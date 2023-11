Le novità Amazon Prime Video di novembre 2023 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese autunnale (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2023 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a novembre 2023

Film in uscita su Amazon Prime Video

Blanco – Bruciasse il cielo

Apriamo le novità Amazon Prime Video di novembre 2023 con un road movie da non perdere per i fan di Blanco. Il lungometraggio Blanco – Bruciasse il cielo ripercorre 2 anni di musica e viaggi con contenuti, brani e video inediti. Dalle sue primissime apparizioni su un palco alle immagini del suo primo tour “Blu Celeste”, dai viaggi in America a quelli in Bolivia per concepire l’album “Innamorato”, da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze e Napoli fino agli stadi dell’estate 2023. Disponibile in streaming dal 9 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blanco – Bruciasse il cielo.

Love Again

Proseguiamo con Love Again, commedia sentimentale con Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan diretta da Jim Strouse che racconta di un incontro del tutto inatteso. Dopo la morte del suo fidanzato, Mira trova conforto nel continuare a mandare messaggi al suo vecchio numero di cellulare, raccontando quello che fa e quello che prova, e dichiara più volte il suo amore pensando che questi messaggi resteranno in qualche modo privati. Non immagina invece che quel numero ora appartiene a qualcun altro: si tratta di Rob, un giovane giornalista che riceve tutti i suoi messaggi. Rob è colpito e toccato dal contenuto dei messaggi di Mira, e non smette di pensarci. Quando all’uomo viene assegnato il compito di intervistare la cantante Céline Dion per scrivere un articolo, non può fare a meno di confidarsi con lei e chiederle consigli su come fare a scoprire chi c’è dietro a quei messaggi. Ai suoi occhi Céline è un’esperta in questioni amorose, e per questo saprà dargli il consiglio giusto e lo aiuterà a conquistare il cuore di Mira. Disponibile in streaming dall’11 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Love Again.

Il migliore dei mondi

Da non perdere su Prime Video a novembre 2023 Il migliore dei mondi, nuovo film con protagonista Maccio Capatonda. Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un’avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. Nella pellicola appare il brano originale di Myss Keta dal titolo “Condannata a danzare”, ispirato dal film e creato per accompagnare il protagonista. Disponibile in streaming dal 17 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il migliore dei mondi.

Bottoms

Tra i film da vedere questo mese autunnale c’è anche Bottoms, un’audace commedia diretta da Emma Seligman che vede due ragazze impopolari dell’ultimo anno delle superiori fondare un club di lotta per impressionare e conquistare le cheerleader. Incredibilmente il loro assurdo piano funziona, ma forse le due si sono cacciate in un guaio più grande di loro. Nel cast Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine con Dagmara Dominczyk e Marshawn Lynch. Disponibile in streaming dal 21 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bottoms.

Elf Me (original)

Entriamo nel clima natalizio con Elf Me, film diretto da YouNuts! che vede protagonista Lillo Petrolo con Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi (nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti). Lillo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale: i giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia, un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia i cui affari non vanno molto bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite, e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto, arriva un imprenditore senza scrupoli a metter loro i bastoni tra le ruote. Disponibile in streaming dal 24 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Elf Me (in arrivo).

Scordato

Tra le novità Amazon Prime Video da vedere a novembre 2023 c’è Scordato, commedia diretta da Rocco Papaleo che racconta la storia di Orlando (interpretato da Rocco Papaleo stesso), un uomo dal carattere mite che lavora come accordatore di pianoforti. Da tempo lamenta forti dolori alla schiena e si vede costretto a recarsi da una fisioterapista, Olga (Giorgia), e dopo un attento esame la donna individua il problema dei suoi malanni: si tratta di una contrattura “emotiva”. Per risolvere il problema, Orlando deve portare una sua foto da giovane a Olga, come punto di partenza per la terapia. Questa richiesta particolare porterà l’uomo a intraprendere un viaggio nel suo passato e rivivere la sua vita per scoprire in quale momento è diventato l’uomo che è oggi, solitario e pieno di contratture. Disponibile in streaming dal 27 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scordato.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2023

Brave ragazze – 1° novembre 2023

– 1° novembre 2023 Io Sono Babbo Natale – 1° novembre 2023

– 1° novembre 2023 Dragon Ball: la bella addormentata nel castello dei misteri – 2 novembre 2023

– 2 novembre 2023 Dragon Ball: la leggenda del drago Shenron – 2 novembre 2023

– 2 novembre 2023 The Northman – 7 novembre 2023

– 7 novembre 2023 BTS: Yet to Come – 9 novembre 2023

– 9 novembre 2023 Demeter – Il risveglio di Dracula – 13 novembre 2023

– 13 novembre 2023 Firestarter (2021) – 14 novembre 2023

– 14 novembre 2023 Natale sul Nilo – 15 novembre 2023

– 15 novembre 2023 Innamorarsi a Natale – 15 novembre 2023

– 15 novembre 2023 Natale in Sudafrica – 15 novembre 2023

– 15 novembre 2023 Vacanze di Natale a Cortina – 15 novembre 2023

– 15 novembre 2023 Vacanze di Natale 2000 – 15 novembre 2023

– 15 novembre 2023 Natale a New York – 15 novembre 2023

– 15 novembre 2023 Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story – 17 novembre 2023

– 17 novembre 2023 Sisu – 18 novembre 2023

– 18 novembre 2023 Tutti per Uma – 23 novembre 2023

– 23 novembre 2023 Uncharted – 26 novembre 2023

– 26 novembre 2023 Fairy Tail: Dragon Cry – 30 novembre 2023

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Il visionario mondo di Louis Wain – fino al 4 novembre 2023

Licorice Pizza – fino al 6 novembre 2023

Nostalgia – fino al 27 novembre 2023

Ultima notte a Soho – fino al 30 novembre 2023

Caro Evan Hansen – fino al 30 novembre 2023

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

AMAZING – Fabio De Luigi (original)

Le novità Prime Video più attese di novembre includono AMAZING – Fabio De Luigi, un nuovo “One Prank Show” italiano che vede protagonista Fabio De Luigi. Quest’ultimo si ritrova alle prese con una serata molto speciale: ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta. Con la partecipazione di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono e Marco Mengoni. Disponibile in streaming dal 3 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di AMAZING – Fabio De Luigi.

Invincible – stagione 2 (original)

In arrivo questo mese l’attesissima seconda stagione di Invincible, serie animata basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Racconta la storia del diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti della sua età, tranne per il fatto che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta. Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo. Nel ricco cast di voci in lingua originale troviamo Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons. La nuova stagione è disponibile dal 3 novembre 2023 e arriva a distanza di più di due anni e mezzo dal debutto della prima, e a qualche mese dallo speciale Invincible: Atom Eve. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Invincible.

Romancero (original)

Cambiamo genere con Romancero, una serie thriller soprannaturale scritta da Fernando Navarro e diretta da Tomás Peña. Cornelia è una ragazza a cui è stata rubata l’infanzia, e Jordan non è un ragazzo, ma nemmeno un uomo. Sono due giovani indifesi in fuga dalle forze dell’ordine, ma anche da potenti creature soprannaturali e da loro stessi. La serie racconta la storia di questa fuga, dei perseguitati e dei persecutori, ambientata in un’Andalusia deserta e crudele, tanto reale quanto mitica, durante una notte da incubo afflitta da demoni, streghe e bevitori di sangue. Una narrazione vibrante che attinge a fonti diverse come i fumetti, la letteratura gotica, le storie di streghe, fantasmi e creature, la poesia di Federico García Lorca e l’esoterismo, il tutto in un’ambientazione suggestiva, dove i cliché della Spagna rurale convivono con creature soprannaturali, apparizioni spettrali, violenza, vendetta, redenzione e amore. Disponibile in streaming dal 3 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Romancero (v.o.).

Monterossi – La serie – stagione 2 (original)

Le novità Amazon Prime Video di novembre 2023 proseguono con la seconda stagione di Monterossi – La serie, che arriva a quasi due anni dalla prima ed è tratta dal romanzo “Torto marcio” di Alessandro Robecchi. Una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, getta Milano nel panico. Tre ragazzi incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte. Per sbarcare il lunario, due killer sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova. E al centro di tutto c’è Carlo Monterossi (Fabrizio Bentivoglio), in fuga da Crazy Love e in cerca di un po’ di giustizia. Disponibile dal 10 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Monterossi – La serie.

007: Road to a Million (original)

Dai produttori della saga cinematografica di James Bond arriva 007: Road to a Million. La nuova serie segue nove coppie di persone comuni in un’epica avventura globale attraverso una serie di sfide ispirate a James Bond, con l’obiettivo di vincere un premio di 1 milione di sterline che cambierà la loro vita. “Il controllore” (Brian Cox) è la mente del gioco che compare sullo schermo e che decide dove vanno le coppie, cosa devono fare e stabilisce le loro domande. Egli controlla la ricerca di ogni coppia, dilettandosi del dramma delle sue intricate e spesso implacabili sfide, e ha nascosto dieci domande in diverse località del mondo per ogni coppia di concorrenti. Per trovare queste domande, le coppie affrontano sfide ispirate a James Bond, spingendo al limite la loro forza fisica e le loro riserve mentali. Ogni domanda vale una somma di denaro crescente e, se la risposta è corretta, i concorrenti accumulano denaro e passano alla domanda successiva. Se sbagliano, il loro viaggio termina. Disponibile in streaming dal 10 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 007: Road to a Million.

Noi siamo leggenda

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di novembre 2023 da guardare con Noi siamo leggenda, serie italiana diretta da Carmine Elia e coproduzione tra Rai Fiction e Fabula Pictures. Racconta la storia di cinque ragazzi con cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Una serie che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante della nostra società e di una parentesi della vita in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri per combattere le ingiustizie, vincere la propria insicurezza, accettarsi e fare la cosa giusta. Senza immaginare che qualcuno, nell’ombra, è consapevole della vera origine degli improvvisi poteri. Nel cast Nicolas Maupas, Emanuele di Stefano, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Giacomo Giorgio, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti e Giulia Lin, con la partecipazione di Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Ettore Bassi, Gaetano Bruno, Antonio Gerardi, Pia Lanciotti e Lino Guanciale. Disponibile in streaming dal 16 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Noi siamo leggenda.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Animal Kingdom ( stagione 6 ) – 1° novembre 2023

( ) – 1° novembre 2023 City Hunter ( stagioni 3-4 ) – 1° novembre 2023

( ) – 1° novembre 2023 Naruto: Shippuden ( stagione 1 ) – 1° novembre 2023

( ) – 1° novembre 2023 Dragonball Z ( stagione 1 ) – 2 novembre 2023

( ) – 2 novembre 2023 Dragonball ( stagione 1 ) – 2 novembre 2023

( ) – 2 novembre 2023 Twin Love ( stagione 1 ) – 17 novembre 2023

( ) – 17 novembre 2023 Fairy Tail (stagioni 5-6) – 30 novembre 2023

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo The Purge (stagioni 1-2 fino all’8 novembre 2023), Scatola Nera (stagione 1 fino al 14 novembre 2023) e Il Cacciatore (stagioni 1-3 fino al 24 novembre 2023). Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare Gigolò per caso, la seconda stagione di Me contro Te: La famiglia reale e Buon Natale da Candy Cane Lane. Nel corso del 2024 arriveranno poi Citadel: Diana, Antonia, la quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, Karaoke Night – Talenti senza vergogna, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, No Activity – Niente da segnalare, Pensati Sexy, la seconda stagione di Sono Lillo, Sul più bello – La serie e Hazbin Hotel.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2023 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

