Con la presentazione del visore Meta Quest 3 all’evento Meta Connect di oggi, Mark Zuckerberg ha voluto paragonare il suo prodotto con Apple Vision Pro.

Il CEO di Meta ha sottolineato che il suo nuovo visore non infastidirà l’utente con cavi o batterie, ma soprattutto ha affermato che Quest 3 è il primo visore per realtà mista orientato ai consumatori.

Queste dichiarazioni hanno tutta l’aria di essere frecciatine nei confronti di Apple, poiché Vision Pro funziona con una batteria separata collegata tramite un cavo che deve essere collegata a un alimentatore per un uso prolungato, inoltre viene venduto a un prezzo elevato rendendolo poco appetibile per il mercato consumer.

Tuttavia si tratta di prodotti diversi. Ad esempio Apple Vision Pro non si utilizza tramite controller fisici come Meta Quest 3, inoltre quest’ultimo non offre una vera esperienza di realtà aumentata.

Meta Quest 3 riceverà il supporto ufficiale per Xbox Cloud Gaming a dicembre

Mark Zuckerberg ha annunciato che il servizio di streaming di giochi Xbox Cloud Gaming sarà disponibile su Meta Quest 3 a dicembre e consentirà di utilizzare il visore per giocare in streaming con titoli quali Halo Infinite, Starfield e Forza Horizon 5 su un ampio schermo virtuale 2D.

Saranno necessari un abbonamento Game Pass Ultimate e un controller compatibile, tuttavia la società fa sapere che il servizio sarà disponibile su Quest solo in regioni selezionate, inoltre non è chiaro se e quando Xbox Cloud Gaming sarà disponibile su Quest 2 e Quest Pro.

Potrebbe interessarti: Meta presenta i nuovi occhiali intelligenti Ray-Ban Meta Smart Glasses