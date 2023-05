Amazon continua ad aggiornare il suo ebook reader più tecnologicamente avanzato, Kindle Scribe. A poco meno di un mese dalla disponibilità dell’ultimo update, l’azienda annuncia quattro nuove funzioni che sfruttano il supporto alla penna, la peculiarità di questo modello di Kindle.

Si va dalla possibilità di convertire in testo e condividere le proprie note scritte, all’introduzione dello strumento lazo per isolare e spostare una determinata proporzione del documento, fino ad arrivare ai miglioramenti per i file in PDF e all’arricchimento del ventaglio di libri e titoli che supportano le interazioni con la penna sulla pagina. Ma scopriamone meglio i dettagli.

Le 4 novità del nuovo aggiornamento di Kindle Scribe

Conversione e condivisione del testo scritto a mano

Partiamo dalla funzione di conversione del testo scritto a mano, per alcuni versi la più utile e interessante fra queste novità di Kindle Scribe (qui per la recensione completa). Come intuibile permette di digitalizzare (come file .txt) i propri appunti scritti con la penna, affinché li si possa esportare, modificare e condividere più facilmente tramite e-mail, con un massimo di 5 indirizzi diversi. Ecco come si presenta la funzione.

Lo strumento di selezione lazo

Con questo nuovo aggiornamento arriva anche il nuovo strumento di selezione lazo, disponibile ovunque sia possibile scrivere, sul taccuino, sui PDF caricati nella libreria o sulle note. Permette in sostanza di selezionare determinate sezioni di testo scritto a mano da ridimensionare o spostare a proprio piacimento all’interno del documento su cui si sta scrivendo oppure su di un documento terzo, ad esempio su un altro taccuino, su una nota o in un file PDF.

Miglioramenti nella gestione dei PDF caricati

Amazon ha introdotto inoltre alcune novità per quanto riguarda la gestione dei PDF caricati nella propria libreria tramite la funzione Invia a Kindle. Ora gli utenti possono scegliere fra alcune opzioni aggiuntive che ne migliorano la lettura e non solo. Ad esempio è possibile optare per la modalità di visualizzazione verticale o orizzontale, aumentare la dimensione del carattere, selezionare il testo per evidenziarne determinate aree con il dito o con la penna, aggiungere note di testo o cercare definizioni nel dizionario, traduzioni o approfondimenti tramite l’interazione con Wikipedia.

Più documenti su cui scrivere

Ultima novità, slegata da questo nuovo aggiornamento di Kindle Scribe, riguarda invece il catalogo di libri e altri titoli che supportano la scrittura diretta sulla pagina. Amazon ha infatti annunciato la disponibilità in esclusiva per questo ebook reader di una selezione più ampia di documenti compatibili con la scrittura a mano, fra cui libri, diari, giochi di parole come cruciverba e sudoku, titoli disponibili per l’acquisto su Amazon e nel Kindle Store integrato nel dispositivo.

Per trovarli basta cercare utilizzando la parola chiave “Libri scrivibili” o controllare la presenza del dettaglio “Scrittura sulla pagina” fra le funzionalità supportate dall’e-book che si desidera acquistare.

In ogni caso, queste novità annunciate da Amazon nella giornata di ieri fanno parte di un aggiornamento che viene scaricato e installato automaticamente sul proprio Kindle Scribe, che potete fra l’altro acquistare da qui.

