Steam Deck, probabilmente la console portatile attualmente più conosciuta e ambita, ha ricevuto un importante aggiornamento che mira ad alzare l’asticella prestazionale per contrastare ulteriormente le proposte di competitor come ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go. Nelle scorse ore infatti, Valve ha annunciato la disponibilità di una nuova variante della console che si fa notare per il nuovo display OLED HDR da 7,4″. Un aggiornamento importante che, come potrete facilmente immaginare, porta anche a un sostanziale aumento del prezzo di listino; ma vediamo tutto nel dettaglio.

Steam Deck OLED è disponibile ora in due nuovi modelli

Partiamo subito dicendo che il resto delle caratteristiche tecniche di Steam Deck non vengono del tutto stravolte, portando comunque una ventata di novità sicuramente apprezzate. A bordo troviamo la stessa APU AMD “Sephiroth” a 6nm, supporto per memorie LPDDR5 6.400 MT/s e un reparto storage che prevede un SSD PCI-E NVMe da 512 GB o da 1 TB in base al modello.

La vera novità è costituita dal rinnovato display OLED HDR da 7,4″ e una risoluzione 1200×800 pixel, la stessa per intenderci della prima versione. Le similitudini tra i due pannelli finiscono qui, la tecnologia OLED infatti garantisce non solo consumi nettamente inferiori, ma allo stesso tempo una luminosità di picco a 1.000 nit per i contenuti HDR (600 nit SDR) oltre a una copertura DCI-P3 del 110% e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Un netto salto in avanti quindi per la Steam Deck di Valve che però propone altri due importanti “upgrade”: la connettività WiFi 6E (prima avevamo WiFi 5) e una batteria che passa da 40 WHr a 50 WHr per garantire una maggiore autonomia. Stando a quanto dichiara Valve, il nuovo modello è dotato anche di un sistema di dissipazione migliorato per prestazioni e rumorosità, offrendo poi diverse altre ottimizzazioni e modifiche che elenchiamo a seguire.

Novità della nuova Steam Deck OLED

APU aggiornata con processo produttivo a 6 nm per una migliore efficienza.

Memoria migliorata a 6400 MT/s, per una migliore latenza e gestione dei consumi energetici

Spessore e prestazioni del modulo termico aumentati

Area attiva aumentata a 7,4″ (da 7″).

Frequenza di aggiornamento aggiornata a 90 Hz (da 60 Hz).

Luminosità di picco migliorata a 1.000 nit.

Frequenza di polling del touchscreen aggiornata a 180 Hz, latenza e precisione migliorate.

Modulo Wi-Fi/Bluetooth aggiornato.

Aggiunto il supporto per Wi-Fi 6E.

Aggiunto il supporto per Bluetooth 5.3, che supporta i codec più recenti come aptX HD e aptX a bassa latenza.

Aggiunta una terza antenna vicino alla parte superiore del dispositivo per migliori prestazioni Bluetooth, anche quando è inserito nel dock.

Aggiunto il supporto per la riattivazione dai controller Bluetooth.

Risposta dei bassi migliorata per un profilo audio complessivo più piatto.

Aggiunto il supporto per l’utilizzo simultaneo dell’array di microfoni integrato con il connettore per cuffie da 3,5 mm.

Materiale e forma della parte superiore delle levette analogiche modificati per una migliore presa e una maggiore resistenza all’accumulo di polvere.

Materiale della parte posteriore delle levette analogiche modificato per una migliore sensazione di interazione con la scocca anteriore e una minore usura.

Maggiore affidabilità del rilevamento tattile delle levette analogiche.

Migliore reattività e sensibilità tattile del meccanismo di switch dei pulsanti dorsali.

Rapporto di scatto e interazioni diagonali del pad direzionale modificati.

Trackpad riprogettato per una maggiore precisione e rilevamento dei bordi

Sensazione tattile e precisione del trackpad notevolmente migliorate.

Capacità della batteria migliorata da 40 Whr a 50 Whr

Migliorata la composizione chimica della batteria per una ricarica più rapida: dal 20% all’80% in soli 45 minuti.

Il LED di ricarica ora è WRGB.

Aggiunto il supporto per il riavvio dalla prima estrazione dalla scatola premendo a lungo il pulsante On/Off anziché richiedere l’alimentazione AC.

Lunghezza del cavo di alimentazione modificata da 1,5 m a 2,5 m.

Aggiunto il logo all’alimentatore.

Peso totale del sistema ridotto a circa 640 grammi, ovvero circa il 5% in meno rispetto a Steam Deck.

Le viti della scocca posteriore ora si avvitano nel metallo.

Le teste delle viti della scocca posteriore sono ora di tipo Torx e sono state apportate altre modifiche ai materiali e alla geometria delle teste delle viti per ridurre il rischio di spanatura.

Numero di tipi di viti ridotto in tutto il sistema.

Ridotto il numero di passaggi necessari per le riparazioni più comuni.

Migliorato lo switch dei pulsanti dorsali per migliorare l’affidabilità in caso di caduta.

Spostato lo switch dei pulsanti dorsali sulla scheda del joystick per una riparazione più semplice.

Facilitata la riparazione/sostituzione dello schermo, senza necessità di rimuovere la scocca posteriore.

Miglioramenti significativi del firmware per la gestione energetica della memoria.

Aggiunto il supporto preliminare per BIOS open source e firmware EC.

Tempo di ripresa migliorato di circa il 30%.

Disponibilità e prezzi

La nuova Steam Deck OLED sarà disponibile dal prossimo 16 novembre con un prezzo di 569 euro per il modello da 512 GB e 679 euro per la variante con SSD da 1 TB. Per maggiori dettagli e i preordini vi rimandiamo allo store ufficiale Steam, senza dimenticare che la rinnovata console Valve dovrebbe arrivare presto anche su Amazon.

