A circa una settimana di distanza dall’evento “Scary Fast” di Apple, arrivano sul mercato italiano i protagonisti: i primi computer dell’azienda di Cupertino con a bordo i nuovi chip Apple Silicon M3, M3 Pro e M3 Max. Sono dunque disponibili all’acquisto la nuova generazione di iMac 24″, e i MacBook Pro 14″ e MacBook Pro 16″, dispositivi che è possibile comprare sia sull’Apple Store che presso i rivenditori fisici e online come Amazon, MediaWorld e Unieuro.

MacBook Pro 14″, 16″ e iMac M3 disponibili in Italia

Stesso design, ma cuore diverso, con Apple Silicon M3, M3 Pro e M3 Max che rinnovano i MacBook Pro 14″ e 16″ e il computer all-in-one iMac 24″. A parte le novità legate ai nuovi chipset, i primi realizzati con tecnologia a 3 nanometri, si tratta di prodotti che non cambiano poi molto rispetto alle precedenti generazioni, se non per aspetti marginali.

I nuovi MacBook Pro sono dotati di schermi un po’ più luminosi (600 nit invece di 500 per la visione di contenuti SDR), c’è una versione più economica con 8 GB di memoria unificata che serve ad Apple come rimpiazzo del vecchio MacBook Pro 13 con Touch Bar, configurazioni massime particolarmente notevoli per i modelli con M3 Max, in grado di supportare fino a 128 GB di memoria unificata, macOS 14 Sonoma di serie, e un nuovo colore che soppianta il grigio siderale: nero siderale. Vale lo stesso discorso per iMac 24″, versione aggiornata con Apple Silicon M3 in versione base.

Comunque, da oggi, 7 novembre 2023, sono acquistabili effettivamente, sia sull’Apple Store che presso altri rivenditori come Amazon, MediaWorld. Ecco alcuni link utili al riguardo:

