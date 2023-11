A circa un mese dal lancio ufficiale, avvenuto insieme ai processori AMD Ryzen Threadripper 7000, la Radeon RX 7900M inizia a fare capolino sulla rete per le prime recensioni indipendenti che, come da pronostico, evidenziano anche dei contrasti non indifferenti, tipici se vogliamo dei prodotti ancora in “fase di rodaggio”. La Radeon RX 7900M è attualmente il modello flagship di AMD per quanto riguarda le schede grafiche mobile che equipaggiano i notebook, un netto salto in avanti rispetto alla precedente generazione Radeon RX 6000 che però deve fare i conti con NVIDIA e la concorrenza non indifferente delle GeForce RTX 40 Laptop.

Questo è più o meno il quadro che emerge dai test condivisi dai colleghi di notebookcheck, più nel dettaglio dalla recensione del nuovo Alienware M18, un notebook gaming di fascia alta basato esclusivamente su tecnologia AMD, che coniuga non solo la Radeon RX 7900M ma anche i processori AMD Ryzen 7000HX e in particolare il Ryzen 9 7945HX, annunciato ricordiamo allo scorso CES di Las Vegas.

Radeon RX 7900M vola nei benchmark ma NVIDIA è un osso duro in gaming e nel ray-tracing

L’accoppiata Ryzen 9 7945HX e Radeon RX 7900M rappresenta un biglietto da visita non indifferente per il nuovo notebook gaming targato Alienware, branchia di Dell specializzata in sistemi destinati e ottimizzati per il gaming. Il rinnovato M18 offre prestazioni di rilievo in campo CPU grazie all’architettura AMD Zen4 e anche in ambito grafico le cose sembrano andare molto bene, soprattutto se parliamo di potenza bruta e applicativi sintetici. Stando a quanto emerge dai test in questione infatti, la GPU AMD sembra cavarsela benissimo nei benchmark sintetici, battagliando con le flagship NVIDIA GeForce RTX 4090 e 4080 Laptop che, allo stesso tempo, dimostrano a oggi prestazioni superiori nei giochi (soprattutto in ray-tracing) oltre che in applicativi legati alla produttività.

La fonte sottolinea problemi di “gioventù” della piattaforma e di altra natura che potrebbero essere attribuiti a Dell, ma anche qualche incertezza, se così vogliamo chiamarla, legata al supporto driver. Si tratta di problematiche in realtà già viste su prodotti di nuova generazione risolvibili con ottimizzazioni e/o aggiornamenti al software, tuttavia vengono evidenziati anche consumi leggermente sopra la media, soprattutto se paragonati ad esempio alla controparte Intel/NVIDIA. Dai vari test eseguiti, il tutto sarebbe da attribuire all’accoppiata con il sopraccitato Ryzen 9 7945HX e al design chiplet della CPU che inciderebbe in particolar modo sui consumi in IDLE, ma ribadiamo che si tratta di una singola recensione e in questi casi ci servono molti altri dati per poter esprimere un giudizio quantomeno sensato.

La soluzione AMD ha dalla sua parte un rapporto prestazioni/prezzo decisamente più conveniente, un risultato a dir poco buono per l’azienda di Sunnyvale che però nella fascia alta del mercato consumer può anche non fare alcuna differenza. Tornando alla Radeon RX 7900M, ricordiamo che si tratta di una GPU basata su architettura RDNA3, equipaggiata con 4.608 Stream Processor e 72 unità destinate alle operazioni ray-tracing; il tutto è condito da 16 GB di VRAM di tipo GDDR6 e un TBP non proprio contenuto, 180 watt di picco, ovviamente configurabile in base al design del notebook. Quest’ultimo aspetto è determinante per le prestazioni globali del sistema; una dissipazione sottodimensionato, profili energetici non perfettamente bilanciati con conseguente impatto su frequenze, temperature e consumi, possono fare la differenza e sfalsare in alcune occasioni le prestazioni velocistiche di una GPU ma anche di un processore. Per chi se la fosse persa, a seguire vi riproponiamo la scheda tecnica della Radeon RX 7900M, soluzione che dovrebbe arrivare presto anche su altri modelli di notebook dei partner AMD.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 7900M

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC

Compute Unit 72

Stream Processor 4.608

Frequenza Gaming 1.825 MHz

Frequenza Boost 2.090 MHz

Memoria 16GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Infinity Cache 2a gen 64 MB

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 2.1

TGP 180 watt

Tirando le somme quindi, rimaniamo in attesa di ulteriori benchmark indipendenti, magari con qualche nostra prova sul campo per verificare e renderci conto del reale comportamento della nuova GPU Laptop AMD, sulla carta (e non solo) decisamente valida in quanto a dotazione hardware.

