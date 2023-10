A quasi 5 mesi dall’ultimo aggiornamento corposo, Amazon ha rilasciato un nuovo update per il suo e-book reader di punta: Kindle Scribe (qui per la recensione completa). Non si tratta di un aggiornamento altrettanto ricco, ma ci sono alcune novità da segnalare, alcune delle quali in arrivo prossimamente. Scopriamole insieme.

Le funzioni introdotte (e in arrivo) con il nuovo aggiornamento di Kindle Scribe

La nuova funzionalità di Kindle Scribe disponibile a partire da oggi, 16 ottobre 2023, è la possibilità di visualizzare le note adesive scritte a mano sull’e-book reader direttamente dall’app Kindle per iOS. Vuol dire che tutte le note (anche quelle adesive) e le parti evidenziate dei documenti presenti sul dispositivo, sono accessibili anche sull’app per smartphone, cioè anche quando il Kindle Scribe di Amazon non è a portata di mano.

All’inizio del 2024 questa funzione sarà disponibile anche per l’app Kindle per dispositivi Android, periodo entro il quale Kindle Scribe potrà contare inoltre su alcune azioni di selezione multipla e in blocco per i taccuini, per semplificare la gestione e l’organizzazione delle pagine: selezionare le pagine dalla panoramica del taccuino per aggiungerne di nuove, spostarle, eliminarle, esportarle o convertirle in testo.

Non ci sono al momento indicazioni relative alla disponibilità di queste ultime azioni, ma dovrebbero arrivare a breve con i prossimi aggiornamenti di Kindle Scribe.

