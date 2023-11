La sfida tra AMD e Intel nel settore dei microprocessori è più accesa che mai. I due colossi statunitensi si inseguono a vicenda in tutti i segmenti di mercato, da quello delle CPU server, passando per il settore consumer dove quest’anno le novità per notebook e desktop sono state moltissime. Superato il recente lancio dei prodotti Intel Core 14a gen, sostanzialmente un aggiornamento della precedente generazione Raptor Lake (13a gen), l’attenzione ora torna sulle piattaforme laptop dove Intel è pronta all’imminente lancio di Meteor Lake (Core Ultra 100), con AMD che per il 2024 prepara quelli che invece saranno a sua volta alcuni refresh che sfruttano ancora le ottime prestazioni e l’efficienza di Zen4.

Cosa bolle in pentola in casa AMD e Intel

Facendo un piccolo salto indietro allo scorso anno, non si può negare il fatto che AMD abbiamo dato una svolta decisiva al mercato dopo l’introduzione dell’architettura Zen4, prima con i processori EPYC per server e workstation, dopo sul mercato consumer coi Ryzen 7000, imponendo se vogliamo una superiorità sancita anche dall’ottima efficienza energetica del nodo produttivo TSMC a 5 nanometri. Intel da parte sua è riuscita a tenere testa per quanto riguarda il market-share e una politica prezzi ben studiata, offrendo al contempo prodotti molto validi nonostante stia ancora utilizzando una tecnologia a 10 nanometri (Intel 7). Detto questo, Intel Meteor Lake porterà finalmente sul mercato i primi processori con tecnologia Intel 4 (7 nanometri), ma a quanto pare non sarà proprio una svolta, o meglio, le indicazioni delle ultime settimane ci prospettano una piattaforma ideata, ma soprattutto ben riuscita, per i notebook ultrasottili e i sistemi a basso consumo, per intenderci nel range dei 30-35 watt.

Dopo aver guadagnato importanti quote di mercato, prima con le CPU server e poi con quelle desktop e mobile, sembra evidente che AMD voglia ora rosicchiare a Intel un’importante quota del mercato CPU notebook, soprattutto nella fascia alta (gaming in particolare). Le ultime indiscrezioni provenienti dalla rete, pensiamo per stessa volontà delle due aziende, vanno proprio in questa direzione in quanto AMD ha iniziato a far trapelare dettagli importanti sui processori notebook Ryzen 8000HS, mentre Intel, nonostante Meteor Lake sia dietro l’angolo, non rimane a guardare e a quanto pare sta già spedendo i primi esemplari di Arrow Lake H, segno che nel 2024 la sfida nella fascia alta del mercato notebook si combatterà tra queste due inedite linee di prodotti.

AMD prepara i Ryzen 8040HS Hawk Point per sfidare Intel Arrow Lake H

Partiamo con AMD in quanto su Geekbench sono apparsi quelli che dovrebbero essere sostanzialmente i tre processori mobile ad alte prestazioni più potenti della serie Ryzen 8040HS “Hawk Point”, nel dettaglio si parla Ryzen 9 8940HS, Ryzen 7 8840HS e Ryzen 5 8640HS. Si tratterà in pratica di un refresh degli attuali Ryzen 7040 “Phoenix” con core CPU Zen4 e grafica integrata RDNA3 su nodo produttivo a 5 nanometri.

Il modello Ryzen 9 8940HS sarà dotato di 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 4,0 GHz e Boost a 5,2 GHz; la GPU integrata sarà una Radeon 780M da 12 CU, mentre il TDP dovrebbe essere configurabile nel range 35-45 watt (al pari degli altri modelli). Sulla stessa scia troviamo il Ryzen 7 8840HS, con la stessa configurazione di core/thread (8/16), la stessa GPU ma con una frequenza di clock inferiore rispetto al Ryzen 9, ossia 3,8 GHz di base e 5,1 GHz in modalità Boost; chiude il Ryzen 5 8640HS che, al pari dei fratelli maggiori, ricalca le caratteristiche del gemello serie Ryzen 7040, proponendo 6 core e 12 thread, una frequenza base di 4,3 GHz che può arrivare a 5,0 GHz e un chip grafico integrato Radeon 760M (8 CU).

Per il momento lasciamo da parte i risultati dei benchmark di Geekbench, mentre riguardo il lancio dei Ryzen 8040HS, si vocifera che AMD li introdurrà nella prima parte del 2024, con un occhio già alla piattaforma “Strix Point”, la vera novità per la fascia alta del segmento notebook in quanto dovrebbe introdurre architettura CPU Zen5 e grafica RDNA3.5.

Caratteristiche presunte AMD Ryzen 8040HS Hawk Point

Serie Ryzen 8040HS

Nodo produttivo TSMC 5 nm

Configurazioni sino a 8 core – 16 thread

Memorie DDR5 ed LPDDR5x (Dual-Channel)

GPU Integrata Radeon 780M e 760M (12 CU e 8 CU)

TDP configurabile 35-45 watt

Lancio 2024

Intel Arrow Lake H (Core Ultra 200) potrebbe essere il nuovo riferimento per i notebook gaming

Riguardo Arrow Lake H, con Meteor Lake dietro l’angolo Intel non può sbottonarsi più di tanto e, a differenza di AMD, siamo ancora ai primi sample di pre-qualificazione che l’azienda sta spedendo ai vari partner. Nonostante questo, i dettagli condivisi su X dal leaker harukaze5719 mettono in evidenza quello che dovrebbe essere il top di gamma della prossima generazione di CPU per notebook ad alte prestazioni, ossia Arrow Lake H nella sua configurazione più spinta a 14 core che farà parte della linea Core Ultra 200.

Questo modello, ma più in generale tutta la serie Core Ultra 200, andrà a sostituire la linea Core 14 gen H, mantenendo lo stesso approccio con TDP configurabile a 45 watt ma con interessanti novità anche rispetto a Meteor Lake. Tornando al presunto top di gamma Arrow Lake H quindi, avremo una CPU dotata di 6 P-Core e 8 E-Core, rispettivamente con i nuovi Performance Core “Lion Cove” ed Efficient Core “Skymont”, nettamente superiori a quelli attuali dei core 14a gen (Raptor Cove e Gracemont Enhanched).

Ma non è tutto, Arrow Lake sarà il primo progetto a essere realizzato su nodo produttivo Intel 20A e probabilmente equipaggiato con una GPU integrata Xe LPG+ più potente di Meteor Lake, sempre basata su architettura Arc Alchemist ma con l’integrazione delle unità di elaborazione XMX, decisive per sfruttare al meglio tecnologie come Intel XeSS per incrementare le prestazioni in gaming e con ray-tracing. Stando a quanto riporta la fonte, ci sarà anche una variante XH equipaggiata con 8 P-Core e 16 E-Core, ma in questo caso stiamo parlando più di speculazioni che andranno prese in considerazione solo quando sarà verificata la resa e l’efficienza del nodo Intel 20A.

Caratteristiche presunte Intel Arrow Lake H

Serie Core Ultra 200

Nodo produttivo Intel 20A

Configurazioni sino a 14 core e 20 thread

Design ibrido sino a 6 P-Core Lion Cove e 8 P-Core Skymont

Memorie DDR5 5600 ed LPDDR5x 7500

GPU Integrata Intel Xe-LPG Plus con XMX

TDP configurabile da 45 watt

Lancio 2024

