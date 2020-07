Ray Bradbury, scrittore statunitense, un giorno disse: “Dovete essere ubriachi di scrittura, così che la realtà non riesca a distruggervi”. A distanza di anni, le parole di Bradbury restano quantomai attuali. Può essere infatti cambiato lo strumento di lettura, dove al posto di una copertina flessibile c’è ora l’eBook, ma non il desiderio, la passione, che muove ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo a leggere un buon libro. E proprio per soddisfare questa infinita sete di lettura, centinaia di portali permettono il download legale di libri in PDF gratuitamente. Dopo averli valutati con attenzione, abbiamo preparato per voi una speciale classifica con i 10 migliori siti per scaricare libri gratis. Come si dice in questi casi? Buona lettura a tutti!

Importante: nella lista non compare Progetto Gutenberg perché il sito è stato oscurato in Italia dalla Guardia di Finanza a fine maggio 2020, nell’ambito di una retata contro diverse piattaforme online accusate di diffondere copie pirata dei giornali.

Kindle Store

Da un certo punto di vista, Amazon rappresenta l’alfa e l’omega della letteratura online. È stato il primo a credere nella rivoluzione della libreria online, avendo poi il coraggio di innovare ancora. Oggi il Kindle Store, il negozio online di eBook firmato Amazon, è il punto di riferimento tra gli utenti alla ricerca di un eBook gratis. Oltre alle opere di autori emergenti, sono disponibili i grandi classici del passato (rileggerli non fa mai male, anzi).

Per scaricare un libro gratis da Amazon vai alla pagina eBook gratuiti del Kindle Store (a questo indirizzo), clicca sulla copertina del libro che desideri leggere, assicurati poi di aver selezionato Formato Kindle, quindi seleziona il dispositivo Kindle a cui vuoi inviare l’eBook. Infine, pigia sul bottone Acquistare adesso con 1 Click per completare l’operazione.

Nota: se non hai effettuato l’accesso al profilo, ti verrà chiesto di inserire l’indirizzo email o il numero di telefono associato all’account e poi la password, non potrai però scegliere a quale Kindle inviare l’eBook (verrà inviato a quello predefinito).

Inoltre, l’abbonamento Amazon Prime include Prime Reading, servizio che consente di leggere gratuitamente un’ampia selezione di eBook sempre aggiornata.

Google Libri

Big G mette a disposizione dei bibliofili Google Libri, un esclusivo motore di ricerca che consente di trovare tutte le versioni accessibili di una determinata opera letteraria. Si va dalla semplice anteprima della prefazione o delle prime pagine, fino alla completa disponibilità. Quando un libro è scaricabile liberamente compare il pulsante Leggi, invece le versioni parziali sono contrassegnate dall’etichetta Anteprima.

Per sapere subito se l’opera che cerchi figura tra i libri in PDF scaricabili gratuitamente, ti consigliamo di usare lo strumento di Ricerca Avanzata disponibile a questo link. Ora, dove vedi la sezione Trova risultati, digita nel primo campo il nome del libro. Più sotto, alla voce Cerca, aggiungi il segno di spunta accanto a Solo visualizzazione completa. Le altre impostazioni, invece, puoi lasciarle così come sono. Clicca quindi sul tasto Cerca con Google per avviare la ricerca.

Nella nuova pagina compariranno i risultati più affini alla ricerca: in caso di esito positivo, troverai una o più versioni del libro contrassegnate dall’etichetta Leggi. Per scaricarlo clicca sul bottone Leggi, quindi sposta il cursore del mouse sul pulsante EBOOK-GRATIS in alto a sinistra e seleziona il link PDF accanto a Scarica. Si aprirà in automatico una schermata contenente tutte le pagine in PDF del libro. Per salvarlo sul computer, sposta il mouse in alto e clicca sul pulsante Scarica (freccia giù).

LiberLiber

Come è facile intuire dal suo nome, LiberLiber è una biblioteca digitale con oltre 3.300 libri e 9.000 canzoni. L’intero catalogo ospitato sul sito è fruibile liberamente da tutti gli utenti senza alcun costo, ma volendo si può sostenere il progetto con una donazione libera di due euro o attraverso il contributo del 5 per mille. La maggior parte dei testi sono scaricabili nei formati ePub, ODT, PDF, TXT e RTF, con la scelta su quale sia il miglior formato per le proprie esigenze lasciata all’utente.

Per scaricare un libro gratis legalmente da LiberLiber:

Collegati alla pagina iniziale di LiberLiber. Clicca sul bottone Entra. Seleziona Libri dal menu. Clicca sulla lettera con cui inizia il nome del libro o dell’autore. Seleziona il libro cliccando sul link del titolo. Scegli il formato e pigia sul pulsante Gratis per avviare il download.

Mondadori Store

Forte di un catalogo da quasi 40.000 prodotti, Mondadori Store è una delle soluzioni migliori per scaricare libri gratuitamente e leggerli sui lettori Kobo o sull’app Kobo Books per Android e iOS, grazie alla partnership stretta con l’omonima società canadese. Oltre a romanzi e biografie, nella libreria digitale sono presenti anche i fumetti, arrivando a coprire così qualsiasi genere letterario.

La selezione degli eBook gratuiti è disponibile nella sezione eBook italiani gratis cliccando qui. Dopo che avrai trovato un contenuto che ti piace, per scaricarlo clicca sulla copertina e pigia sul tasto Acquista eBook. Nella piccola finestra che si aprirà, seleziona Continua Acquisto. Verrai ora reindirizzato sul sito kobobooks.it, dove completerai il download una volta effettuata la registrazione di un nuovo account (se ne hai già uno sarà sufficiente effettuare il login).

Bookrepublic

Impossibile non citare Bookrepublic, la prima libreria italiana online di eBook a partire dal 2010, quando ancora il formato digitale dei libri era concepito più come fantascienza che come realtà nel breve-medio termine. La maggior parte delle opere contenute su Bookrepublic è a pagamento, ma c’è anche un importante spazio dedicato agli eBook gratuiti, dove trovare un buon libro da leggere alla sera o nel fine settimana non è certo un’impresa così difficile.

La prima cosa da fare per scaricare un libro da Bookrepublic gratuitamente è accedere alla collezione eBook gratis a questo link. Seleziona ora l’opera che preferisci, scegli il formato (ePub o PDF), verifica i dispositivi supportati per la lettura, quindi clicca sul tasto Aggiungi al carrello. Nella nuova schermata che si apre (Il tuo carrello) clicca sul tasto Vai alla cassa, quindi su Concludi l’ordine. A questo punto, sotto l’intestazione Dettagli ordine, pigia sul tasto freccia giù in corrispondenza del tab Download per scaricare il libro.

Se ad oggi non hai mai registrato un account Bookrepublic, prima di completare l’acquisto il sistema ti chiederà di effettuare l’iscrizione al sito.

Nota: i nuovi utenti Bookrepublic ricevono un bonus di 2 euro valido sul primo acquisto effettuato entro 90 giorni dalla registrazione. L’importo minimo richiesto per utilizzare il buono sconto è fissato a 8 euro.

Archive.org

Ancora non esiste, a livello globale, qualcosa di paragonabile ad Archive.org, la più grande libreria digitale al mondo. Basta un solo numero per comprendere le proporzioni bibliche del sito: 451 miliardi di contenuti online archiviati tra libri, film e musica. L’unico neo, rispetto ad altri servizi elencati qui sopra, riguarda la lingua dei documenti. Difatti, molte delle opere è in lingua inglese, ma effettuando una semplice ricerca in italiano il problema viene agevolmente superato.

Per una ricerca più immediata, vai direttamente a questo indirizzo, da dove potrai selezionare uno degli oltre 20.000 contenuti in lingua italiana. Individua ora il riquadro Search this Collection in alto a sinistra e digita al suo interno il titolo del libro che vuoi scaricare, quindi pigia sul tasto Invio per avviare la ricerca. Dopo pochi secondi si aprirà una nuova pagina con inclusi tutti i risultati disponibili. Tra questi, clicca sulla copertina dell’opera che ti interessa maggiormente, quindi nel riquadro Download Options (nella colonna di destra) scegli il formato che più ti interessa per avviare in automatico il download.

Nota: tra i formati disponibili ci sono anche ePub, PDF e Kindle.

Feedbooks

La libreria digitale Feedbooks vanta un primato di tutto rispetto: essere stata la prima a offrire la possibilità di scaricare libri online gratis in formato ePub. Nonostante il numero di eBook presenti in catalogo sia inferiore rispetto a quello di altri portali simili, Feedbooks rappresenta un’ottima scelta se si ha l’interesse a riscoprire i grandi autori del Novecento e titoli evergreen che non passeranno mai di moda. Il genere letterario che offre più libri è il romanzo (oltre 100), seguito da azione e avventura.

Scaricare un eBook gratis da Feedbooks è molto semplice:

Vai alla pagina iniziale di Feedbooks. Clicca sulla categoria Pubblico dominio dal menu. Scegli il libro da leggere e clicca sul tasto Download per scaricarlo.

Il download nel formato ePub sarà istantaneo. Di default, gli eBook vengono salvati nella cartella Download del PC, quindi non dovresti avere difficoltà a ritrovarlo tra gli ultimi file scaricati.

Nota: il servizio offerto da Feedbooks è gratuito e non richiede alcuna registrazione al sito.

E-Biblioteca

Chi è alla ricerca di libri gratis da scaricare trova in E-Biblioteca un progetto tutto italiano e tra i migliori per quantità e qualità, con eBook nei formati PDF, ePub, LIT e RTF. Un menu chiaro mostra da subito l’offerta della biblioteca virtuale: si spazia dalla letteratura classica a quella straniera, con l’aggiunta di saggi, biografie e manuali. Insomma, se gli altri siti non sono stati convincenti, lui si candida certamente a esserlo.

Per scaricare un libro da E-Biblioteca collegati alla homepage (a questo indirizzo) e clicca su Entra. Nella nuova schermata, scegli dal menu il genere letterario che più ti stimola, quindi seleziona la lettera con cui inizia l’autore che vuoi cercare e pigia sul tasto Invia per eseguire la ricerca. Arrivati a questo punto, comparirà un elenco con tutti gli autori e le opere da loro scritte: clicca sul link del libro desiderato e attendi l’avvio del download automatico. Di solito, per completare il salvataggio dell’eBook nella memoria del computer trascorrono soltanto un paio di secondi.

eBook Gratis

Altro progetto italiano, ma più orientato ad autori emergenti e tematiche non propriamente letterarie, come ad esempio manuali rivolti alle persone che lavorano con il computer e vorrebbero trasformare la loro passione in qualcosa di più di un semplice passatempo: stiamo parlando di eBook Gratis, portale di riferimento per scaricare libri gratis, oltre a fumetti, giornali e riviste.

La procedura per il download di un libro dal sito eBook Gratis richiede pochi passaggi:

Vai all’indirizzo ebookgratis.net. Clicca su Libri Gratis dal menu. Scegli l’opera che preferisci con un clic sulla copertina. Pigia sul tasto freccia giù per avviare il download nel formato indicato.

Nota: per quanto riguarda i formati disponibili, eBook Gratis si allinea agli altri siti, dunque troverai libri in PDF, ePub, LIT, ecc.

IBS

IBS.it chiude la carrellata dei migliori siti per scaricare libri gratis, forte del brand (fa parte del Gruppo Feltrinelli) e di un’offerta molto variegata. Tutti gli eBook che vanno a comporre il catalogo gratuito del portale IBS sono in formato ePub, dunque si possono facilmente leggere sia su computer che su smartphone o eReader. Inoltre, non si ha alcuna difficoltà a distinguere il contenuto a pagamento e quello libero perché quest’ultimo è etichettato dalla parola Omaggio.

Per scaricare un libro gratis e legalmente da IBS.it vai prima di tutto alla pagina iniziale della libreria online italiana e clicca sulla categoria eBook dal menu. Adesso fai uno scroll verso il basso fino a quando non individui la sezione Offerte sulla colonna di sinistra, quindi seleziona il link eBook gratis. Nella nuova pagina, una volta scelto il libro che ti ispira maggiormente, clicca sui tasti Aggiungi al carrello e Vai alla cassa, quindi completa i campi di Fatturazione e Pagamento per concludere la procedura.

Nota: ti verrà chiesto di inserire i dati della carta di credito o PayPal, ma essendo un articolo omaggio IBS.it non addebiterà alcun costo.