Mentre AMD raccoglie ottime critiche di pubblico e addetti ai lavori per i nuovi Ryzen Threadripper 7000, “derivati” dai modelli EPYC con architettura Zen4, Intel cerca di non rimanere indietro e continua a far trapelare nuovi benchmark degli Xeon di quinta generazione nome in codice Emerald Rapids. Nelle scorse settimane avevamo avvistato già diversi modelli come il top di gamma Xeon Platinum 8592+ da 64 core, segno che la piattaforma è pronta e non dovrebbe tardare ad arrivare.

Le ultime informazioni sulla nuova gamma di processori Intel ci giungono direttamente dal database di Geekbench, nel dettaglio con due nuovi benchmark degli inediti Xeon Platinum 8558P e 8551C, entrambi configurati con 48 core e supporto per la tecnologia Intel Hyper Threading.

Intel Xeon Platinum 8558P e 8551C approdano su Geekbench

I due nuovi modelli Intel Xeon di quinta generazione apparsi su Geekbench nelle scorse ore si collocano nel segmento di fascia media di quella che sarà la gamma Emerald Rapids che, stando ai dati a nostra disposizione a oggi, dovrebbe offrire CPU configurate da 36 a 64 core, diversificate non solo per numero di core e frequenza, ma anche per la dotazione di cache e il TDP. Ricordando che le specifiche tecniche riportate su Geekbench potrebbero non essere quelle definitive, soprattutto per i vari parametri di clock (base/boost), i due Xeon Platinum 8558P e 8551C avranno a quanto pare la stessa configurazione di core, 48 in totale che con l’Hyper Threading si traducono in 96 thread logici. Entrambi i modelli saranno compatibili con la piattaforma Intel Eagle Stream e utilizzeranno quindi il socket LGA 4677.

Alla base degli Xeon Emerald Rapids troviamo i core Raptor Cove, ossia gli stessi che equipaggiano gli attuali processori consumer Intel Core 14a gen Raptor Lake; pensate che il top di gamma, il Core i9-14900K, utilizza solo 8 di questi P-Core, mentre in questa occasione si sale addirittura a 48 (a dir poco notevole). Come altri modelli della serie Xeon 5a gen, anche Xeon Platinum 8558P e 8551C saranno dotati di una cache molto estesa; i dettagli emersi da Geekbench non sono molto chiari a proposito, ma per entrambe le versioni dovremmo arrivare quantomeno a 260 MB di cache (totali).

Parlando di frequenze di clock, l’Intel Xeon Platinum 8558P è accreditato di una frequenza base pari a 2,7 GHz con Boost a 3.2 GHz, mentre lo Xeon 8551C parte da 2,9 GHz per fermarsi sempre a 3,2 GHz. Il TDP (Thermal Design Power) dovrebbe attestarsi a 350 watt, mentre la piattaforma Intel supporterà memorie di tipo DDR5, verosimilmente con un controller a 8 canali, oltre allo standard PCI-E 5.0.

Chiudendo con le prestazioni, per quanto ancora possa valere il benchmark di Geekbench in un ambito di utilizzo reale, i due nuovi modelli Intel sembrano essere indietro alla controparte AMD EPYC 9454, almeno a parità di core; discorso diverso se prendiamo ad esempio il modello EPYC 7643, sempre a 48 core ma meno spinto in frequenza, nettamente staccato dagli inediti modelli Intel. I processori Intel Xeon di quinta generazione Emerald Rapids debutteranno il prossimo 14 dicembre insieme ai tanto attesi Intel Meteor Lake Core Ultra, soluzioni destinate invece ai notebook che utilizzeranno il nodo produttivo Intel 4.

Potrebbe interessarti anche Intel sfida AMD e svela il nuovo processore Xeon “Sierra Forest” da 288 core, Intel Xeon: nuove architetture Performance e Efficient in arrivo nel 2024 e AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX è da record nel Cinebench, ma che consumi