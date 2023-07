Apple ha presentato il suo visore per la realtà mista alla WWDC 2023 in un momento in cui le aspettative del settore per la realtà virtuale sono in calo da diverso tempo.

Secondo i rapporti Apple aveva in mente di produrre un milione di visori Apple Vision Pro all’anno, ma ora la società avrebbe ridimensionato questo obiettivo.

Il Financial Times riporta che Apple avrebbe ridotto le spedizioni di Apple Vision Pro a circa 400.000 unità nel 2024 a causa di problematiche di produzione derivanti dalla complessità del prodotto.

Apple Vision Pro è un dispositivo difficile da produrre in particolare per quanto riguarda la funzionalità EyeSight che proietta gli occhi dell’utente su un display rivolto verso l’esterno.

Le telecamere passthrough sono incorporate sotto il display EyeSight e necessitano di un’attenta calibrazione durante il processo di produzione per tenere conto delle variazioni nel vetro di copertura curvo.

In precedenza era vociferato l’arrivo di una seconda generazione di visori Apple nel 2025 con un modello di fascia alta e uno di fascia bassa, ma il rapporto di oggi suggerisce che anche i piani dell’azienda per lo sviluppo di questi dispositivi avrebbero subito un ritardo.

Secondo Apple la prima generazione di Vision Pro verrà commercializzata all’inizio del prossimo anno e inizialmente sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, prima di espandersi in altri mercati entro la fine del 2024.

