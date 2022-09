I prossimi mesi saranno caratterizzati da numerose novità per il settore delle GPU con Intel che proverà a sfidare NVIDIA e AMD nel segmento delle schede grafiche per PC Desktop. In attesa di scoprire le nuove NVIDIA RTX 4000, che potrebbero debuttare già nelle prossime settimane, Intel svela le sue carte, presentando tutti i dettagli relativi alla nuova gamma di schede video per PC Desktop. In arrivo ci sono quattro modelli che andranno ad occupare tutte le fasce del mercato, per soddisfare appieno le esigenze degli utenti e, in particolare, dei videogiocatori. Vediamo i dettagli completi:

Intel svela la nuova gamma di GPU per desktop: ecco le Arc 3, 5 e 7

La nuova gamma di schede video per desktop di Intel si presenta ufficialmente in pubblico. A guidare le proposte di Intel è la top di gamma Intel Arc A770, modello di riferimento della famiglia realizzato con processo produttivo a 6 nm di TSMC e dotata di 32 Xe-Core. In base al modello, la nuova Arc770 arriverà sul mercato potendo contare su 8 GB o 16 GB di memoria dedicata.

Intel ha confermato la possibilità per questo modello di arrivare fino a 17,2 TFLOPS nelle operazioni FP32. Tra le specifiche c’è una larghezza di banda di 560 Gbps e un TDP di 225 Watt. La gamma Arc 7 includerà anche la A 750 che si ferma a 14,7 TFLOPS ed arriverà sul mercato esclusivamente in una variante con 8 GB di VRAM. Questo modello presenta 28 Xe Cores, una banda di memoria di 512 Gbps e un TDP di 225 W.

Entrambe le schede saranno sul mercato a partire dal mese di ottobre. Da segnalare anche il debutto della Intel Arc A580, unica esponente della fascia Intel Arc 5 e caratterizzata da un totale di 10,4 TFLOPS. La scheda grafica in questione presenta 24 Xe Cores e può contare su una banda di memoria di 512 Gbps oltre che su 8 GB di memoria dedicata. Anche in questo caso il processo produttivo è quello a 6 nm di TSMC.

Il TDP, invece, non è ancora confermato ufficialmente ma dovrebbe essere di 150 Watt. La porta d’accesso alla gamma di schede grafiche per desktop di casa Intel è rappresentata dalla Intel Arc A380. Si tratta di una soluzione decisamente più basilare che presenta consumi ridotti, con un TDP di 75 W, e prestazioni che la pongono nella fascia bassa del mercato. La nuova Intel Arc 3 presenta 4,1 TFLOPS e può contare su 8 Xe-Cores e 6 GB di memoria VRAM.

Le nuove schede grafiche della gamma Intel possono contare sul supporto al ray tracing e al sistema di upscaling XeSS, già supportato da decine di giochi, ed hanno tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio di primo piano nel settore dei PC da gaming. L’immagine qui di sotto va a riepilogare tutti i dettagli relativi alla nuova gamma di schede grafiche Intel per PC desktop in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

La nuova gamma di schede video di Intel va, quindi, ad occupare buona parte del mercato, posizionandosi in segmenti strategici del mercato. Da notare che Intel ha pubblicato un video ufficiale dedicato alle nuove Intel Arc per desktop. Il video in questione riassume le specifiche dei nuovi modelli in arrivo

