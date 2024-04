Il mercato delle bici a pedalata assistita è sempre più ricco di proposte, alcune specializzate per determinati scenari d’uso, altre in grado di far meglio in tutti gli ambiti, facendo di affidabilità e versatilità la propria arma. Pur essendo etichettata come Trekking Bike, la Eleglide C1 rientra nella seconda categoria.

Si tratta di una soluzione totalmente legale che può vantare una dotazione tecnica di tutto rispetto (ad esempio un motore centrale Ananda da 250 W e una batteria da ben 522 Wh) abbinata a un prezzo interessante, aspetto che la mette in diretta competizione anche con avversarie che non sono in grado di tenere il passo. Abbiamo avuto la possibilità di provarla per qualche settimana e in questa recensione vi raccontiamo la nostra esperienza in sua compagnia.

Recensione Eleglide C1

Eleglide è un marchio che punta a “rendere gli spostamenti quotidiani più rispettosi dell’ambiente, meno costosi e più divertenti“, senza rinunciare a innovazione, comfort e design, rapporto qualità-prezzo e sostenibilità. La Eleglide C1 prova a incarnare tutti questi valori, facendo di affidabilità, versatilità, comfort e rapporto qualità-prezzo i propri punti di forza.

Design e qualità costruttiva

Dal punto di vista estetico la Eleglide C1 è dotata di un design abbastanza elegante e moderno nella la sua colorazione blu con dettagli gialli; forse non è proprio un design distintivo ma è comunque qualcosa di cui risulta difficile stancarsi alla lunga, il giusto compromesso per la vita di tutti i giorni.

Il telaio è realizzato in lega di alluminio (AL6061) e nasconde al suo interno tutti i cavi dell’impianto frenante, del cambio e dell’impianto elettrico che fuoriescono poi nella zona della forcella anteriore. Nella parte superiore è presente uno scavo che ospita la batteria: con questa soluzione, la rimozione della stessa risulta molto semplice (basterà sfruttare una delle due chiavi in dotazione per sganciarla) e dal punto di vista estetico sembra che ogni cosa sia al suo posto, trasmettendo una sensazione abbastanza premium. Unica (forse) critica è che il faro a doppio LED è “a parte” rispetto al telaio (ma tira fuori un fascio di luce di buona intensità).

Per il resto, la scelta del motore centrale (di cui parleremo più avanti), contribuisce a rendere il design ancor più “pulito”. Completano la dotazione ruote da 27,5 pollici, un cavalletto abbastanza stabile, un portapacchi (posizionato nella zona del parafango posteriore) e una luce posteriore ad esso attaccata (che può essere accesa solo manualmente). La bicicletta viene spedita direttamente dall’Europa semi-montata: bisognerà installare la ruota anteriore, il manubrio, il parafango anteriore, il faro anteriore, la sella, il computer di bordo e i pedali. Si tratta di un procedimento che richiede circa 20 minuti, facilitato da un manuale di istruzioni abbastanza chiaro e dalla presenza di tutti gli utensili necessari per l’assemblaggio.

Eleglide C1 - Specifiche tecniche: Dimensioni: 1840 x 680 x 1170 mm (A x O x B)

x x (A x O x B) Peso: 25,5 kg

Carico massimo: 120 kg

Materiale telaio: Lega di alluminio (AL6061)

(AL6061) Impermeabilità: IPX5

Motore: centrale , Ananda da 250 W Massima potenza istantanea: 432 W Coppia massima: 70 Nm Velocità massima (di fabbrica): 25 km/h Livelli di assistenza: 5 (12/15/18/21/25 km/h) Modalità walk: sì (6 km/h)

, da Cambio: Shimano (7 velocità)

(7 velocità) Batteria: removibile da 14,5 Ah (o 522 Wh ) Autonomia dichiarata: 150 km

(o ) Sospensioni: idrauliche (100 mm di escursione) con blocco

(100 mm di escursione) con blocco Freni: a disco idraulici

Pneumatici: CST da 27,5″ x 2,25″

da x Computer di bordo: LCD da 1,8″ b/w Porta USB integrata (per la ricarica di altri dispositivi) Funzionalità: velocità, distanza percorsa, indicatore livello di assistenza, segnalazione malfunzionamenti, accensione/spegnimento faro frontale, livello di carica residua

da b/w Manubrio: ergonomico , regolabile in angolazione (da -40° a +40°)

, regolabile in angolazione (da -40° a +40°) Luci: Faro LED frontale (certificato StVZO), stop posteriore

(certificato StVZO), Altre dotazioni: Parafanghi, portapacchi posteriore, campanello, sella per singolo passeggero

Prestazioni e autonomia

Come anticipato, la Eleglide C1 può vantare un motore centrale Ananda da 250 W accoppiato a un cambio Shimano a 7 velocità che non ha mai mostrato la minima esitazione nelle cambiate (che risultano davvero intuitiva grazie al controllo presente sul lato destro del manubrio), più che sufficienti per affrontare le salite più impegnative o pedalare in tranquillità sfruttando l’assistenza del motore che può essere regolata su cinque livelli (o disattivata all’occorrenza).

A seconda del livello di assistenza scelto (dal computer di bordo), il motore interviene in maniera più o meno spinta; già al livello meno spinto il motore dà una grossa mano ma è al livello massimo quello in cui la “fatica” per mettersi in marcia, sgusciare via o mantenere costante l’andamento risulta veramente minima.

Il computer di bordo presenta una porta USB (per ricaricare altri dispositivi), tre pulsanti (accensione/spegnimento, + e -) e un pannello LCD in bianco e nero da 1,8 pollici che mostra in tempo reale le informazioni del viaggio in corso e permette di regolare i livelli di assistenza del motore con facilità, anche durante la marcia (basterà premere + o – per aumentare o diminuire il livello di assistenza).

Nessuna incertezza per quanto concerne il gruppo sospensivo idraulico regolabile in durezza per adattarsi a qualsiasi tipologia di scenario, in modo da rendere fluida la percorrenza su qualsiasi tipologia di fondo stradale (escursione massima di 100 mm), grazie anche alla presenza di pneumatici CST abbastanza importanti (da 27,5″ x 2,25″). Al grande livello di comfort offerto, contribuiscono anche una sella abbastanza comoda e da un manubrio ergonomico (regolabile in altezza e inclinazione), con tutto messo al posto giusto. Risultano molto performanti anche i freni a disco idraulici, reattivi e ben dimensionati per la tipologia di bici.

La Eleglide C1 può vantare una batteria (removibile) da 522 Wh che, stando ai dati dichiarati dal produttore, è in grado di garantire un massimo di 150 km di autonomia.

Ovviamente questo dato è raggiungibile solo in determinate condizioni ma non c’è da preoccuparsi: in un percorso misto da 15 km, tra piano, salite e discese, e spinta propulsiva sempre impostata alla massima potenza, la percentuale di carica residua è scesa dal 100% al 83% (poco più di un punto percentuale al km), segno che potenzialmente questa bici potrebbe spingersi fino a un centinaio di km di autonomia, davvero non male. La ricarica, con l’alimentatore di serie (per le normali prese di casa), è molto veloce.

Conclusioni e prezzo

La Eleglide C1 è una bici a pedalata assistita totalmente legale che si colloca nella fascia media del mercato, risultando un’ottima scelta per coloro che cercano una bici completa, affidabile e versatile, pensata sia per muoversi in città che per fare del trekking, o semplicemente per coloro che approcciano per la prima volta il segmento delle bici a pedalata assistita.

Tra i suoi punti di forza rientrano sicuramente il comfort, garantito dalla presenza di un affidabile cambio Shimano, sospensioni e freni a disco idraulici, e l’autonomia, davvero notevole e a prova di ansia grazie alla batteria da 522 Wh in accoppiata al motore centrale.

Il listino parla di 1399 euro ma sul portale Geekmall è già acquistabile a 1299 euro. Sfruttando il nostro codice sconto esclusivo TuttoTC1 potrete risparmiare altri 50 euro e portarvela a casa a 1249 euro, prezzo decisamente a fuoco per tutto ciò che questa bici offre.

Acquista Eleglide C1 su Geekmall a 1249 euro con il codice sconto TuttoTC1