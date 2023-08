Torniamo ad occuparci di Lenovo Legion Go, nuova console portatile che il colosso tecnologico si prepara a lanciare sul mercato con l’obiettivo di riuscire a ritagliarsi uno spazio in un settore che sta facendo registrare numeri interessanti.

Così com’è emerso all’inizio di questo mese, il nuovo dispositivo di Lenovo dovrebbe avere una dotazione tecnica di tutto rispetto e nelle scorse ore sono arrivate ulteriori conferme in tal senso.

Cosa sappiamo al momento di Lenovo Legion Go

In Rete sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di Lenovo Gaming Go, caratterizzato da una grande cura sin nei minimi particolari e da alcuni dei punti di forza delle soluzioni rivali, come i joy-cons di Nintendo Switch (o qualunque sarà il nome scelto da Lenovo) che possono essere rimossi, la posizione dei tasti simile a quella di ASUS Rog Ally e il trackpad che ricorda quello di Steam Deck.

Inoltre la nuova console di Lenovo dovrebbe essere animata da Windows 11 e ciò significa che dovrebbe avere le potenzialiatà necessarie per sostituire completamente il PC e consentire agli utenti di giocare ai titoli AAA preferiti in movimento, ciò grazie anche ai nuovi processori Phoenix di AMD.

Sulla parte posteriore Lenovo Legion Go dovrebbe presentare delle grandi prese d’aria e un apposito supporto, grazie al quale gli utenti potranno facilmente accoppiare la console ad un altro controller.

Tra le altre caratteristiche di Lenovo Legion Go non dovrebbero mancare dei pulsanti sulla parte posteriore, due porte USB Type-C, un ingresso jack audio da 3,5 mm, i tasti per la regolazione del volume, il supporto MicroSD e un display touch.

In sostanza, le potenzialità per rivelarsi un dispositivo capace di lasciare il segno Lenovo Legion Go sembra avercele tutte. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando sarà lanciato e, soprattutto, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.