Quali sono le novità da vedere a novembre 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a novembre 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Infranto

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di novembre 2023 da vedere con Infranto, film tratto da una storia vera che vede protagonista John Boyega. Si basa su fatti realmente accaduti e ricostruiti in un articolo dal giornalista Aaron Gell: racconta la storia di Brian Brown-Easley, un veterano dei marine costretto dalle circostanze e dalle condizioni economiche a irrompere in una banca e a prenderne in ostaggio gli impiegati, dando il via a un serrato confronto con le forze dell’ordine. L’uomo vive in un motel lontano dall’ex moglie e dalla figlia e si vede negato il sostegno da parte del Governo, dopo che il Dipartimento per gli Affari dei Veterani ha tagliato parte del denaro che gli passava per consentirgli una vita almeno degna. In preda alla disperazione irrompe nella banca e minaccia di avere una bomba. Nel cast anche Michael K. Williams, Nicole Beharie, Selenis Leyva e Connie Britton. Disponibile dal 1° novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Infranto.

Tremila anni di attesa

Proseguiamo con Tremila anni di attesa, pellicola diretta da Geoge Miller con Tilda Swinton e Idris Elba. Alithea Binnie è soddisfatta della sua vita, ma ha sempre uno sguardo scettico sul mondo. Mentre si trova a Istanbul, incontra un Djinn, un Genio. Quest’ultimo le propone di esaudire tre suoi desideri, in cambio della libertà. Ma Alithea è fin troppo colta per non sapere che nelle fiabe, i racconti di sogni da esaudire finiscono sempre male. Deciso a convincerla, il Genio inizia a raccontarle il suo passato straordinario. Sedotta dalla sua storia, Alithea finisce per formulare il più sorprendente dei desideri. Quale? Potete scoprirlo dal 5 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tremila anni di attesa.

Mia

Torniamo in Italia con le novità NOW e Sky di novembre 2023: questo mese da non perdere Mia, film diretto da Ivano De Matteo con Edoardo Leo, Greta Gasbarri e Milena Mancini. Racconta la storia di una famiglia semplice e felice, nella quale entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita della quindicenne Mia, rendendola un incubo. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, il ragazzo decide di distruggerla. Al padre rimane solo una cosa: la vendetta. Disponibile dall’8 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mia.

Babylon

Da guardare questo mese c’è Babylon, film firmato Damien Chazelle che ci porta nella Los Angeles degli anni ’20, durante l’epoca d’oro di Hollywood: un periodo dove regnano la sregolatezza, l’esuberanza e le folli ambizioni, ma anche un momento cruciale per l’industria cinematografica, con il passaggio dai film muti a quelli sonori. Una rivoluzione che segnerà l’ascesa di nuove stelle e la rovina di vecchie glorie. Il film segue le vicende personali e professionali dei quattro protagonisti principali: Manny Torres (Diego Calva), un aspirante attore ispano-americano che all’inizio si deve accontentare di un lavoro di assistente sul set, Jack Conrad (Brad Pitt), un famoso attore, tra i più pagati a Hollywood, noto per la sua vita privata sregolata, tra feste, divorzi e affari pochi chiari, preoccupato dall’arrivo dal sonoro, che rischia di stroncargli la carriera. C’è poi la conturbante ma insicura Nellie LaRoy (Margot Robbie), destinata a diventare una stella dall’oggi all’indomani. Per lei la vita dovrebbe essere un party senza fine. Il quarto protagonista è Sidney Palmer (Jovan Adepo) un giovane trombettista jazz che ha l’opportunità di iniziare una carriera nel cinema. Intorno a loro ruotano diversi personaggi, come Elinor St. John (Jean Smart), giornalista specializzata in cronaca scandalistica senza peli sulla lingua, James McKay (Tobey Maguire) un gangster tossicodipendente in cerca di gloria, Fay Zhu (Li Jun Li), attrice e cantante spesso protagonista delle sfavillanti serate hollywoodiane, e Irving Thalberg (Max Minghella), uno dei più noti produttori cinematografici degli anni 20 e 30 (unico personaggio del film realmente esistito). Disponibile dal 13 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Babylon.

The Estate (original)

In arrivo questo mese The Estate, la nuova commedia Sky Original con Anna Faris, Toni Collette, David Duchovny e Kathleen Turner. Una nuova scatenata comedy politicamente scorretta e senza peli sulla lingua: racconta la storia di due sorelle che per motivi di venale interesse cercano di ingraziarsi la zia ricca, bisbetica e malata in modo terminale, nella speranza di ottenerne l’eredità. Non sono però le sole ad ambire a quest’ultima: ci sono anche un viscido cugino baffuto e un’altra cugina, disposti anche a cercare un uomo che stia con la zia per l’ultima volta, in modo da assicurarsi i suoi favori. Una nuova commedia sopra le righe con un cast di alto profilo, nel quale compaiono anche Ron Livingston e Keyla Monterroso Mejia. Disponibile dal 15 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Estate.

Anche io

Cambiamo di nuovo genere con Anche io, film drammatico diretto da Maria Schrader che racconta l’inchiesta fatta delle giornaliste del New York Times Megan Twohey (Carey Mulligan) e Jodi Kantor (Zoe Kazan) sugli abusi sessuali di Harvey Weinstein. Un lavoro che ha portato a galla lo scandalo dei reati perpetrati dall’ormai ex produttore cinematografico e che ha rotto il silenzio sul tema delicato delle violenze sessuali a Hollywood, lanciando in tutto il mondo il movimento #Metoo. 2017: la giornalista Jodi Kantor riceve una soffiata su un’aggressione sessuale. La vittima è l’attrice Rose McGowan, mentre il predatore è il produttore Harvey Weinstein. Nonostante inizialmente la McGowan si rifiuti di commentare l’accaduto con Kantor, in seguito è lei stessa a ricontattarla, raccontandole quanto successo. È così che la giornalista inizia a incontrare anche altre attrici, che dichiarano di aver avuto incontri sessuali con il produttore, ma che le chiedono di non fare i loro nomi, per evitare ripercussioni sulla loro carriera. La cosa non permette alla giornalista di fare progressi, fino a quando la sua collega Megan Twohey non riesce a rintracciare un’ex assistente di Weinstein, che però ha firmato un accordo di riservatezza e non divulgazione. Tramite alcune indagini interne, la Twohey scopre come mai ogni denuncia penale contro Weinstein venga celermente archiviata dall’ufficio del procuratore, non permettendo a moltissime donne di avere giustizia. Il film è disponibile dal 20 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Anche io.

Spin Me Round – Fammi girare

Chiudiamo i principali lungometraggi da vedere a novembre 2023 su NOW e Sky On Demand con Spin Me Round – Fammi girare, commedia diretta da Jeff Baena con Alison Brie e Aubrey Plaza. Racconta la storia di Amber, manager di una catena di ristoranti italo-americani che vince l’opportunità di partecipare a uno speciale programma di formazione in Italia. Amber inizia subito a fantasticare sul suo viaggio, durante il quale spera soprattutto di trovare l’amore. Una volta a Pisa, i suoi sogni sembrano subito realizzarsi quando viene notata dal ricco e carismatico proprietario della catena di ristoranti, Nick (Alessandro Nivola), che inizia a corteggiarla. Man mano che il suo soggiorno prosegue, il viaggio su cui aveva fantasticato inizia a rivelarsi molto diverso, e forse molto più pericoloso, della fuga romantica che aveva immaginato. Disponibile dal 29 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spin Me Round – Fammi girare.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2023

Un matrimonio mostruoso – 6 novembre 2023

– 6 novembre 2023 Maurice – Un topolino al museo – 11 novembre 2023

– 11 novembre 2023 Profeti – 14 novembre 2023

– 14 novembre 2023 Blueback – 19 novembre 2023

– 19 novembre 2023 Assassin – 22 novembre 2023

– 22 novembre 2023 I racconti della domenica – 26 novembre 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Ritorno al Futuro (dal 1° al 3 novembre 2023), Heroes (dal 4 al 21 novembre 2023), Pierfrancesco Favino (dal 13 al 19 novembre 2023), Hunger Games (dal 20 al 23 novembre 2023) e Paola Cortellesi (dal 24 al 30 novembre 2023).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Unwanted – Ostaggi del mare – miniserie (original)

Le novità NOW e Sky On Demand lato serie TV si aprono con Unwanted – Ostaggi del mare, miniserie originale creata da Stefano Bises e liberamente ispirata a Bilal, il libro del giornalista investigativo Fabrizio Gatti che parla del suo viaggio sotto copertura tra i migranti sulle rotte tra Africa ed Europa. Il comandante della Orizzonte (interpretato da Marco Bocci), una nave da crociera di lusso, si accorge della presenza di un barcone in difficoltà in mare aperto, e manda delle scialuppe. Si tratta di migranti partiti dalla Libia, vittime di trafficanti di uomini. Quando vengono portati a bordo, la situazione inizia a farsi subito problematica: nessuno vuole accoglierli, nemmeno la Tunisia dove loro stessi non vogliono sbarcare per paura di essere rimandati subito in Libia. Al comandante viene ordinato di riportarli proprio in Libia, ma la sua vice contatta una ONG per chiedere di prenderli a bordo. La situazione degenera quando la nave viene presa in ostaggio dai migranti: non tutti sono chi dicono di essere, e quando capiscono che potrebbero tornare in Libia diventano pronti a tutto. Cosa accadrà? Potete scoprirlo dal 3 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Unwanted – Ostaggi del mare.

The Lovers (original)

Da guardare a novembre c’è anche The Lovers, serie Sky Original creata da David Ireland e diretta da Justin Martin che esplora le peripezie di una coppia così sbagliata da essere perfetta. Racconta la storia di una coppia piuttosto improbabile, composta dall’inglese Seamus (Johnny Flynn) e dalla nordirlandese Janet (Roisin Gallagher): lui è un ricco membro dell’élite metropolitana e giornalista radiofonico di successo alla sua prima occasione nella TV inglese che conta, lei lavora in un supermercato; lui frequenta i posti di alta moda di Londra, lei vive nel quartiere più malfamato di Belfast; lui è ossessionato dalla politica e da tutte le novità di Westminster, lei ama i reality e non guarda mai i telegiornali; lui ha una fidanzata famosa, lei è divorziata e sola. Cosa hanno in comune? Entrambi si sentono persi e spezzati, e hanno bisogno di guarire. Non dovrebbero essere attratti l’uno dall’altro, ma non riescono a resistere alla tentazione di avere un flirt. Nel cast anche Conleth Hill e Alive Eve. Disponibile dal 4 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Lovers.

Creature grandi e piccole – stagione 2

Proseguiamo con le serie TV da vedere questo mese con la seconda stagione di Creature grandi e piccole. La serie è basata sul romanzo di James Herriot (in gran parte autobiografico): quest’ultimo è ambientato in Inghilterra poco prima della Seconda Guerra Mondiale, e segue un giovane veterinario neolaureato affrontare le disavventure più disparate nella campagna inglese dello Yorkshire, insieme con il suo eccentrico datore di lavoro e grande amico Siegfried Farnon. Si tratta del secondo adattamento dopo quello della BBC del 1978 durato ben 90 episodi. Nei nuovi episodi si scopre che un breve ritorno a Glasgow vede arrivare per James l’offerta di un lavoro permanente in uno studio locale. Cosa sceglierà il protagonista: rimanere più vicino a casa o tornare nello Yorkshire? Potete scoprirlo dall’11 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Creature grandi e piccole.

Fargo – stagione 5

Le principali novità NOW e Sky On Demand di novembre 2023 si chiudono con la quinta stagione di Fargo, serie antologica (pensata per raccontare una nuova storia in ogni stagione) che prende ispirazione dall’omonimo film dei fratelli Coen del 1996. Protagonisti dei nuovi episodi sono Juno Temple e Jon Hamm, in una storia ambientata nel Minnesota del 2019: dopo che una serie di eventi inaspettati fa finire Dorothy “Dot” Lyon nei guai con le autorità, l’apparentemente tipica casalinga del Midwest ripiomba improvvisamente in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman sta infatti cercando Dot da molto tempo: allevatore, predicatore e uomo di legge, Roy crede di essere al di sopra di chiunque e per dare la caccia a Dot si fa aiutare dal figlio Gator (Joe Keery), fedele ma incapace, e da Ole Munch (Sam Spruell), un losco vagabondo dalle origini misteriose. Con i suoi segreti più profondi che iniziano a venire a galla, Dot tenta di proteggere la sua famiglia dal suo passato, e dimostrerà una volta per tutte perché non si dovrebbe mai provocare una Lyon. Nel cast anche David Rysdahl, Lamorne Morris, Jennifer Jason Leigh, Richa Moorjani, Lukas Gage, Jessica Pohly e Nick Gomez. Disponibile dal 22 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Fargo.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Morgane Detective geniale ( stagione 2 ) – 10 novembre 2023

( ) – 10 novembre 2023 Law & Order: i due volti della giustizia ( stagione 22 ) – 19 novembre 2023

( ) – 19 novembre 2023 Avvocati di famiglia (stagione 3) – 21 novembre 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

