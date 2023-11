Nelle scorse ore AMD ha annunciato la Radeon PRO W7700, una scheda grafica destinata al mondo professionale e alle workstation ad alte prestazioni che va a completare il catalogo dell’azienda statunitense affiancandosi a modelli come la più potente Radeon PRO W7800 e le sorelle minori Radeon PRO W7600/W7500 svelate lo scorso agosto. Radeon PRO W7700 viene presentata da AMD come la più potente scheda grafica professionale sotto i 1.000 euro, offrendo secondo l’azienda prestazioni superiori rispetto alla controparte NVIDIA nella stessa fascia di prezzo. Un concetto ribadito in occasione del lancio anche dai vertici dell’azienda:

Abbiamo costruito e ottimizzato la Radeon PRO W7700 per creare esperienze grafiche premium per workstation, consentendo ai nostri clienti di aumentare l’innovazione e la produttività. Siamo entusiasti di questo lancio e di come aiuterà gli utenti a sfruttare l’intelligenza artificiale generativa e il resto delle loro applicazioni creative.

AMD Radeon PRO W7700 sfrutta l’efficienza e la potenza dell’architettura RDNA3

Progettata e realizzata per ambiti professionali di vario genere, la Radeon PRO W7700 mette in campo tutte le qualità dell’architettura GPU AMD RDNA3 per garantire il miglior rapporto prestazioni/prezzo nei settori creativi e multimediali, design, ingegneria, architettura e applicativi di vario genere legati all’Intelligenza Artificiale, il tutto anche grazie alla presenza di unità hardware dedicate all’accelerazione AI.

La GPU RDNA3 che equipaggia la Radeon PRO W7700 non si discosta dai modelli già presenti a listino, utilizzando un approccio chiplet e l’ormai collaudato nodo produttivo a 5 nanometri. Andando nel dettaglio, la GPU RDNA3 in questione integra 48 Compute Unit e 48 Ray Accelerator, mentre le unità di calcolo destinate all’accelerazione AI sono ben 96, il tutto abbinato a 16 GB di VRAM GDDR6 su un bus a 256 bit.

Parlando invece di consumi, AMD dichiara un Total Board Power (TBP) di 190 watt che nella pratica si traduce in un singolo connettore ausiliario PCI-E 8pin per l’alimentazione esterna. Al pari degli altri modelli Radeon PRO W7000 inoltre, la nuova arrivata in casa AMD supporta la codifica/decodifica AV1 oltre al Radiance Display Engine e allo standard Display Port 2.1 che garantisce la gestione di configurazioni multi-monitor o display con risoluzione 8K e frequenza di aggiornamento sino a 165 Hz.

Riguardo le prestazioni, i dati forniti da AMD dicono che la nuova scheda grafica professionale garantisce prestazioni fino al 52% più elevate in SOLIDWORKS 4, fino al 24% in più in Creo 5 e fino al 37% in più in CATIA 6 rispetto alle soluzioni della concorrenza, con riferimenti alla serie NVIDIA ADA RTX 4000.

Caratteristiche tecniche AMD Radeon PRO W7700

Architettura RDNA3

Compute Unit 48

Ray accelerator 48

AI accelerator 96

Memoria 16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Total Board Power (TBP) 190 watt

Alimentazione PCI-E 8pin

Prestazioni FP32 pari a 28,3 TFLOPS

Prezzo 999 dollari

L’AMD Radeon PRO W7700 è già disponibile presso i maggiori rivenditori di settore, mentre la disponibilità per gli OEM è prevista per le prossime settimane.

