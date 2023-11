In occasione del WWDC 2023 il colosso di Cupertino ha svelato al mondo Apple Vision Pro, il primo visore per la realtà mista dell’azienda; il dispositivo ha riscosso un notevole interesse da parte della community di appassionati, ma non è stato ancora reso disponibile per l’acquisto. La società aveva inizialmente paventato la disponibilità del dispositivo per l’inizio del 2024 ma ora, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che gli utenti interessati dovranno attendere leggermente di più.

Apple Vision Pro potrebbe essere disponibile a marzo 2024

Come anticipato in apertura, Apple non si è sbilanciata fornendo una data precisa per la disponibilità all’acquisto di Vision Pro, questo perché il dispositivo non sarebbe solo complicato da produrre, ma richiederebbe anche un particolare processo di vendita personalizzata per ogni acquirente.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua newsletter “Power On” per Bloomberg, Apple sarebbe attualmente impegnata nei test finali del dispositivo, lavorando al contempo ai piani per la distribuzione del visore; sappiamo infatti come l’iniziale disponibilità di Vision Pro sarà piuttosto limitata, il dispositivo sarà un’esclusiva per gli Stati Uniti inizialmente, vedendo in futuro una più ampia distribuzione anche in altri mercati che tuttavia non sono stati espressamente specificati dall’azienda.

Da quanto sappiamo inoltre, almeno inizialmente, il dispositivo verrà commercializzato esclusivamente nei negozi ufficiali della società e attraverso lo store online Apple, Vision Pro non sarà infatti reso disponibile tramite rivenditori di terze parti.

Stando a quanto riportato, internamente alla società il periodo stabilito per la disponibilità del dispositivo sarebbe marzo 2024; di contro, per quel che concerne il lato software, pare che gli sviluppatori impegnati nel progetto visionOS siano a buon punto rispetto alla tabella di marcia. La beta più recente del sistema operativo, dedicata agli sviluppatori, includerebbe varie risorse di onboarding, che in genere non vengono incluse fino a una fase molto avanzata del processo di beta testing e sviluppo.

Insomma, qualora quanto condiviso risultasse corretto, coloro i quali smaniano dalla voglia di mettere la mani su Apple Vision Pro, il dispositivo elettronico più innovativo di sempre secondo la società, dovranno probabilmente pazientare un paio di mesi in più rispetto a quanto inizialmente preventivato.

Potrebbe interessarti anche: Mark Zuckerberg paragona Meta Quest 3 con Apple Vision Pro