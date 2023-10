Cosa vedere tra le novità Disney+ di novembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese autunnale accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a novembre 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Cosa guardare su Disney+ a novembre 2023

Film in uscita su Disney Plus

Quiz Lady (original)

Apriamo le novità Disney+ di novembre 2o23 con Quiz Lady, film originale da non perdere che vede protagoniste Awkwafina e Sandra Oh. Anne è una giovane donna timida, riservata e brillante, ma ossessionata dai giochi d’azzardo, mentre Jenny, la sua lontana e stravagante sorella, è decisamente più estroversa e caotica. Quando scoprono che la madre ha accumulato un enorme debito di gioco, si trovano costrette a collaborare per aiutarla a saldarlo. A peggiorare le cose si aggiunge il rapimento dell’amato cane di Anne: le due donne squattrinate partono per un viaggio spericolato attraverso il Paese per trovare i soldi. L’unica risorsa che sembrano avere è il talento e la passione di Anne per i giochi a premi televisivi, ma la sua eccessiva timidezza le impedisce di partecipare: cercherà quindi di trasformare sua sorella in una campionessa di quiz show per riuscire a vincere il denaro di cui hanno bisogno. Ce la faranno? Potete scoprirlo dal 3 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Quiz Lady.

Scivolando sulla neve (original)

Entriamo già nel clima natalizio con Scivolando sulla neve, commedia originale con Chris “Ludacris” Bridges e Teyonah Parris. Eddie Garrick è un uomo di buon cuore che ha voltato le spalle al Natale a causa di una traumatica esperienza vissuta durante la sua infanzia. Su richiesta della moglie, Allison Garrick, da cui è separato, Eddie porta sua figlia di 9 anni Charlotte a lavorare con lui la Vigilia di Natale, dove incontrano un misterioso uomo in un vestito rosso di nome Nick. Eddie, che è un assistente sociale, pensa che l’uomo non sia del tutto affidabile e abbia bisogno di aiuto, ma quando scatena l’ira di un politico locale, lui e sua figlia vengono coinvolti in un’avventura magica che potrebbe riaccendere la sua fede nel Natale. Diretto da Tim Story e scritto da Scott Rosenberg, vede nel cast anche Madison Skye Validum, Lil Rey Howery, Oscar Nuñez e Mary Lynn Rajskub. Disponibile in streaming dal 17 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scivolando sulla neve.

Serie TV da vedere su Disney+

Nuovo Santa Clause cercasi – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Disney+ di novembre 2023 lato serie e restiamo nel clima natalizio con la seconda stagione di Nuovo Santa Clause cercasi, comedy basata sul celebre franchise cinematografico Santa Clause, con Tim Allen che torna nelle vesti di Babbo Natale. Dopo 28 anni, Scott Calvin torna a vestire i panni di Babbo Natale, alla guida del Polo Nord e del Natale. Con la sua famiglia al suo fianco, composta da Carol, Sandra e Cal, e i suoi elfi alle redini, affronta un mondo in continua evoluzione con l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito del Natale per una nuova generazione. Nel cast anche Elizabeth Mitchell, Elizabeth Allen-Dick, Devin Bright, Austin Kane, Matilda Lawler, Rupali Redd e Kal Penn. Disponibile in streaming dall’8 novembre 2023 con i primi due episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Nuovo Santa Clause cercasi.

A Murder at the End of the World (original)

Cambiamo completamente genere perché da vedere questo mese sulla piattaforma c’è anche A Murder at the End of the World, serie mystery con al centro della scena un “nuovo” tipo di detective. Un’investigatrice alle prime armi della generazione Z e hacker esperta di tecnologia, Darby Hart (Emma Corrin), viene invitata da un miliardario solitario (Clive Owen) a partecipare insieme ad altri otto ospiti a un ritiro in una località remota e affascinante. Quando uno degli altri ospiti viene trovato morto, Darby deve usare tutte le sue capacità per dimostrare che si tratta di un omicidio, contro una marea di interessi contrastanti e prima che l’assassino faccia una nuova vittima. Disponibile in streaming dal 14 novembre 2023 con i primi due episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Murder at the End of the World.

Brawn: una storia impossibile di Formula 1 (docuserie original)

Gli amanti della F1 non possono perdersi Brawn: una storia impossibile di Formula 1, docuserie originale con Keanu Reeves che racconta una delle vicende più incredibili della storia del motorsport. Un’avvincente serie in quattro parti nella quale tutto viene svelato attraverso gli approfondimenti di Ross Brawn e di icone delle corse come Jenson Button e Rubens Barrichello. A partire dalla formazione della Brawn GP, si assiste allo straordinario viaggio attraverso manovre strategiche e sfide finanziarie in un’epoca straordinariamente competitiva negli annali di questo sport. Come è riuscita la neonata scuderia ad aggiudicarsi titolo costruttori e campionato del mondo piloti nella sua prima (e unica) stagione? Potete scoprirlo dal 15 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Brawn: una storia impossibile di Formula 1 (in arrivo).

Faraway Downs – miniserie

Uno dei film più celebri di Baz Luhrmann, Australia, torna sugli schermi in versione estesa con la miniserie Faraway Downs, che possiamo considerare a tutti gli effetti un director’s cut della pellicola. La storia è dunque la stessa del film del 2008: al centro del racconto troviamo l’aristocratica inglese Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale eredita un grande allevamento di bestiame in Australia, dopo la morte del marito. Insieme al bambino Nullah (figlio di Daisy, la domestica di Faraway Downs), al mandriano Drover e ai suoi uomini, Sarah affronta un’avventura attraverso il deserto per trasportare il bestiame come suo marito aveva progettato. Questo scatena le ire di King Carney, che farà di tutto per vendicarsi dell’offesa subita. La serie è nata rielaborando il girato del film (165 minuti di durata) e includendo scene che erano state inizialmente tagliate, con l’aggiunta di un diverso finale e di una nuova colonna sonora. Disponibile in streaming dal 26 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Faraway Downs.

American Horror Story: Delicate – stagione 12 (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma la dodicesima stagione dell’apprezzatissima serie originale antologica American Horror Story, creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Il nuovo ciclo di episodi, che prende il nome di American Horror Story: Delicate, vede protagonista l’attrice Anna Victoria Alcott, che dopo molteplici tentativi falliti di fecondazione assistita, non desidera altro che mettere su famiglia. Mentre cresce il clamore intorno al suo recente film, teme che qualcosa possa prendere di mira lei e la sua ricerca della maternità. Il cast principale di questa stagione è formato da Emma Roberts, Matt Czuchry, Kim Kardashian, Annabelle Dexter-Jones, MJ Rodriguez, Denis O’Hare, Cara Delevingne, Julie White e Maaz Ali. Tornano anche Billie Lourd, Leslie Grossman e Zachary Quinto. I nuovi episodi sono divisi in due parti e sono basati sul romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine: la prima parte è disponibile in streaming su Disney+ dal 29 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della dodicesima stagione di American Horror Story.

Rapina e Fuga (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di novembre 2023 da guardare con Rapina e Fuga (titolo originale Culprits), serie originale britannica. Joe Petrus sta vivendo il sogno americano: fidanzato di Jules, padre di Frankie e Bud, ha avviato un’attività in proprio in una sonnolenta cittadina di periferia. All’insaputa della sua famiglia, Joe ha però un segreto: tre anni prima, è stato reclutato dalla famigerata criminale britannica Dianne Harewood per unirsi alla sua banda e prendere parte a un crimine ad alto rischio che prometteva di rendere Joe ricco e di fornirgli una vita nuova di zecca. E ora il pericoloso passato di Joe sta tornando a galla. Quando un assassino inizia a prendere di mira la banda dietro al crimine, Joe capisce che l’unico modo per tenere al sicuro la sua famiglia è tornare a Londra, entrare in contatto con la sua vecchia banda e rintracciare Dianne. Con Nathan Stewart-Jarrett, Gemma Arterton e Eddie Izzard. Disponibile in streaming dal 29 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rapina e Fuga.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Solar Opposites ( stagione 4 ) – 1° novembre 2023

( ) – 1° novembre 2023 Papà su misura ( stagione 2 , original) – 8 novembre 2023

( , original) – 8 novembre 2023 Vigilante ( stagione 1 , Star original) – 8 novembre 2023

( , Star original) – 8 novembre 2023 Drive with Swiss Beatz ( stagione 1 ) – 16 novembre 2023

( ) – 16 novembre 2023 Reservation Dogs (stagione 3) – 29 novembre 2023

Durante il mese continueranno poi ad arrivare nuovi episodi settimanali delle serie TV più amate, come gli ultimi quattro episodi della serie originale I Leoni di Sicilia (1° novembre) e il finale della seconda stagione di Loki (10 novembre). Vi ricordiamo inoltre che con le nuove condizioni generali di abbonamento, Disney+ ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre Disney+ porta al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a novembre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

