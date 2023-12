Manca ancora qualche giorno al lancio ufficiale di Intel Meteor Lake, la nuova generazione di processori Intel destinata al mondo dei notebook che potrà contare sia su un’architettura CPU rivista che sul rinnovato processo produttivo Intel 4, indispensabile per migliorare consumi ed efficienza energetica. Le novità di Meteor Lake in realtà non si fermano qui; questi modelli introdurranno anche la nuova nomenclatura Intel Core Ultra e, tornando all’hardware, una GPU Integrata del tutto rivisitata, basata sull’architettura Arc Alchemist che abbiamo visto all’opera sulle schede grafiche dedicate al gaming.

Rimanendo in ambito iGPU, Intel punta a un netto incremento prestazionale rispetto agli attuali chip grafici integrati che equipaggiano Raptor Lake, un risultato che a quanto pare potrebbe essere a portata di mano se guardiamo ai nuovi leak emersi nelle scorse ore sull’inedito Intel Core Ultra 7 155H.

Intel Arc Xe-LPG potrebbe essere una buona opzione per il casual gaming a 1080P

Il lancio di Intel Meteor Lake è dietro l’angolo, non sorprende quindi che l’azienda abbia già spedito i primi sample ai partner che, a loro volta, sono pronti a invadere il mercato di nuovi notebook nelle varie fasce di prezzo; i dati emersi nelle scorse ore dal forum cinese Bilibili vanno in questa direzione e sono ottenuti verosimilmente con un inedito notebook Intel Meteor Lake che, brand a parte, è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 7 155H. Si tratta di un processore configurato a 16 core e 22 thread, nel dettaglio sei P-Core con Hyper Threading, otto E-Core e due Low-Power Core integrati direttamente nel SoC die. A bordo, oltre al supporto per PCI-E 5.0 e memorie RAM DDR5 di ultima generazione, è presente una scheda grafica integrata Intel Arc Xe-LPG dotata di 8 Xe Core, chip che a quanto pare potrebbe battagliare con l’ottima AMD Radeon 780M che ritroviamo sui Ryzen 8040 appena annunciati.

In questa configurazione, l’Intel Core Ultra 7 155H fa segnare 3.077 punti nel test grafico del 3DMark Time Spy, un risultato che di primo acchito batte quello di una Radeon 780M; questa iGPU, in dotazione anche all’ AMD Ryzen 9 7940HS, si colloca infatti tra 2.650 e 2.850 punti, segno che la soluzione Intel potrebbe garantire prestazioni di livello anche nei giochi (ovviamente senza particolari pretese). In attesa della presentazione ufficiale e dei primi test indipendenti in ambito gaming, le potenzialità di questa nuova iGPU Intel non sono comunque da sottovalutare. Una Radeon 780M riesce infatti a gestire il gaming a 1080P con dettagli medio-bassi, coprendo se vogliamo le esigenze di molti casual-gamer; se Intel ottimizzerà ulteriormente i driver per garantire lo stesso livello prestazionale nei giochi (cosa che sta facendo), in particolati scenari questa tipologia di notebook potrebbe fare tranquillamente a meno di una scheda grafica dedicata, impattando positivamente su consumi e costi finali.

Per avere un quadro più comprensibile delle prestazioni di questa nuova tipologia di GPU integrata Intel Arc Xe-LPG rispetto alle attuali GPU per Laptop Intel Arc Mobile, basti pensare che una GPU dedicata come l’Intel Arc 350M (modello da 6 Xe Core) si ferma a 3050 punti, mentre l’Intel Arc 370M (con GPU Arc Xe-HPG da 8 Xe Core) fa segnare circa 3.890 punti. Non ci sono solo il gaming e le prestazioni grafiche però; prendendo in considerazione altre fonti e ambiti di utilizzo diversi, la Radeon 780M ha spesso la meglio (vedi Open CL ad esempio), restituendo risultati migliori anche in ottica consumi. Detto questo, a oggi i dati a disposizione sono ancora pochi e non perfettamente comparabili, rimandando qualsiasi considerazione finale ai primi test sul campo con prodotti ufficiali.

