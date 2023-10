Dopo il lancio di questa estate, riservato esclusivamente al mercato cinese, l’AMD Radeon RX 7900 GRE debutta finalmente anche sul mercato europeo e in Italia. Conosciuta anche come Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition, questa scheda grafica AMD era davvero molto attesa nel segmento dei PC di fascia alta (o medio-alta, dipende dai punti di vista), per intenderci quello attualmente dominato dalla NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (Recensione). Un sostanziale cambio di rotta per AMD che inizialmente aveva vietato la vendita per il mercato DIY fuori dalla Cina, lasciando in pratica qualche opzione agli OEM e gli integratori di sistemi a livello globale.

La Radeon RX 7900 GRE rappresenta sostanzialmente una via di mezzo tra la Radeon RX 7900 XT e la Radeon RX 7800 XT annunciata di recente; una fetta di mercato a nostro avviso ben ricercata da AMD in quanto raccoglie una buona percentuale dell’utenza che punta alle prestazioni e, seppur senza esagerare, è disposta comunque a investire un certo budget nella scheda grafica.

Scopriamo insieme le caratteristiche della nuova AMD Radeon RX 7900 GRE

La Radeon RX 7900 GRE utilizza una GPU Navi 31 XL basata ovviamente su architettura RDNA3; guardando alle caratteristiche tecniche capiamo subito che non siamo molto distanti dalla sorella maggiore Navi 31 XT in dotazione alla Radeon RX 7900 XT, soprattutto per quanto riguarda le unità di elaborazione. Radeon RX 7900 GRE può contare su 80 Compute Unit (CU) e 5.120 Stream Processor contro 84 CU e 5.376 Stream Processor di Radeon RX 7900 XT.

Il sottosistema memoria porta invece la nuova arrivata sui livelli della Radeon RX 7800 XT, mantenendo in sostanza 16 GB di VRAM GDDR6 da 18 Gbps su bus a 256 bit; per fortuna anche il TGP si avvicina a quest’ultima e sarà addirittura inferiore (almeno sulla carta): 260 watt vs 263 watt (7800 XT). Il resto delle caratteristiche non presenta particolari novità di rilievo; la nuova scheda AMD sembra di primo acchito molto equilibrata, avrà tra l’altro una frequenza GPU Boost di 2,22 GHz e utilizzerà due connettori di alimentazione PCI-E 8pin, senza dimenticare tutte le tecnologie e funzionalità proprietarie AMD presenti sulla gamma Radeon RX 7000 (FSR su tutte).

Scheda tecnica Radeon RX 7900 GRE

Architettura RDNA3

Processo produttivo 5/6nm TSMC

Compute Unit 80

Stream Processor 5.120

Ray Accelerator 80

AI Accelerator 160

ROP 160

Frequenza Boost GPU 2.200 MHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 576 GB/s

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1

Display Port 2.1

TBP 260 watt

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

Disponibilità e prezzo

La nuova AMD Radeon RX 7900 GRE, o Golden Rabbit Edition, è già disponibile su diversi negozi online sparsi per il globo; il prezzo di listino, o se vogliamo ufficiale, colloca questa scheda grafica a 649 dollari, contro gli 899 dollari di RX Radeon 7900 XT e i 499 dollari richiesti da AMD per la Radeon RX 7800 XT. In Europa i prezzi salgono, o meglio partono da 720 euro, mentre in Italia abbiamo avvistato i primi esemplari a circa 780 euro; la nuova scheda AMD dovrebbe comunque essere disponibile a breve anche su Amazon dove troviamo attualmente diverse offerte per la Radeon RX 7900 XT.

