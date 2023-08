La nostra classifica ai migliori tablet, che viene aggiornata ogni mese, è il punto di riferimento in Italia per una scelta consapevole e un acquisto soddisfacente di un nuovo telefono. Dal 2020 in poi questa tipologia di prodotto ha riacquisito vitalità dopo alcuni anni di stallo dove il mercato era in declino e i produttori sembravano non crederci più, anche a causa di un predominio di Apple quasi incontrastabile. Di recente però i modelli in commercio si sono come moltiplicati e per aiutarvi a fare una scelta tanto utile quanto consapevole, abbiamo pensato di realizzare questa guida all’acquisto, volta a suggerirvi i migliori acquisti offrendovi alcune opzioni su ogni fascia di prezzo. Potrete così partire dal vostro budget, ovvero quanto siete intenzionati a spendere.

In questa guida ai migliori tablet per fascia di prezzo potrete trovare sia prodotti usciti nel 2023 che nel 2022, quest’ultimi infatti potrebbero essere scesi di prezzo migliorando di fatto il proprio rapporto qualità/prezzo.

Come scegliamo i miglior tablet

La nostra classifica ai migliori tablet si basa su una serie di considerazioni affinché possano rientrare solamente i prodotti più validi. Ecco i criteri principali con cui selezioniamo i migliori telefonini:

solo tablet dall’alto profilo tecnologico (in relazione alla fascia di prezzo) : proviamo e testiamo mensilmente numerosi tablet potendo così disporre di una panoramica completa e veritiera di cosa offre il mercato, per questo motivo inseriremo in questa classifica solo prodotti con specifiche tecniche che riteniamo approvate e che consentano un utilizzo piacevole del Tablet.

: proviamo e testiamo mensilmente numerosi tablet potendo così disporre di una panoramica completa e veritiera di cosa offre il mercato, per questo motivo inseriremo in questa classifica solo prodotti con specifiche tecniche che riteniamo approvate e che consentano un utilizzo piacevole del Tablet. Esperienza d’uso e software : aspetto molto importante per noi è l’esperienza d’uso che un tablet può offrire. In questa nostra classifica abbiamo inserito esclusivamente prodotti adeguati all’utilizzo quotidiano e che riescono a bilanciare ottimamente specifiche hardware e software, in fin dei conti è inutile avere un prodotto con caratteristiche tecniche TOP se poi non riesce ad aprire correttamente un’app.

: aspetto molto importante per noi è l’esperienza d’uso che un tablet può offrire. In questa nostra classifica abbiamo inserito esclusivamente prodotti adeguati all’utilizzo quotidiano e che riescono a bilanciare ottimamente specifiche hardware e software, in fin dei conti è inutile avere un prodotto con caratteristiche tecniche TOP se poi non riesce ad aprire correttamente un’app. Rapporto qualità/prezzo: infine il nostro criterio di selezione dei migliori tablet è il rapporto tra la qualità offerta e il prezzo a cui viene venduto, anche considerando le offerte (aggiornate in tempo reale). Questo fattore è infatti in continuo cambiamento, grazie alla svalutazione dei prezzi online, e per questo la classifica si aggiorna mensilmente.

Migliori tablet di fascia bassa (meno 300 euro)

Se cercate il miglior tablet sotto i 300 euro, in questa fascia la scelta è già molto variegata, ma attenzione che più scenderete di budget maggiormente dovrete scendere a grossi compromessi nell'usabilità. In genere consigliamo di spendere più di 200 euro.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

È uno dei tablet più recenti di Samsung, presentato nella primavera del 2021, ed è caratterizzato da un prezzo estremamente competitivo a fronte di una scheda tecnica niente male. Offre uno schermo da 8,7 pollici con risoluzione di 800 x 1340 pixel, Helio P22T con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna, connettività 4G opzionale, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5 e GPS/GLONASS. Ottima anche l'autonomia grazie alla batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida a 15 watt. Il sistema operativo è Android 11, sul quale gira l'ormai classica One UI. Da sottolineare la presenza di speaker stereo con support Dolby Atmos, ed è presente anche una presa da 3,5 millimetri per collegare le cuffie.

Amazon Tablet Fire HD 8

Il primo tablet che vi proponiamo è Amazon Nuovo Fire HD 8, disponibile in versione da 32 e 64 GB di memoria interna. Troviamo al suo interno una CPU quad core a 2 GHz, 2 GB di RAM e un display da 8 pollici con risoluzione 1280 x 800.La dotazione tecnica include WiFi dual band, fotocamera frontale e posteriore da 2 megapixel e una batteria che garantisce fino a 13 ore di autonomia. Il lato software include i tanti servizi Amazon, come Underground che offre applicazioni e giochi gratuiti e molto altro. Il prezzo è riferito alla versione con offerte speciali.

Lenovo Tab M10 Plus Terza Generazione, Display 10.6'' 2K - (Processore MediaTek Helio G80, WI-FI, RAM 4GB, Memoria 64GB, Android 12) - Storm

Il Lenovo Tab M10 Plus (giunto alla terza generazione) è un tablet con display 2K da 10,6'' certificato TÜV Rheinland ovvero progettato per ridurre le dannose emissioni di luce blu e l'affaticamento degli occhi. È realizzato con un design in alluminio e dispone di una fotocamera posteriore da 8 MP con messa a fuoco automatica e una fotocamera frontale da 8 MP. All'interno processore MediaTek Helio G80 a 8 core, con velocità di clock fino a 2.0 GHz, Wi-Fi e 64GB di memoria interna espandibile tramite MicroSD.

Xiaomi Redmi Pad, 6/128GB

Xiaomi Redmi Pad si propone come un prodotto competitivo sulla fascia medio-bassa del mercato. Le caratteristiche tecniche sono interessanti in relazione al prezzo: il display è da 10,61'': con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e bordi sottili che lo rendono funzionale ed elegante. Il processore è un discreto MediaTek Helio G99, che offre prestazioni adeguate alla maggior parte degli utilizzi supper non sia straordinario nelle performance. La batteria extra-large da 8000 mAh offre poi un'autonomia importante. Dispone inoltre di quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos con un suono surround piacevole.

Migliori tablet di fascia media (meno di 600 euro)

Continuiamo la nostra best selection con i migliori tablet tra i 300 e i 600 euro, una fascia decisamente più interessante, qualsiasi dispositivo acquisterete su queste cifre non rimarrete insoddisfatti, seppur non siano dei top di gamma.

Apple iPad (10,2'', Wi-Fi, 64GB, 2021)

Questo è l'Apple iPad per eccellenza. Il primo e il più economico di sempre ma comunque in grado di offrire un'ottima esperienza d'uso. Di fatto il Tablet di Apple (giunto alla nona generazione) che maggiormente dà fastidio al mondo Android, grazie principalmente al suo software completo. Offre un canonico display da 10,2" a tecnologia Retina con True Tone, processore Apple A13 Bionic con Neural Engine, fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e una fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica. Altoparlanti stereo, Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay, Wi-Fi 802.11ac, fino a 10 ore di autonomia, è disponibile in versione 64 o 256GB di memoria.

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 è venduto in Italia da luglio 2023, in tre diversi colori e due varianti di memoria. Lo schermo da 11 pollici (2800x200 pixel) ha una frequenza di refresh che arriva a 144 Hz e il Qualcom 870 è sufficientemente performante da garantire ottime prestazioni. La batteria da 8.840 mAh permette di coprire senza particolari problemi una giornata lavorativa, e la connettività è al top. Sono presenti quattro speaker e il supporto Dolby Atmos per audio di alta qualità, con la modalità multifinestra potete avere fino a 4 app aperte in contemporanea.

Lenovo Tab P12, 12.7'', 8/128 GB

Dopo un'ottimo 2022 in termini di vendite da perte di Lenovo per il Tab P11, ecco il nuovo modello Lenovo Tab P12 che non solo ha un ampissimo display da 12,7'' ma anche una buona dotazione tecnica. Il processore è il Mediatek Dimensity 7050, affiancato da 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna con possibilità di espanderla tramite MicroSD. Fotocamera da 8 megapixel sul retro e 13 megapixel sul fronte, per videochiamate fino alla risoluzione di 1080p. Offre ben 4 speaker stereo per rendersi adatto anche alla riproduzione multimediale, non solo per studio o lavoro.

OPPO Pad 2

È in vendita dall'estate del 2023 nella sola colorazione grigia con 8-256 GB di memoria. È decisamente particolare a causa dello schermo da 11 pollici in formato 7:5, ovvero con una forma più quadrata rispetto alla media dei Tablet in circolazione il che aiuta molto ad esempio durante la navigazione su internet o durante la lettura di documenti. Ha una risoluzione di 2800 x 2000 pixel e frequenza di refresh fino a 144 Hz. Curato il comparto multimediale grazie ai 4 speaker, molto validi gli accessori proposti, come la tastiera cover e la stilo. L'autonomia è soddisfacente con la batteria da 9500 mAh, ma si potrebbe fare di meglio con facilità. Il tablet ideale per la scuola e l'ufficio.

Migliori tablet di fascia alta

Sulla fascia sopra i 500 euro incontriamo i tablet di fascia alta che dispongono del meglio che la tecnologia attuale possa offrire. Connettività 5G, fotocamere spinte, grande autonomia, si inizia insomma a fare sul serio.

Samsung Galaxy Tab S8

Tra i più recenti della serie Galaxy Tab di Samsung è un ottimo dispositivo anche nella versione "base", senza andare a scomodare la variante Ultra che ha un prezzo decisamente elevato. Samsung Galaxy Tab S8 dispone di uno schermo da 11 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), Snapdragon 8 Gen 1, 8-128 GB di memoria, connettività WiFi (ma c'è anche la versione con modem 5G), Android 12 con interfaccia personalizzata One UI 4.1, quattro speaker certificati da AKG compatibili con Dolby Atmos e lettore di impronte digitali. La batteria da 8.000 mAh supporta anche la ricarica rapida a 45 watt e garantisce un'ottima autonomia. Tre i colori tra cui scegliere, nella confezione di vendita è inclusa anche la S Pen con attacco magnetico per la ricarica.

Apple iPad Pro 11'' (Wi-Fi, 128GB, 2022)

Apple iPad Pro da 11" è un concentrato di tecnologia: il display è un brillante Liquid Retina con ProMotion e True Tone, il processore è un Apple Silicon M2 con CPU 8-core e GPU 10-core che garantisce prestazioni eccezionali, mentre le fotocamere posteriori sono da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), oltre allo scanner LiDAR per la realtà aumentata. Frontalmente la fotocamera è da 12MP con ultra grandangolo e inquadratura automatica, studiata appositamente per videochiamate di qualità. Accessori che lo completano sono la Apple Pencil (2ª generazione), la Magic Keyboard e la Smart Keyboard Folio, tutti venduti separatamente. Si tratta del modello più "compatto" dell'iPad Pro di Apple, la variante pensata per professionisti o per coloro che pensano di utilizzarlo molte ore al giorno per lavoro e divertimento.

Samsung Galaxy Tab S9, 11''

Samsung Galaxy Tab S9 è un tablet di ultima generazione che offre un'esperienza di intrattenimento di qualità unito a un prezzo più competitivo rispetto al modello Ultra. La confezione include un caricabatterie Samsung da 45W con USB-C. La principale differenza rispetto a S9+ e S9 Ultra è la dimensione del display mentre la tecnologia resta la stessa: Dynamic AMOLED 2X da 11” con HDR10 e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sul retro scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68, supporta ovviamente la S Pen con classificazione IP68. Resistente, versatile e ovviamente di qualità dato che non Samsung non ha rinunciato a nulla.

Samsung Galaxy Tab S9+, 12.4''

Samsung Galaxy Tab S9+ è la versione di mezzo tra Galaxy Tab S9 e Tab S9+. Anche qui la principale differenza è nel display dove la tecnologia resta la stessa per offrire il massimo della qualità ma cambia la dimensione, la diagonale: 12,4''. Scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68, compatibilità con S Pen inclusa anch'essa IP68, Snapdragon 8 Gen 2, memoria espandibile con MicroSD e software completissimo con supporto alle app creative più professionali come GoodNotes, Clip Studio Paint e LumaFusion, ottimizzate per sfruttare al meglio l'ampio display.

Apple iPad Pro 12,9'' (Wi-Fi, 128GB, 2022)

Così come abbiamo inserito in classifica l'iPad Pro da 11'' non potevano non inserire il modello di punta dell'azienda che dimensionalmente parlando si spinge quasi a un laptop. Il nuovo iPad Pro da 12,9" offre infatti un bel display Liquid Retina XDR con ProMotion (ovvero alto refresh rate), True Tone e ampia gamma cromatica P3. Al suo interno c'è poi il chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core che assicura prestazioni eccezionali, così come le fotocamere che sono da 12 megapixel standard + 10 megapixel ultra-grandangolare e 12 megapixel frontale, perfetta quest'ultima per videochiamate e video conferenze. Impossibile non menzionare il software, iPadOS, che ormai è una versione arricchita del software di iPhone con funzioni dedicate all'ampio schermo e ovviamente una compatibilità maggiore con le varie applicazioni e giochi.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, 14.6''

Galaxy Tab S9 Ultra è il tablet di ultima generazione di Samsung, dotato di un ampissimo display Dynamic AMOLED 2X da 14,6”, con tecnologia HDR10 e frequenza di aggiornamento di 120Hz. La scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere. La confezione include anche il caricabatterie Samsung da 45W con USB-C e La S Pen con classificazione IP68 e una maggiore sensibilità della punta. Il Vision Booster regola il display per ottenere una visibilità ottimale sotto il sole diretto mentre il processore Snapdragon 8 Gen 2 offre prestazioni elevate e risparmio energetico. Memoria espandibile tramite MicroSD e software completissimo con tanto di modalità DEX. Il best in class dei Tablet Android.

Abbiamo terminato la nostra classifica ai migliori tablet divisi per fascia di prezzo e aggiornata a questo mese. Sentitevi liberi di segnalare nei commenti un tablet che ritenete possa essere aggiunto nella guida e di segnalarci eventuali aspetti che vorreste venissero migliorati, così da realizzare una guida ai migliori tab ancor più completa.

