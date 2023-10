Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di novembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a novembre 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a novembre 2023

Film in uscita su Netflix

Nuovo Olimpo (original)

Apriamo le novità Netflix di novembre 2023 da vedere con Nuovo Olimpo, film diretto da Ferzan Ozpetek con Damiano Gavino, Andrea di Luigi, Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo e Greta Scarano. Ambientato alla fine degli anni ’70, racconta la storia di due giovani venticinquenni, Pietro ed Enea, che si conoscono per caso e, dopo il loro incontro, si innamorano perdutamente l’uno dell’altro. A causa di un evento del tutto inaspettato, la coppia è però costretta a separarsi. Nonostante il tempo passi e la distanza fisica tra loro aumenti, dopo trent’anni i due sperano ancora di ritrovarsi, perché entrambi ancora innamorati come il primo giorno. Disponibile in streaming dal 1° novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nuovo Olimpo.

Locked In (original)

Cambiamo genere e proseguiamo con i film da guardare questo mese con Locked In, thriller psicologico con Famke Janssen, Rose Williams e Alex Hassell. Una gentile infermiera tenta di capire cosa abbia portato la paziente Katherine a essere colpita dalla cosiddetta sindrome del chiavistello, o pseudocoma, una rara condizione per cui un individuo è completamente paralizzato ma può ancora muovere gli occhi. Man mano che la storia prosegue, quella che si dipana davanti agli occhi dell’infermiera è un’intricata vicenda che nasconde rivalità, infedeltà, tradimento e omicidio. La pellicola parte dalla sindrome e scava nel passato della protagonista per rivelare quanto possa essere difficile stabilire la verità in una complicata relazione tra una suocera apparentemente crudele e la nuora, “travestita” da agnellino. Disponibile in streaming dal 1° novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Locked In.

NYAD – Oltre l’oceano (original)

Tra le novità Netflix di novembre 2023 da vedere c’è anche NYAD – Oltre l’oceano, film tratto dal libro “Find A Way” di Diana Nyad. Incredibile testimonianza della tenacia, dell’amicizia e del trionfo dello spirito umano, la pellicola racconta un avvincente capitolo della vita dell’atleta fuoriclasse Diana Nyad. Trent’anni dopo essersi ritirata dal nuoto per intraprendere una carriera come giornalista sportiva, a 60 anni Diana vuole assolutamente portare a termine l’impresa che le è sempre sfuggita: i 170 chilometri tra Cuba e la Florida, noti nel settore come “l’Everest del nuoto”. Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, si imbarca in un’elettrizzante avventura che durerà quattro anni insieme alla migliore amica e allenatrice Bonnie Stoll e una squadra pronta a dare il meglio. Disponibile in streaming dal 3 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di NYAD – Oltre l’oceano.

Me contro Te – Il film: Persi nel tempo

Ritorna il popolare duo di YouTuber con la divertente commedia Me contro Te – Il Film: Persi nel tempo. Luì è finalmente pronto per conseguire il diploma come scienziato con accanto Sofì per dargli man forte. Qualcosa però va storto, dato che il Signor S, Perfidia e gli altri scagnozzi invadono lo studio di Luì per rubare gli oggetti magici, in particolare la clessidra: quest’ultima, durante la colluttazione, cade a terra e si rompe, rilasciando la polvere contenuta al suo interno e trasportando tutti i presenti indietro nel tempo. Si ritroveranno nell’Antico Egitto, dove conosceranno nuovi amici, ma anche una nuova minaccia: la regina Viperiana è infatti decisa a mettere le mani sugli oggetti magici. Disponibile in streaming dal 13 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me contro Te Il Film – Persi nel tempo

Best. Christmas. Ever! (original)

Da non perdere su Netflix a novembre 2023 Best. Christmas. Ever!, una nuova commedia originale natalizia con Heather Graham, Brandy, Jason Biggs e Matt Cedeño. Come ogni altro Natale, Jackie invia un’arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare. Disponibile in streaming dal 16 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Best. Christmas. Ever!.

Leo (original)

Passiamo all’animazione con Leo, nuovo film originale che vede protagonista una lucertola con la voce originale di Adam Sandler (Edoardo Leo nella versione italiana). Ormai da decenni l’esausta lucertola settantaquattrenne Leo è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (voce originale di Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l’ebbrezza della vita all’esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante. Una commedia musicale animata di formazione sull’ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Disponibile in streaming dal 21 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Leo.

Family Switch (original)

Da vedere a novembre su Netflix anche Family Switch, commedia con Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon diretta da McG e tratta dal libro “Bedtime For Mommy” di Amy Krouse-Rosenthal. Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un’astrologa, l’intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio? Potete scoprirlo dal 30 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Family Switch (in arrivo).

Altri film da vedere su Netflix a novembre 2023

Le ladre (original) – 1° novembre 2023

(original) – 1° novembre 2023 Cyberbunker: nelle profondità del dark web (documentario original) – 8 novembre 2023

(documentario original) – 8 novembre 2023 The Killer (original) – 10 novembre 2023

(original) – 10 novembre 2023 Matt Rife: Natural Selection (speciale stand-up comedy original) – 15 novembre 2023

(speciale stand-up comedy original) – 15 novembre 2023 I nuovi ricchi (original) – 17 novembre 2023

(original) – 17 novembre 2023 Rustin (original) – 17 novembre 2023

(original) – 17 novembre 2023 Believer 2 (original) – 17 novembre 2023

(original) – 17 novembre 2023 Ultima chiamata per Istanbul (original) – 24 novembre 2023

(original) – 24 novembre 2023 Elena lo sa (original) – 24 novembre 2023

(original) – 24 novembre 2023 Verified Stand-Up (special stand-up comedy original) – 28 novembre 2023

(special stand-up comedy original) – 28 novembre 2023 American Symphony: Jon Batiste (original) – 29 novembre 2023

(original) – 29 novembre 2023 Non pretendo che qualcuno mi creda (original) – tba, novembre 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Tutta la luce che non vediamo (miniserie original)

Apriamo le novità Netflix di novembre 2023 lato serie TV con Tutta la luce che non vediamo, miniserie originale tratta dal romanzo premiato ai Pulitzer. Segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca, e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, i due trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un’idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell’umanità e la speranza. Una storia che racconta l’incredibile potere dei legami umani. Con Mark Ruffalo e Hugh Laurie. Disponibile in streaming dal 2 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tutta la luce che non vediamo.

Onimusha (original)

Da non perdere questo mese Onimusha, adattamento anime dell’emblematica serie di videogiochi action di Capcom, ambientata nel periodo degli Stati combattenti in Giappone e un classico nel settore, celebre per il suo gameplay di azione e sopravvivenza e per lo sfondo storico. Questo è il primo adattamento anime dal suo debutto ventidue anni fa: si incentra su Miyamoto Musashi, disegnato sulle fattezze dell’icona del cinema giapponese Toshiro Mifune. La serie è ambientata all’inizio del periodo Edo, quando in Giappone stava per iniziare un’epoca di pace e la guerra era ormai un ricordo del passato. In questo contesto, il non più giovane Musashi intraprende una missione segreta: munito del mitico “guanto Oni”, parte per un epico viaggio per annientare i demoni nascosti. La serie fonde un’innovativa animazione dei personaggi in 3D CGI con sfondi splendidamente disegnati a mano. La sigla principale è firmata dai Måneskin. Disponibile in streaming dal 2 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Onimusha.

Ferry: La serie (original)

Le novità Netflix di novembre 2023 includono Ferry: La serie, una serie dedicata a Ferry Bouman, il cattivo di Undercover già protagonista del film prequel Ferry. Ancora una volta interpretato da Frank Lammers, Ferry Bouman cerca di farsi un nome all’interno della criminalità di Brabant come produttore di ecstasy alle prime armi. Con John, il cognato Lars, Remco e Dennis, lotta contro l’irremovibile narcoboss Arie Tack e una nota gang di motociclisti per guadagnarsi un posto al vertice. Ma solo quando la sua compagna Danielle scopre il lato oscuro dei suoi affari, si capirà quale prezzo Ferry deve pagare per diventare il più grande di tutti. Disponibile in streaming dal 3 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ferry: La serie.

SUBURRÆTERNA (original)

I fan di Suburra non possono perdersi questo mese SUBURRÆTERNA, nuova serie sequel che espande l’universo del mondo criminale protagonista delle tre stagioni della serie principale (tratta dall’omonimo libro di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, già adattato sul grande schermo dal film del 2015). Un intreccio tra criminalità, politica e Chiesa a Roma, che passa anche per la costruzione del nuovo stadio. 2011: il governo rischia di cadere e il Vaticano è in crisi. Cinaglia (Filippo Nigro) ha raccolto l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), gestisce gli affari criminali della città, aiutato da Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e da Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Il sistema inizia a essere scomodo per qualcuno, e nuovi protagonisti si faranno sentire ed entreranno in campo, stravolgendo gli equilibri e capovolgendo le cose a Roma. Inizierà una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, travolgerà tutto quanto, cancellando quello che rappresenta il passato ed espandendosi velocemente, a macchia d’olio. Disponibile in streaming dal 14 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di SUBURRÆTERNA.

The Crown – stagione 6, parte 1 (original)

Una delle novità Netflix più attese di questo periodo autunnale è la prima parte della sesta e ultima stagione di The Crown, popolare serie storica già vincitrice di numerosi premi e incentrata sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale britannica. Tra la principessa Diana e Dodi Fayed nasce una relazione prima che un incidente fatale finisca in tragedia. Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l’opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d’oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all’orizzonte e l’inizio della nuova favola reale tra William e Kate. Disponibile in streaming dal 16 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della prima parte della sesta stagione.

Squid Game: La sfida (reality show, original)

Chiudiamo le principali novità Netflix da guardare questo mese di novembre con Squid Game: La sfida, nuovo reality show in dieci episodi tratto dal fenomeno Squid Game (in attesa della seconda stagione, prevista in uscita durante il 2024). Un gruppo di 456 concorrenti (lo stesso numero della serie) partecipa al gioco per conquistare l’incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l’altro. Questa volta, ovviamente, i partecipanti eliminati non faranno la stessa fine di quelli delle serie TV… Disponibile in streaming dal 22 novembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Squid Game: La sfida.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Misteri della fede (docuserie original) – 1° novembre 2023

(docuserie original) – 1° novembre 2023 House of Cards ( stagione 6 , original) – 2 novembre 2023

( , original) – 2 novembre 2023 Un raggio di sole al giorno (original) – 3 novembre 2023

(original) – 3 novembre 2023 BLUE EYE SAMURAI (original) – 3 novembre 2023

(original) – 3 novembre 2023 Selling Sunset ( stagione 7 , reality show original) – 3 novembre 2023

( , reality show original) – 3 novembre 2023 Il sarto ( stagione 3 , original) – 3 novembre 2023

( , original) – 3 novembre 2023 Robbie Williams (docuserie original) – 8 novembre 2023

(docuserie original) – 8 novembre 2023 Escaping Twin Flames: in fuga dall’amore eterno (docuserie original) – 8 novembre 2023

(docuserie original) – 8 novembre 2023 L’affaire Bettencourt: uno scandalo miliardario (docuserie original) – 8 novembre 2023

(docuserie original) – 8 novembre 2023 At the moment – 10 storie d’amore (original) – 10 novembre 2023

(original) – 10 novembre 2023 Blanca ( stagione 2 ) – 10 novembre 2023

( ) – 10 novembre 2023 Scott Pilgrim: La serie (original) – 17 novembre 2023

(original) – 17 novembre 2023 Holy Family ( stagione 2 , original) – 17 novembre 2023

( , original) – 17 novembre 2023 Nothing to See Here (original) – 17 novembre 2023

(original) – 17 novembre 2023 Cucina e cambiamento: come i piatti afroamericani hanno trasformato l’America (docuserie original) – 22 novembre 2023

(docuserie original) – 22 novembre 2023 Una famiglia quasi normale (original) – 24 novembre 2023

(original) – 24 novembre 2023 Love Like a K-Drama (reality show original) – 28 novembre 2023

(reality show original) – 28 novembre 2023 Obliterated – Una notte da panico (original) – 30 novembre 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix a novembre 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals.

