili in ordine cronologico e alfabetico e ricercabili tramite nomi e parole chiave) e semplificato le conversazioni con Alexa, ora accessibile toccando l’icona blu della chat posta ovunque.

A queste novità, già disponibili per l’app Alexa per iOS e Android, se ne aggiungerà prossimamente anche un’altra utile per gli abbonati a Ring Protect (servizio che consente di salvare le registrazioni video nell’account Ring): Istantanee, che permetterà di visualizzare fino a 6 istantanee delle telecamere Ring connesse direttamente nei Preferiti della schermata principale dell’app Alexa.

